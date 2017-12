Metodista abre inscrições para 1,2 mil bolsas para graduação

A Universidade Metodista de São Paulo abriu inscrições para o programa Bolsa Social Metodista, que oferece 1,2 mil bolsas de estudo. A instituição distribuirá 400 bolsas integrais para cursos a distância e 800 para cursos presenciais, tanto integrais quanto parciais, de 50%.

Entre os critérios para concorrer às bolsas estão: ser brasileiro e não ter diploma de ensino superior; ter cursado ensino médio na rede pública ou com bolsa integral na rede particular; ter alcançado, no mínimo, 450 pontos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e não ter zerado na redação; não ter vínculo acadêmico com instituição pública de ensino superior; não ter outra bolsa; atender aos requisitos de renda estabelecidos na legislação filantrópica que regulamenta a concessão de bolsa (renda familiar bruta mensal per capita de até três salários mínimos para os cursos presenciais e de até 1,5 salário mínimo para os cursos EAD).

No caso dos cursos presenciais, o candidato deve apresentar a nota do Enem de 2015. Já para os cursos EAD, serão consideradas as notas dos anos de 2014 ou 2015.

As inscrições podem ser feitas no site www.metodista.br/processo-seletivo até 10 de janeiro de 2016.

Vestibular 2016. A Metodista está com as inscrições abertas para seu vestibular de 2016, tanto para os cursos presenciais quanto para os a distância.

São 36 cursos presenciais nas modalidades Bacharelado, Licenciatura e Tecnólogo, nas áreas de Biológicas e Saúde, Comunicação, Exatas e Tecnológicas, Gestão e Negócios e Humanidades. E 18 cursos a distância, nas modalidades Bacharelado, Licenciatura e Tecnólogo, nas áreas de Comunicação, Exatas e Tecnológicas, Gestão e Negócios e Humanidades.

Outras informações: www.metodista.br/vestibular.