Universidade da Nova Zelândia oferece bolsas de doutorado; saiba como participar

Pesquisadores brasileiros têm até o dia 1º de julho para se candidatarem a bolsas de doutorado oferecidas pela Victoria University of Wellington, na capital da Nova Zelândia.

Aos selecionados, a instituição oferecerá uma ajuda de custo no valor de $ 23,5 mil dólares neozelandeses anuais, além de isenção de taxas acadêmicas.

Serão oferecidas, no total, 35 bolsas em diferentes áreas do conhecimento. Podem concorrer ao benefício pesquisadores com diploma de graduação ou mestrado.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Aqueles que não têm o inglês como língua nativa devem ainda se submeter a testes de proficiência como o TOEFL ou IELTS. Veja aqui todos os requisitos necessários para se candidatar.

Benefícios. O estudante pode viajar para a Nova Zelândia com o cônjuge, que pode pedir visto de trabalho aberto e em período integral durante o programa de estudos do parceiro. Filhos ainda podem frequentar as escolas públicas do país.

A Victoria University of Wellington foi fundada em 1889 e tem mais de 22 mil estudantes – cerca de 3 mil são estrangeiros. A universidade tem centros de excelência para estudos de nanotecnologia, ecologia marinha, engenharia digital, biomédica, entre outros.