Unicamp divulga lista de aprovados no vestibular 2017; confira

Atualizado às 11h07

CAMPINAS – A Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) divulgou nesta segunda-feira, 13, a lista de aprovados na primeira chamada do vestibular 2017 da instituição (veja abaixo). Todos os convocados nesta etapa do processo seletivo deverão realizar sua matrícula não presencial entre as 8 horas desta terça-feira, 14, e as 18 horas de quarta-feira, 15, exclusivamente na página eletrônica da Comissão Permanente para os Vestibulares da Unicamp (Comvest), com o número de inscrição e a senha.

Neste ano, a Comvest registrou 73.489 inscritos no vestibular, dos quais 67.143 candidatos fizeram a prova da primeira fase, realizada em 20 de novembro. São oferecidas 3.330 vagas em 70 cursos de graduação da Unicamp.

Matrículas. A universidade informou que os candidatos convocados em primeira opção que não realizarem a matrícula não presencial ficam excluídos do vestibular.

Os candidatos convocados na primeira chamada do vestibular para o curso escolhido como sua segunda opção deverão realizar a matrícula não presencial pela internet e optar ou não por aguardar uma possível vaga para o curso de primeira opção (remanejamento).

Os estudantes de segunda opção que não fizerem a matrícula pela internet perderão a vaga (segunda opção), mas continuarão concorrendo ao curso de primeira opção, podendo, assim, serem convocados nas próximas chamadas, de acordo com os critérios de classificação.

Todos os candidatos que realizarem a matrícula não presencial ainda terão mais um compromisso: fazer a matrícula presencial após a divulgação de seus nomes na lista da segunda chamada – a ser divulgada na sexta-feira, 17, às 12 horas. A matrícula presencial da segunda chamada será no dia 21 de fevereiro.

Próximas datas. A terceira chamada será divulgada em 21 de fevereiro (até as 23h59), e a matrícula para os convocados nessa lista deverá ser realizada no dia 23 de fevereiro. O calendário completo de chamadas e matrículas está disponível na página eletrônica da Comvest e no manual do candidato, bem como as orientações e documentos necessários para a matrícula.

Confira a lista de aprovados no vestibular da Unicamp 2017:

A

(171452656) Abhner Pinto de Almeida Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(171477752) Abnadabe Antonio Zucchini de Avila Educacao Fisica (I)

(171282334) Acacio Torres de Andrade Estatistica (I)

(171569594) Adriana dos Santos Borges Quimica (I)

(171830663) Adriana Gomes Ferreira Historia (I)

(171039916) Adriane Grossi Falsarella Engenharia Ambiental (N)

(171485184) Adriane Mantovani Administracao (N)

(171597638) Adriano Avelino Leitao Engenharia Agricola (I)

(171393441) Adriano Guilhen Bastoge Ferreira Musica: Composicao (I)

(171616535) Adriano Henrique Giangiardi da Silva Filho Engenharia Ambiental (N)

(171257084) Adriano Marchini Rodrigues Puerta da Silva Licenciatura Integrada Quimica/Fisica (N)

(171170620) Adriano Paulo Aparecido Pereira de Oliveira Quimica (I)

(171023498) Adriano Victor Piolla Engenharia de Telecomunicacoes (I)

(171075383) Adriany Freitas Oliveira Engenharia de Producao (I)

(171201548) Adriel Torres de Queiroz Ferreira Ciencias Sociais (I)

(171077808) Adrielle Tamanini Campiotti Licenciatura Integrada Quimica/Fisica (N)

(171255187) Adrine Elisabeth Ganimian Tcharkhetian Quimica (I)

(171058403) Afonso Henrique Consoli Silva Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(171453086) Afonso Luis de Filippi Leal Ciencias do Esporte (I)

(171134093) Agata Gardini de Souza Quimica Tecnologica (N)

(171186643) Agatha Lorena de Paulo Filosofia (I)

(171537465) Agatha Maria Pedroso Arquitetura e Urbanismo (N)

(171288592) Agnes Rodrigues Lemos Ciencias Sociais (N)

(171177294) Ailsson Floriano Pinheiro de Camargo Ciencias Economicas (N)

(171137849) Aires Eduardo Menani Barbieri Estatistica (I)

(171018898) Akemi Martins Doy Engenharia de Producao (I)

(171385323) Akemi Vanessa Higa Hayashi Estatistica (I)

(171157674) Alan Bonugli de Oliveira Matematica – Licenciatura (N)

(171626086) Alan de Morais Souza Engenharia de Alimentos (N)

