Unicamp vai ter vestibular para preencher vagas remanescentes

A Comissão Permanente para os Vestibulares da Unicamp (Comvest) abrirá no dia 12 de agosto de 2010 as inscrições do processo seletivo para preencher as vagas remanescentes.

As inscrições serão feitas até o dia 23 de agosto no site da Comvest. As vagas oferecidas serão divulgadas no início das inscrições.

Podem se inscrever alunos matriculados em cursos de graduação da Unicamp e de outras instituições de ensino superior, além de portadores do diploma reconhecido de curso superior diferente do curso pretendido.