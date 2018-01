Universidade abre inscrições no Facebook

Os candidatos interessados em participar do vestibular da Universidade Nove de Julho (Uninove) poderão fazer as inscrições pelo Facebook. Colocar as inscrições no site de relacionamento foi uma forma de facilitar a vida do estudante.

Usuários do Facebook podem acessar o perfil “Uninove – Oficial” pelo ícone na parte inferior do portal, na seção “Uninove na Web”, ou pela busca do próprio site de relacionamentos. Na página institucional no Facebook, é só clicar na aba “Inscreva-se” para ser direcionado a uma nova guia, onde o estudante pode ter acesso a todas as inscrições disponíveis, incluindo o Vestibular 2010 – 2º semestre.

Para acessar, clique aqui.

A Uninove tem inscrições abertas para os cursos de Curta Duração do segundo semestre nas áreas de Comunicação, Turismo, Informática, Gerenciais, Exatas e Saúde. Para graduação, as áreas são Comunicação, Turismo, Educação, Exatas, Gerenciais, Informática e Saúde. Ao todo, são mais de 50 opções.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

As provas serão realizadas no dia 15 de maio e as inscrições podem ser feitas online até 20 horas do dia anterior ao da prova. A taxa de inscrição é de R$ 15,00, exclusivamente para o mês de maio. Além disso, os aprovados ganham desconto especial no valor da matrícula. O resultado sai no dia 17 de maio.

Mais informações, aqui.