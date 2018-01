Unifesp divulga lista de isentos

A Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) divulgou nesta segunda-feira, 16, a lista dos candidatos beneficiados com a isenção na taxa de inscrição no Vestibular 2014 no sistema misto.

Esse sistema é específico para os cursos de Ciências Biológicas, Engenharia Química (integral e noturno), do câmpus de Diadema, e Ciências Biológicas (modalidade médica), Enfermagem, Fonoaudiologia e Medicina, no Câmpus São Paulo.

A avaliação pelo sistema misto leva em conta, além do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), cujas provas ocorrem nos dias 26 e 27 de outubro, uma prova complementar, que será aplicada pela Unifesp nos dias 12 e 13 de dezembro.

O vestibulando que conseguiu a isenção na taxa do vestibular deve efetivar sua inscrição pela internet, no período de 23 de setembro a 25 de outubro de 2013.

Já o candidato não beneficiado com a isenção poderá recorrer da decisão de 17 a 20 de setembro. O recurso só poderá ser protocolado na Divisão de Protocolo da Unifesp, na Rua Sena Madureira, 1.500, em São Paulo. O vestibulando deverá aguardar a decisão da instituição sobre o recurso para depois fazer a inscrição do vestibular com isenção de taxa.

Se o recurso for aceito, o prazo de inscrição será de 23 de setembro a 25 de outubro de 2013. Para aqueles que não forem beneficiados com a isenção da taxa mesmo após o recurso, a inscrição deve ser feita no mesmo período (23 de setembro a 25 de outubro de 2013). A taxa é de R$ 115.

Confira a lista de isentos do pagamento da taxa de Inscrição para a 2ª Fase do Vestibular 2014 (cursos do Sistema Misto) aqui.

Mais informações: http://vestibular.unifesp.br/