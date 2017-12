Unifesp libera 3ª chamada para vestibular misto

A Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) divulgou nesta segunda-feira a terceira chamada de aprovados nos sete cursos que adotaram o sistema de vestibular misto, com a nota do Enem, além de provas específicas.

confira aqui a relação com os aprovados.



Os convocados devem efetuar a matrícula nesta quinta-feira, dia 4, nos horários e locais indicados a seguir:



Das 08h às 12h:

– Campus São Paulo: Rua Pedro de Toledo, 650 – 1º. andar – Vila Clementino – São Paulo/SP



Das 16h às 20h:

– Campus Diadema: Rua Arthur Ridel, 275 – Eldorado – Diadema/SP

– Campus Guarulhos: Estrada do Caminho Velho, 333 – Bairro Pimentas – Guarulhos/SP



A ausência no local, horário e data de matrícula implica em perda do direito à vaga.



Documentos para matrícula

– 2 (duas) fotografias 3×4, recentes e sem data, com o nome completo no verso,

– duas fotocópias legíveis do histórico escolar do ensino médio;

– duas fotocópias legíveis do certificado de conclusão do ensino médio, caso ele não esteja incluído no histórico escolar;

– duas fotocópias legíveis do diploma do curso de ensino médio profissionalizante, se for o caso;

– duas fotocópias legíveis do diploma de curso superior, se for o caso, e Histórico Escolar completo.

– duas fotocópias legíveis da cédula de identidade (RG ou RNE);

– duas fotocópias legíveis de CPF próprio;

– duas fotocópias legíveis da certidão de nascimento ou casamento;

– duas fotocópias legíveis do título de eleitor, para brasileiros maiores de 18 anos;

– duas fotocópias legíveis do certificado de reservista ou atestado de alistamento militar ou atestado de matrícula no CPOR ou NPOR, para brasileiros maiores de 18 anos, do sexo masculino.



Os documentos originais deverão ser apresentados para conferência e validação das fotocópias. A ausência de qualquer documento acarretará no indeferimento da matrícula.



Documentos para cotistas

Além dos documentos acima, os candidatos cotistas deverão estar munidos também dos seguintes documentos:



– Histórico Escolar que comprove ter cursado o ensino médio exclusivamente em escolas públicas (municipais, estaduais ou federais);

– Documento que comprove sua condição de cor (ou raça) preta, parda ou indígena.