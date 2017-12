A Universidade Federal de São Paulo divulgou os nomes dos isentos de taxa de inscrição no Vestibular 2011. A lista dos beneficiados está no site da universidade. O candidato beneficiado deverá efetivar sua inscrição do Vestibular entre 1º e 30 de setembro pela internet.