(171368368) Alan Gonelli Miranda Engenharia Mecanica (I)

(171001544) Alan Nagamine Artes Visuais (I)

(171570444) Alana Bugatti Guessi Ciencias Biologicas – Licenciatura (N)

(171614676) Alana Reis Pereira Nutricao (I)

(171404046) Alanis Zambrini Goncalves Letras – Licenciatura (I)

(171423892) Alberto Matheus Kudo Barros Engenharia de Computacao (I)

(171355184) Alden Hermsdorff Bertoni Quimica Tecnologica (N)

(171491275) Aleixo Damas Neto Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(171743321) Alessandra Aparecida Suzano Fisica – Licenciatura (N)

(171717146) Alessandra Bassani Ciencias Biologicas – Licenciatura (N)

(171196255) Alessandra de Oliveira Leite Medicina (I)

(171030834) Alessandra de Sousa Mesquita Farmacia (I)

(171021713) Alessandro da Silva Bezerra Engenharia Ambiental (N)

(171215442) Alex Bispo Bastos Filosofia (I)

(171452168) Alex de Oliveira Queiroga Engenharia Civil (I)

(171495765) Alex Francisco Antonio de Souza Damaceno Engenharia Mecanica (I)

(171015691) Alex Paulo Lopes Conrado Comunicacao Social-Midialogia (I)

(171592398) Alex Tetsu Miyagi Engenharia Eletrica (I)

(171787259) Alexander Belem Rodrigues da Silva Fisica – Licenciatura (N)

(171094887) Alexandra Peixoto Viana Ciencias Sociais (I)

(171411161) Alexandre Augusto de Souza Prado Engenharia de Controle e Automacao (N)

(171555331) Alexandre Barioni Batista Administracao (N)

(171258803) Alexandre Boucas Caldeirani Medicina (I)

(171815307) Alexandre Correa Melo Tecnologia em Construcao de Edificios (N)

(171029625) Alexandre dos Santos Silva Comunicacao Social-Midialogia (I)

(171078733) Alexandre Espreafico Guelerman Ramos Ciencias Sociais (I)

(171082385) Alexandre Ferreira de Araujo Medicina (I)

(171328388) Alexandre Garcia Dias Estatistica (I)

(171732822) Alexandre Luiz Rosa Quimica Tecnologica (N)

(171699891) Alexandre Luiz Zuchelli Linguistica (I)

(171247380) Alexandre Menezes Barroso Linguistica (I)

(171192352) Alexandre Monteiro de Sousa Silva Pedagogia – Licenciatura (N)

(171496867) Alexandre Norcia Medeiros Ciencia da Computacao (N)

(171171142) Alexandre Pereira Lima Bernardes Engenharia Civil (I)

(171614744) Alexandre Pyles Corral Ciencias do Esporte (I)

(171763293) Alexandre Ribeiro da Cunha Engenharia Agricola (I)

(171590774) Alexandre Santos Schalch Medicina (I)

(171550978) Alexandre Silva Hemenegildo Tecnologia em Analise e Des. de Sist. (N)

(171536394) Alexandre Takeshi Yabiku Engenharia de Telecomunicacoes (I)

(171245919) Alexandre Teodoro do Amaral Kampel Administracao (N)

(171608585) Alexia Viegas Georg Odontologia (I)

(171518237) Alexsander Braga Tavares Licenciatura Integrada Quimica/Fisica (N)

(171828956) Alfredo Albelis Batista Filho Tecnologia em Analise e Des. de Sist. (N)

(171216711) Alice de Sousa Martins Ciencias Sociais (I)

(171043292) Alice dos Anjos Picariello Arquitetura e Urbanismo (N)

(171269333) Alice Lima Sampaio Artes Visuais (I)

(171142265) Alice Maria Santos Reis Estudos Literarios (I)

(171458593) Alice Montali Cretes Geologia (I)

(171516132) Alicia Miatto Labegalini Ciencias Sociais (I)

(171527433) Aline Antunes Dias Alves Administracao (N)

(171027988) Aline Bilharinho Letras – Licenciatura (N)

(171382089) Aline Fidencio de Castro Odontologia (I)

(171694315) Aline Franca Ferreira Souza Engenharia Ambiental (N)

(171620200) Aline Kimmy Ikemoto Sato Engenharia Agricola (I)

(171759399) Aline Leite Krahembuhl dos Santos Ciencias Sociais (N)

(171140474) Aline Lorena Tsuruda Engenharia Eletrica (I)

