Universidade faz campanha pelo Haiti

A Universidade Anhembi Morumbi começa a divulgar hoje, dia 22, uma campanha mundial de suporte às vítimas do terremoto no Haiti.

Realizada pela Universidades Laureate – rede de universidades presente em mais de 20 países da qual a Anhembi Morumbi faz parte -, em parceria com o Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento Social Tecnológico (Isam), a campanha intitulada Solidariedade Sem Fronteiras tem como objetivo arrecadar, no mínimo, R$ 2 por pessoa.

A Rede Laureate vai fazer outra doação na mesma quantia arrecadada por todas as universidades participantes.

De hoje a 30 de março alunos, ex-alunos, familiares, amigos, professores, colaboradores, familiares de colaboradores, fornecedores e todas as pessoas que conhecem ou possuem algum contato com a universidade podem doar por meio de urnas em todos os câmpus da Anhembi Morumbi.

Há ainda a opção de doar por meio do site criado para a arrecadação, que fica hospedado no endereço eletrônico da Clinton Bush Haiti Fund.

No site, basta identificar o vínculo do doador com a Universidade Anhembi Morumbi e fazer a doação por cartão de crédito.

Mais informações sobre a ação no site da Universidade Anhembi Morumbi .