Unifesp vai oferecer mais de 2 mil vagas pelo Sisu em 2011

A Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) vai oferecer 2.041 vagas para 26 cursos no vestibular 2011, que serão preenchidas por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu). Por esse sistema, os candidatos são selecionados com base somente na nota obtida nas provas do Enem.

A principal novidade para 2011 no Vestibular Unifesp são os cursos oferecidos no câmpus Osasco, na Grande São Paulo, voltados para a área de Negócios. Nesta unidade, serão oferecidos a partir do primeiro semestre de 2011 os cursos de Ciências Econômicas, Ciências Contábeis, Administração de Empresas e Relações Internacionais, totalizando 320 vagas, sendo 40 para cada curso. A partir de 2011 a Unifesp também passa a oferecer o curso Bacharelado em Ciência e Tecnologia no câmpus de São José dos Campos.

As regras a respeito dos pesos das provas e notas mínimas para cada curso serão definidas em editais complementares.