(171617576) Aline Maria Moretti Letras – Licenciatura (N)

(171276724) Aline Mayumi Mizukami Engenharia Ambiental (N)

(171354808) Aline Mayumi Saito Yamakado Engenharia de Alimentos (I)

(171585365) Aline Miki Ibahara Farmacia (I)

(171254238) Aline Moreira Administracao (N)

(171292373) Aline Nieminen Tchekmenian Engenharia de Alimentos (I)

(171201036) Aline Sabino Nicoleti Engenharia Ambiental (N)

(171252577) Aline Silva Gil Engenharia Quimica (N)

(171771915) Aline Thais Moraes Duran Artes Visuais (I)

(171801946) Aline Ventura Pires Quimica (I)

(171312198) Aline Vitoria de Souza Nogueira Odontologia (I)

(171293390) Alisson Albino Mota Ciencia da Computacao (N)

(171000565) Alisson Matheus Bento Campos Tecnologia em Analise e Des. de Sist. (N)

(171444972) Alisson Pinto de Almeida Quimica (I)

(171195245) Alisson Vinicius Salvador de Lima Engenharia Eletrica (N)

(171315609) Allan Borgato Engenharia Eletrica (N)

(171549448) Allan Kadson Valentimn Alves Geografia (N)

(171833914) Allan Patrick Barboza Gomes Ciencias Economicas (N)

(171597645) Allana Franca Fagundes Farmacia (I)

(171542560) Alline Camila Rogere Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(171818405) Alvaro Schwartz Micheletti Ciencias Sociais (I)

(171239019) Alvir Souto Neto Engenharia Mecanica (I)

(171390701) Alyne Souza Danca (I)

(171078863) Amabile Eduarda Pontes Administracao Publica (N)

(171073776) Amadeus Cabral Maldonado Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(171558774) Amalia Helena Amaral Alves Nutricao (I)

(171019051) Amanda Amaral de Almeida Enfermagem (I)

(171277178) Amanda Ayumi Kenshima Ribeiro Engenharia Ambiental (N)

(171476513) Amanda Cristina de Godoy Ciencias Biologicas – Licenciatura (N)

(171185190) Amanda da Silva Ferreira Medicina (I)

(171784663) Amanda Giannini Schwanke Engenharia Ambiental (N)

(171540908) Amanda Gomes de Paula Engenharia de Producao (I)

(171027032) Amanda Hebling do Amaral Ciencias Sociais (I)

(171566724) Amanda Lagreca Garrafa Cardoso Administracao (N)

(171550732) Amanda Lumi Sugimoto Linguistica (I)

(171038982) Amanda Ribeiro Lopes Ciencias Biologicas – Licenciatura (N)

(171419219) Amanda Rocha da Silva Engenharia Civil (I)

(171186636) Amanda Tie Nakajima de Moraes Engenharia Quimica (I)

(171074182) Amanda Tognoli da Silva Ciencias Biologicas (I)

(171540274) Amanda Trolez Pereira Engenharia de Manufatura (I)

(171102865) Amanda Vieira Bette Historia (I)

(171386821) Amarilis Araujo Domingues Medicina (I)

(171162144) Ana Beatriz de Castro Fernandes Engenharia Civil (I)

(171440833) Ana Beatriz de Souza Ciencias do Esporte (I)

(171766223) Ana Beatriz de Souza Ramos Odontologia (I)

(171372699) Ana Beatriz Olmos Bueno Tecnologia em Construcao de Edificios (N)

(171034959) Ana Beatriz Pavilhao Boscariol Pedagogia – Licenciatura (I)

(171586474) Ana Beatriz Silva Ciencias Sociais (N)

(171362490) Ana Beatriz Silva Chinalha Arquitetura e Urbanismo (N)

(171515429) Ana Beatriz Teixeira Kronitzky Administracao Publica (N)

(171477424) Ana Beatriz Viana Luz Filosofia (I)

(171095804) Ana Carolina de Almeida Praxedes Daniel Musica Popular: Violao

(171016298) Ana Carolina Giorgi Guiss Ciencias Economicas (N)

(171065672) Ana Carolina Girardo Fonoaudiologia (I)

(171313771) Ana Carolina Grilli Felizardo Administracao Publica (N)

(171422172) Ana Carolina Luz da Rocha Estatistica (I)

(171457002) Ana Carolina Parisi Galiati Medicina (I)

(171780791) Ana Carolina Werneck Regina Administracao (N)

(171479789) Ana Clara de Oliveira Lima Matematica – Licenciatura (N)

