Unifesp abre hoje inscrições para processo de transferência externa

Estão abertas as inscrições para o processo de transferência externa da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp). É a primeira vez que a universidade oferece este tipo de oportunidade para alunos de outras instituições públicas ou privadas que queiram estudar na instituição. São 338 vagas remanescentes em 14 cursos nos câmpus de São Paulo, Guarulhos, Baixada Santista, São José dos Campos e Diadema.

Para participar do processo, o estudante deve ter concluído ao menos um ano em outra universidade reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC).

O edital completo e a relação dos cursos com vagas remanescentes podem ser acessados pelo site da Unifesp.

As inscrições começam hoje, às 16h, e se encerram às 16h do dia 02 de dezembro.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Para alguns cursos, os candidatos deverão fazer uma prova para concorrer às vagas remanescentes.

O programa, locais e horários dos exames serão divulgados no dia 04 de dezembro e as provas serão realizadas entre os dias 11 e 17 de dezembro.

Inscrições

As inscrições para o processo de transferência externa serão feitas pelo site http://prograd.unifesp.br por meio do preenchimento da ficha de inscrição e pagamento de boleto bancário no valor de R$ 110,00, pagável em qualquer agência bancária ou banco eletrônico até a data do vencimento. A relação dos candidatos selecionados será divulgada no dia 22 de dezembro.

No ato da inscrição, os interessados devem enviar à Unifesp fotocópias simples dos seguintes documentos:

-comprovante de matrícula na instituição de origem, atualizado nos últimos 30 dias, constando reconhecimento do curso;

– histórico escolar completo do curso de origem, contendo carga horária de cada disciplina cursada, inclusive estágio ou outras atividades, com as respectivas frequências e notas obtidas (no mesmo deve constar a nota e a classificação no vestibular);

– programas das disciplinas cursadas, fornecidas pela instituição de origem, com autenticação da instituição (para validação do Aproveitamento de Estudos);

– fotocópia do pagamento da Inscrição no processo de transferência;

– fotocópia legível da cédula de identidade (RG ou RNE);

– fotocópia legível do CPF próprio.

Os documentos e o protocolo de inscrição devem ser enviados pelo correio, com Aviso de Recebimento até 03/12, para o endereço Rua Pedro de Toledo, 650 – 1º Andar, Vila Clementino, São Paulo/SP, CEP 04039-002, tendo como destinatário “Transferência Externa UNIFESP 2010 – Pró-Reitoria de Graduação”.