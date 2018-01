Unifesp divulga 4ª chamada do vestibular misto

A Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) divulgou há pouco a relação dos 45 candidatos convocados pela 4ª lista de seu vestibular 2011 no sistema misto.

Dos aprovados, 41 candidatos foram classificados pelo sistema universal e 4 pelo sistema de cotas.

A relação de aprovados pode ser consultada no site http://vestibular.unifesp.br.

Os convocados deverão efetuar a matrícula na terça-feira, 15.

Segunda Declaração de Interesse por Vaga

Os candidatos que não foram convocados até o momento terão nova oportunidade para concorrer a eventuais vagas remanescentes. Para continuar na disputa por uma vaga concorrendo a uma vaga na Unifesp, eles deverão fazer a Declaração de Interesse por Vaga a partir das 16h de hoje até as 16h do dia 15 de março.

Este procedimento deve ser feito por todos os candidatos ainda não convocados, inclusive aqueles que declararam interesse na Lista de Espera, e será feito somente pelo site http://vestibular.unifesp.br .

O candidato que não declarar interesse dessa forma estará definitivamente eliminado do processo de convocação do vestibular.

5ª Chamada

A 5ª Chamada do vestibular misto da Unifesp será realizada no dia 18 de março, a partir das 16h, e a matrícula desses candidatos será no dia 22 de março, em seus respectivos câmpus.