(171640967) Ana Clara de Souza Correa Engenharia Civil (I)

(171184456) Ana Clara Naletto Xavier Ciencias Sociais (I)

(171460729) Ana Clara Zoppi Serpa Ciencia da Computacao (N)

(171151669) Ana Cristina Yumi Utsumi Estatistica (I)

(171380915) Ana Elisa de Souza Administracao (N)

(171400082) Ana Flavia Pereira Penteado Ciencias Economicas (I)

(171094429) Ana Flavia Santos Pereira Medicina (I)

(171433879) Ana Helena Salles Pereira Tecnologia em Saneamento Ambiental (I)

(171319670) Ana Isla Barroso Alves Ciencias Sociais (I)

(171460903) Ana Julia Bacce Kuhl Administracao Publica (N)

(171113531) Ana Julia de Siqueira Pedagogia – Licenciatura (I)

(171528771) Ana Julia Mayumi Pupin Engenharia Quimica (I)

(171538574) Ana Julia Nociti Lopes Fernandes Letras – Licenciatura (I)

(171288295) Ana Julia Saviolli Prado Estudos Literarios (I)

(171024613) Ana Laura Bento Educacao Fisica (I)

(171487203) Ana Laura Ferreira Tramontina de Oliveira Enfermagem (I)

(171010948) Ana Laura Honorato Diniz Odontologia (I)

(171711902) Ana Laura Piton Minuzzo de Campos Tecnologia em Construcao de Edificios (N)

(171764777) Ana Laura Porphirio Santos Ciencias Economicas (N)

(171567871) Ana Laura Scavassa Magro Tecnologia em Saneamento Ambiental (N)

(171282990) Ana Leticia Pereira Batista Ciencias Sociais (I)

(171329480) Ana Luisa Negri Ciencias Sociais (I)

(171331630) Ana Luisa Nobre Santos Musica: Composicao (I)

(171258889) Ana Luisa Nogueira Cheque Letras – Licenciatura (I)

(171033772) Ana Luiza Fonseca Pimenta Letras – Licenciatura (I)

(171421605) Ana Luiza Gutierrez Bernardes Quimica (I)

(171413907) Ana Luiza Pacheco Muniz Engenharia Ambiental (N)

(171072360) Ana Luiza Perez do Lago Linguistica (I)

(171085476) Ana Luiza Soares Administracao (N)

(171073998) Ana Luiza Souza Maia Engenharia Mecanica (I)

(171223829) Ana Maria Afonso Sena Geografia (I)

(171586313) Ana Maria Ribeiro Musica Erudita: Flauta

(171158424) Ana Maria Roxo Beltran Filosofia (I)

(171269463) Ana Paula Augusto Geografia (N)

(171271354) Ana Paula Cussolim Quimica (I)

(171800493) Ana Paula Gabriel Alves Tecnologia em Saneamento Ambiental (I)

(171834757) Ana Paula Goncalves Arduino Quimica (I)

(171697536) Ana Paula Izidoro Martins Ciencias Biologicas – Licenciatura (N)

(171450476) Ana Paula Marchioli Engenharia de Alimentos (I)

(171240457) Ana Paula Rodovalho Fernandes Moreira Matematica – Licenciatura (N)

(171433671) Ana Paula Salles Pereira Tecnologia em Saneamento Ambiental (I)

(171237075) Ana Paula Silva de Mattos Arquitetura e Urbanismo (N)

(171307659) Ana Ruth Assumpcao Gomes Enfermagem (I)

(171135430) Ana Vitoria da Silva Gomes Administracao (N)

(171654519) Ana Vitoria Silva Rocha Engenharia Quimica (N)

(171424482) Ana Vitoria Tonsmann Ballejo Pedagogia – Licenciatura (I)

(171020437) Analice Armbruster Gabiatti Educacao Fisica (I)

(171066101) Anderson Martins Idelfonco de Souza Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(171506711) Anderson Rodrigo Ferraz Tecnologia em Construcao de Edificios (N)

(171504418) Anderson Zanao Tosta Musica: Licenciatura (I)

(171604194) Andre Amancio de Almeida Ciencias Biologicas – Licenciatura (N)

(171223164) Andre Barros de Medeiros Engenharia Eletrica (N)

(171698188) Andre Berretta da Costa Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(171251130) Andre Bortoletto da Costa Artes Visuais (I)

(171001728) Andre de Castro Yamashiro Odontologia (I)

