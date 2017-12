Unifesp divulga 5ª chamada

A Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) divulgou a relação dos 59 candidatos do Vestibular 2010 – Sistema Misto convocados pela 5ª Chamada para matrícula nos cursos de graduação da Universidade. Deste total, 56 candidatos foram classificados pelo sistema universal e 3 pelo sistema de cotas.



A relação nominal juntamente com a classificação do candidato pode ser encontrada no site: http://vestibular.unifesp.br.



Os convocados devem efetuar matrícula somente nesta quinta-feira (18) nos horários e locais indicados a seguir:



Das 08h às 12h:

– Campus São Paulo: Rua Pedro de Toledo, 650 – 1º. andar – Vila Clementino – São Paulo/SP



Das 16h às 20h:

– Campus Diadema: Rua Arthur Ridel, 275 – Eldorado – Diadema/SP

– Campus Guarulhos: Estrada do Caminho Velho, 333 – Bairro Pimentas – Guarulhos/SP



A ausência no local, horário e data de matrícula implica em perda do direito à vaga.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.