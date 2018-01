Unifesp: quarta que vem sai resultado

O resultado do vestibular da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) sai na próxima quarta, dia 10, a partir das 16h. Os aprovados vão preencher 628 vagas em 7 dos 26 cursos de graduação oferecidos pela instituição em cinco câmpus. A segunda chamada será feita no dia 23.

As matrículas devem ser feitas pelos candidatos convocados no dia 18, das 8h às 12h para os cursos do câmpus São Paulo; das 16h às 20h, para os cursos dos câmpus Diadema e Guarulhos.

MATRÍCULAS

Cursos do câmpus Diadema (Ciências Biológicas e Engenharia Química)

Rua Arthur Riedel, 275 – Jardim Eldorado – Diadema (SP)

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Cursos do câmpus Guarulhos (Letras)

Estrada do Caminho Velho, Nº 333 – Sítio Tanque Velho – Bairro Pimentas – Guarulhos (SP)

Cursos do câmpus São Paulo (Ciências Biológicas, Enfermagem, Fonoaudiologia e Medicina)

Rua Pedro de Toledo, 650 – 1º. andar – Vila Clementino – São Paulo (SP)

DOCUMENTOS PARA A MATRÍCULA

2 (duas) fotografias 3×4, recentes e sem data, com o nome completo no verso

Duas fotocópias legíveis do histórico escolar do ensino médio (fotocópia simples, juntamente com a apresentação do documento original para conferência e validação);

Duas fotocópias legíveis do certificado de conclusão do ensino médio, caso ele não esteja incluído no histórico escolar (fotocópia simples, com a apresentação do documento original para conferência e validação);

Duas fotocópias legíveis do diploma do curso de ensino médio profissionalizante, se for o caso (fotocópia simples, com a apresentação do documento original para conferência e validação);

Duas fotocópias legíveis do diploma de curso superior, se for o caso, e Histórico Escolar completo (fotocópia simples, com a apresentação do documento original para conferência e validação.

Duas fotocópias legíveis da cédula de identidade (RG ou RNE) (fotocópia simples, com a apresentação do documento original para conferência e validação);

Duas fotocópias legíveis de CPF próprio (fotocópia simples, com a apresentação do documento original para conferência e validação);

Duas fotocópias legíveis da certidão de nascimento ou casamento (fotocópia simples, com a apresentação do documento original para conferência e validação);

Duas fotocópias legíveis do título de eleitor, para brasileiros maiores de 18 anos (fotocópia simples, com a apresentação do documento original para conferência e validação;

Duas fotocópias legíveis do certificado de reservista ou atestado de alistamento militar ou atestado de matrícula no CPOR ou NPOR, para brasileiros maiores de 18 anos, do sexo masculino (fotocópia simples, com a apresentação do documento original para conferência e validação).

Documentos extras que devem ser levados pelos cotistas:

Histórico escolar que comprove ter cursado o ensino médio exclusivamente em escolas públicas;

Documento que comprove sua condição de cor (ou raça) preta, parda ou indígena.

A matrícula poderá ser feita por pessoa portadora de procuração específica, com firma reconhecida, para efetuar a matrícula de ingressantes maiores de 18 anos. Para efetuar a matrícula de ingressante menor de 18 anos, não há necessidade de procuração registrada em cartório, sendo necessário aos pais ou responsáveis estarem munidos de RG e CPF com fotocópia simples.

Listas de espera

Os candidatos constantes na lista de espera devem declarar interesse pela vaga no período de 11 a 18 de fevereiro, somente pelo site.

A instituição divulgará ainda listas de convocados em terceira, quarta, quinta e sexta chamadas a partir do dia 1º de março. Mais informações podem ser obtidas no site e pelo telefone (11) 5576-4244.