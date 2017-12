Unifesp: Matemática, física, biologia e química

Hoje, no segundo dia de exame, os vestibulandos da Unifesp vão fazer provas de biologia, química, física e matemática. Para quem deseja uma vaga de Letras, as questões serão de história, português e geografia.

São cinco questões discursivas de cada uma das disciplinas. A Unifesp tem 628 vagas em sete cursos em cinco campus nas cidades de São Paulo, Guarulhos e Diadema.

Dezenove cursos vão usar de modo integral a nota do Enem; sete usarão o resultado do Enem parcialmente, fazendo o vestibular “misto”.

A nota final do vestibular misto da Unifesp é a média aritmética simples das notas de todas as provas, dada pela soma da nota da parte Objetiva do ENEM 2009, da nota das provas de língua portuguesa, língua estrangeira e redação e da nota da prova de conhecimentos específicos divididas por 3.

A prova começa às 14h, e o resultado sai em 28 de janeiro.

Mais informações no site e pelo telefone (11) 5576-4244.