(171644365) Andre Felipe dos Santos Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(171049092) Andre Felipe Forati de Alencar Letras – Licenciatura (N)

(171151249) Andre Felipe Rayer Brasil Engenharia Eletrica (I)

(171161837) Andre Hiroki Suyama Tsuji Medicina (I)

(171557467) Andre Jordao Milian Filosofia (I)

(171107983) Andre Kenji Okamoto Ortiz Administracao (N)

(171479628) Andre Koichi Ohira Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(171840657) Andre Luis do Prado Engenharia de Controle e Automacao (N)

(171400433) Andre Luis Moreira Serodio Medicina (I)

(171099424) Andre Luiz dos Santos Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(171583550) Andre Luiz Estabile Naressi Fisica – Licenciatura (N)

(171083647) Andre Luiz Farao Navarro Engenharia de Computacao (I)

(171670946) Andre Luiz Pianca Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(171150215) Andre Moreira Pimentel Engenharia de Controle e Automacao (N)

(171738318) Andre Paiva Carrara Engenharia Mecanica (I)

(171275141) Andre Papoti de Oliveira Engenharia de Computacao (I)

(171034980) Andre Perissinotto Masi Quimica (I)

(171064426) Andre Pfaffenbach Piffer Engenharia de Computacao (I)

(171409591) Andre Piau Vieira Educacao Fisica (N)

(171308416) Andre Romani Pinto Comunicacao Social-Midialogia (I)

(171027674) Andre Sarkis Rosa Engenharia Mecanica (I)

(171372927) Andre Saugo Mazzari Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(171359520) Andre Sebastiani Mafei Engenharia Mecanica (I)

(171771717) Andre Sukonis Barros Matematica – Licenciatura (N)

(171460811) Andre Tasso Peres Filosofia (I)

(171124061) Andre Vinicius de Mello Engenharia de Controle e Automacao (N)

(171192444) Andressa Caroline Fernandes Letras – Licenciatura (N)

(171000992) Andressa de Oliveira Santos Letras – Licenciatura (N)

(171705941) Andrey da Silva Mori Pedagogia – Licenciatura (N)

(171272302) Andrey Jhen Shan Chen Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(171096364) Andrey Neves de Souza Filosofia (I)

(171585136) Andreza Tiemi Nago Engenharia Mecanica (I)

(171218649) Angela Andrade Bolognesi Farmacia (I)

(171201326) Angelica Amanda Silva Geografia (N)

(171254979) Angelica Saiuri de Aurelio Penteado Medicina (I)

(171559333) Angelo Kisil Marino Ciencias Economicas (I)

(171456955) Angelo Monte Serrat Bonini Tecnologia em Construcao de Edificios (N)

(171324348) Angelo Thomaz Duarte Cavalcante Medicina (I)

(171247557) Anna Barbara Miranda Goraieb Silva Ciencias do Esporte (I)

(171803133) Anna Beatriz Cristina Silva Medicina (I)

(171348281) Anna Beatriz Sanchez Silva Educacao Fisica (N)

(171734804) Anna Clara Dottaviano Morelli Engenharia Quimica (N)

(171138118) Anna Laura Piantino Marques Letras – Licenciatura (I)

(171074502) Anne Rodrigues Nicoletto Nutricao (I)

(171402897) Annelise Massari Sampaio Pedagogia – Licenciatura (N)

(171250045) Anny Beatriz Silva Santos Medicina (I)

(171141989) Anny Karoliny de Santana Nogueira Medicina (I)

(171323901) Antonio Arnaldo Kern E Xavier Medicina (I)

(171113470) Antonio Bruno Martins de Sousa Quimica (I)

(171360975) Antonio Carlos da Silva Junior Medicina (I)

(171655246) Antonio Carlos de Lima Engenharia de Telecomunicacoes (I)

(171375377) Antonio Carlos Nemezio Rainho Ciencias Economicas (I)

(171642147) Antonio Dumas de Oliveira Firmino Musica Erudita:Violao

(171004062) Antonio Fellipe Jesus Ivale Musica: Licenciatura (I)

(171194150) Antonio Irane de Carvalho Junior Administracao (N)

(171678100) Antonio Rafael Melo Fisica – Licenciatura (N)

(171266624) Antonio Vinicius Guarino Engenharia Agricola (I)

(171690139) Antonio Vinicius Pinheiro Ribeiro Odontologia (I)

(171106287) Aquiles Alexandre da Silva Matematica – Licenciatura (N)

(171041739) Araiene Peres Pereira Engenharia Ambiental (N)

