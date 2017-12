Unifesp inicia hoje 2ª fase

Começa nesta quarta-feira a 2ª fase do vestibular da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) – o Enem foi a primeira etapa.

A seleção em duas fases obrigatórias vale para sete cursos da Unifesp: Ciências Biológicas, Engenharia Química (Campus Diadema), Letras (Campus Guarulhos), Ciências Biológicas – modalidade médica, Enfermagem, Fonoaudiologia e Medicina (campus São Paulo).

O Estadão.edu trará comentários e correção!!

A prova começa às 14h. Hoje, os candidatos fazem a prova de língua portuguesa, língua estrangeira e redação. Na sexta é a vez das provas de conhecimentos específicos.

Para os cursos dos Campi de Diadema e São Paulo, a prova tem 20 questões discursivas: biologia (5 questões); química (5 questões); física (5 questões) e matemática (5 questões).

Para os cursos do campus Guarulhos, 15 questões discursivas: língua portuguesa (5 questões), geografia (5 questões) e história (5 questões).

O resultado sai no dia 28 de janeiro de 2010. A matrícula será no dia 09 de fevereiro. Tire suas dúvidas no manual da Unifesp.