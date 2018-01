Unifesp recebe a partir de hoje pedidos de isenção da taxa para transferência externa

A Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) recebe a partir de hoje os pedidos de isenção da taxa de inscrição para o processo de transferência externa. São 338 vagas remanescentes de 14 cursos em cinco cidades que podem ser preenchidas por alunos de instituições públicas e privadas. As solicitações podem ser feitas até às 16h de quarta-feira, dia 18.

Unifesp abre pela primeira vez processo de transferência externa

Os candidatos interessados deverão preencher e imprimir requerimento específico disponível no site www.unifesp.br/prograd.

Os critérios para conseguir a isenção é de que o candidato esteja cursando uma graduação em instituição pública ou em particular com concessão de bolsa de estudo integral; que esteja inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadUnico); e ainda tenha renda familiar mensal igual ou inferior a R$ 465,00 por pessoa.

O resultado do pedido de isenção será divulgado no dia 26 de novembro, às 16 horas, no site www.unifesp.br/prograd.

Essa é a primeira vez em 18 anos que a instituição vai permitir a transferência externa. A medida também contempla o Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (Reuni), implantado pelo governo federal em 2007.