Unicamp vai abrir inscrições para oficina sobre redação do vestibular

A Comissão Permanente para os Vestibulares da Unicamp (Comvest) vai abrir no dia 11 de abril as inscrições para a oficina A Redação no Vestibular Unicamp, sobre as características da nova prova da redação que passou a ser aplicada desde o último vestibular. A oficina é voltada para professores do ensino médio e alunos de graduação ou pós-graduação.

Os interessados deverão fazer a inscrição exclusivamente no site da Comvest, das 9h do dia 11 de abril até as 17h do dia 22. A taxa de inscrição é de R$ 35 para estudantes e para professores de escolas da rede pública; e de R$ 70 para professores de escolas particulares.

A oficina será oferecida em dois sábados e o participante poderá escolher a data em que quer participar: 7 ou 14 de maio. As atividades serão realizadas das 9h às 17h no câmpus da Unicamp em Campinas.

Mais informações

Telefone: (19) 3521-7547

E-mail: oficina@comvest.unicamp.br