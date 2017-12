* Cedê Silva, especial para o Estadão.edu

SÃO PAULO – Os portões do campus da Unip da Rua Vergueiro, na região do Paraíso, em São Paulo, abriram antes do horário previsto pela Fuvest (12h30). Por volta das 12h10, candidatos já entravam no prédio e se dirigiam às salas de provas.