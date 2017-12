Unicamp tem recorde de inscritos

O vestibular de 2010 da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) registrou número recorde de inscritos. Segundo a Comissão Permanente para os Vestibulares da Unicamp (Comvest), 55.475 candidatos disputarão a 3.444 vagas distribuidas em 66 cursos da Unicamp e dois cursos da Famerp – Faculdade de Medicina e Enfermagem de São José do Rio Preto.

O aumento no número de inscritos foi de 12,5% em relação ao ano passado. A relação candidatos por vaga geral passou de 14,4 no ano anterior para 16,1 nesta edição.

A prova da primeira fase acontece no dia 15 de novembro, composta de uma Redação e 12 questões gerais dissertativas: Ciências Biológicas, Física, Geografia, História, Matemática, e Química. Os locais de prova da primeira fase serão divulgados no dia 5 de novembro, na página www.comvest.unicamp.br.

Medicina, como ocorre desde que a Unicamp desenvolveu seu próprio processo de seleção, é o curso mais concorrido do vestibular, com quase 10 mil candidatos, resultando em pouco menos de 90 candidatos por vaga. Em seguida, vêm as carreiras de Medicina na Famerp (62,5 c/v), Arquitetura e Urbanismo (60,3 c/v), Comunicação Social e Midialogia (37,9), Ciências Biológicas – Integral (35,1 c/v), Engenharia Química – Integral (31,9 c/v), Farmácia (30,2 c/v), Engenharia de Produção (28,2 c/v), Engenharia Civil (27,4 c/v) e Ciências Econômicas – Integral (24,5 c/v).

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

De acordo com a organização do vestibular, algumas alterações na demanda pelos cursos são significativas: o crescimento na demanda pelas carreiras da Faculdade de Ciências Aplicadas e uma tendência de alta nas demandas pelos cursos de engenharia.