A Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) divulgou lista dos 103 candidatos do vestibular 2010 inscritos pelo Sistema de Seleção Unificado convocados pela quinta chamada da lista de espera.

As matrículas devem ser feitas quarta e quinta-feira, dias 14 e 15. As aulas começaram no dia 1.º de março.

Veja a lista dos convocados no link http://vestibular.unifesp.br.