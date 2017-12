A Unifesp divulgou nesta quinta-feira os locais onde serão realizadas as provas para o vestibular misto 2011. As provas pserão realizadas nos dias 16 e 17 de dezembro. No dia 16, será ministrada a avaliação das disciplinas de Língua Portuguesa, Língua Estrangeira e Redação; e no dia 17 acontece a de Conhecimentos Específicos.

Os locais onde ocorrerão as provas podem ser acessados pelo site ou pelo telefone (11) 3874-6300, de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h.