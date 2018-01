Universidade de Pittsburgh dá bolsas parciais para mulheres

A University of Pittsburgh oferece desconto de 30% no Executive MBA para as cinco primeiras mulheres que se matricularem no curso que iniciará em abril de 2011. O objetivo da instituição é aumentar o número de mulheres em seus programas, esperando chegar a 25% de participação deste público.

O Executive MBA da University of Pittsburgh tem duração de 16 meses e é ministrado em São Paulo na sede da Câmara Americana de Comércio (Amcham). A primeira fase de inscrições encerra no início de novembro. Mais informações pelo site ou pelo teledone (11) 5180-3672.