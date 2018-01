Universidade de Pittsburgh tira dúvidas sobre programa de MBA

A Universidade de Pittsburgh realiza nesta sexta-feira, 1º de julho, às 8h, mais uma sessão informativa sobre o Executive Master in Business Administration (EMBA). A diretora para a América do Sul, Karla Alcides, vai esclarecer dúvidas dos interessados no programa, que está entre os melhores do mundo em levantamento realizado pelo jornal Financial Times.

O EMBA tem duração de 16 meses, com matérias nas áreas de finanças, marketing, operações, liderança, estratégia, entre outras, e uma visão integrada e global de todas essas teorias. No Brasil, as aulas são realizadas na Câmara Americana de Comércio (Amcham) de São Paulo. As aulas da turma de 2013 terão início em abril de 2012.

Para participar do processo de admissão, a universidade exige um mínimo de 5 anos de experiência executiva, inglês fluente, formação superior, duas cartas de recomendação, uma carta de inscrição do candidato e testes como Toefl/IELTS e GMAT.

Os interessados em participar da sessão informativa devem confirmar presença pelo telefone (11) 5641-4303 ou enviar e-mail para brazilmba@katz.pitt.edu.