Unilever abre inscrições para Programa de Estágio e Trainee 2011

Estão abertas as inscrições para cadidatos a estágário e trainee da Unilever, com vagas em São Paulo, Minas Gerais, Pernambuco e Goiás. Interessados podem se candidatar até dia 2 de setembro pelo site www.unilever.com.br. Os aprovados começam a trabalhar no início de 2011.

Trainees

Podem se inscrever no programa estudantes recém-formados ou que tenham concluído o curso de graduação ou pós-graduação entre 2008 e 2010, em qualquer curso.

O processo de seleção será realizado entre setembro e dezembro, com provas virtuais, painel em grupo e entrevistas individuais.

Os interessados podem se candidatar para as áreas de Relacionamento com Clientes, Marketing, Finanças, Recursos Humanos, Tecnologia da Informação, Supply Chain (Manufatura e Administrativo) e Pesquisa e Desenvolvimento (R&D).

O salário para trainee é de R$ 4.500,00, além de todos os benefícios oferecidos aos funcionários, como assistência médica e odontológica, alimentação, estacionamento, seguro de vida em grupo e plano de previdência privada. O programa tem duração de três anos, período em que são preparados para assumir um cargo de gerência na companhia. Atualmente, cerca de 70% dos trainees ficam na empresa. No ano passado, em torno de 48.500 pessoas disputaram uma das 28 vagas oferecidas.

Estágios

Os interessados devem cursar o penúltimo ou último ano do curso universitário, nas áreas relacionadas com a atuação do estágio. São dez áreas de trabalho: Supply Chain – manufatura e administrativo, Marketing, Gerenciamento de clientes, Pesquisa de Mercado e Desenvolvimento, Assuntos Corporativos, Relacionamento com Clientes, Tecnologia da Informação, Jurídico, Finanças e Recursos Humanos.

O processo de seleção acontece de setembro a novembro, e os candidatos passarão por diversas etapas eliminatórias como testes virtuais, dinâmicas de grupo e entrevistas coletivas. Os alunos aprovados deverão ter disponibilidade para estagiar entre 20 e 30 horas semanais. O contrato é de um ano, com possibilidade de renovação por mais um para alunos que ingressarem no penúltimo ano do curso.

Os estagiários recebem ao longo do programa uma série de treinamentos para ajudar na formação profissional, desenvolvem projetos nas suas áreas de atuação e podem, ao fim, iniciar uma carreira na própria Unilever. No ano passado, cerca de 40% dos estagiários foram contratados.