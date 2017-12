Unilever abre inscrições para programa de trainee 2013

Já estão abertas as inscrições para o programa de trainee 2013 . Os interessados poderão se cadastrar no site www.unilever.com.br/carreiras até o dia 27 de agosto. O programa oferece 25 vagas, com a possibilidade de abrir novas posições. Os candidatos selecionados passarão por etapas de testes virtuais e presenciais, como dinâmicas de grupo e entrevistas com os principais executivos da empresa.

No ano passado, foram mais de 47 mil inscritos para 32 aprovados. Na seleção 2013, pela primeira vez, a empresa dará um feedback formal para todos os candidatos que chegarem até as fases presenciais, mas não estiverem entre os profissionais que participarão do programa. Serão aproximadamente 150 jovens que terão a possibilidade de conversar com experts no tema, para entenderem porque não foram aprovados.

Segundo a empresa, ao final dos três anos de formação, todos os trainees devem estar prontos para assumir posições gerenciais na companhia. A proposta é que, a longo prazo, eles se tornem diretores. Atualmente 50% dos cargos de alta diretoria da Unilever Brasil são ocupados por ex-trainees.