(171190721) Areta Bonifacio de Abreu Administracao Publica (N)

(171727253) Ariane Bueno Pauluci Educacao Fisica (N)

(171039756) Ariane Cristina Martin Fisica – Licenciatura (N)

(171660693) Ariane Santos de Vilas Boas Musica Popular: Voz

(171465984) Ariane Tedeschi Rampazzo Farmacia (I)

(171535889) Ariel Guerchenzon Engenharia Mecanica (I)

(171205915) Ariel Monteiro Soares Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(171808336) Ariene Takatsu Fonsec Licenciatura Integrada Quimica/Fisica (N)

(171389776) Arlindo Ugo Silveira Linguistica (I)

(171206796) Aroldo Silva Ferreira Matematica – Licenciatura (N)

(171839875) Aron Manoel Barbosa Ciencias Sociais (I)

(171458968) Arthur Benicio Rodrigues Borges Estudos Literarios (I)

(171189512) Arthur Borges Gottardello Tecnologia em Construcao de Edificios (N)

(171100685) Arthur Caminha de Araujo Costa Engenharia Mecanica (I)

(171044813) Arthur Euzebio Ribeiro Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(171450605) Arthur Freire Ferrazo da Silva Engenharia Agricola (I)

(171269876) Arthur Herminio Bressan Martins Ciencias Biologicas (I)

(171347875) Arthur Ichiro Moreira Manabe Engenharia Eletrica (I)

(171064679) Arthur Mamoru Nakamine Engenharia Eletrica (I)

(171768274) Arthur Ribeiro Araujo Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(171064792) Arthur Rocha Martins Rodrigues Teixeira Historia (I)

(171652735) Arthur Silva Valentini Ciencias Economicas (I)

(171045649) Arthur Victor Longo Ferreira Administracao (N)

(171794169) Arthur Yamazaki Gomes Engenharia de Producao (I)

(171736152) Arthur Zanetti Nunes Fernandes Educacao Fisica (N)

(171089560) Artur Dani Geografia (N)

(171701215) Askely Huang Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(171126432) Augusto Calhares de Almeida Sanchez Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(171183323) Augusto Felipe Hartmann Berghahn Filosofia (I)

(171378529) Augusto Goncalves Paulino Tecnologia em Saneamento Ambiental (N)

(171454713) Augusto Julio Camargo Ciencias Biologicas (I)

(171646590) Augusto Lourenco de Faria Engenharia de Controle e Automacao (N)

(171057332) Augusto Matheus Alves da Costa Medicina (I)

(171187363) Augusto Moraes de Gouveia Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(171603382) Augusto Ortiz Monteiro Teixeira de Camargo Musica: Licenciatura (I)

(171405544) Augusto Salvador Baptista Ciencias Sociais (N)

(171737360) Auriane Nayara da Silva Engenharia de Telecomunicacoes (I)

(171317193) Avila Benaya dos Santos Sousa Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(171647234) Ayandra Santos Junger Quimica Tecnologica (N)

B

(171431811) Barbara Alberti Mateus Geologia (I)

(171124290) Barbara Alves do Carmo Administracao (N)

(171484860) Barbara Bortolozzo Ribeiro Farmacia (I)

(171303459) Barbara Hulse Pinto Olivieri Engenharia Civil (I)

(171630195) Barbara Marto Bernal Medicina (I)

(171232155) Barbara Morelli Pedagogia – Licenciatura (I)

(171662255) Barbara Palmeira Silva Administracao Publica (N)

(171061687) Barbara Raissa Russo Quimica (I)

(171404671) Barbara Regina Foster Medicina (I)

(171782209) Barbara Vilma de Melo do Nascimento Engenharia de Computacao (I)

(171674252) Beatriz Alves de Paula Engenharia Ambiental (N)

(171684635) Beatriz Alves Madureira Pedagogia – Licenciatura (N)

(171580230) Beatriz Amaro Silva Arquitetura e Urbanismo (N)

(171399807) Beatriz Barbosa da Silva Letras – Licenciatura (I)

(171408314) Beatriz Bosi Fioruci Engenharia Civil (I)

(171537298) Beatriz Brandao da Silva Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(171461937) Beatriz Canella Abbud Joao Nutricao (I)

(171720139) Beatriz Cavalli Ferrao Licenciatura Integrada Quimica/Fisica (N)

(171474050) Beatriz Chiari Educacao Fisica (I)

(171013619) Beatriz Christofoletti Geologia (I)

(171135454) Beatriz Consoni Segundo Administracao (N)

(171066712) Beatriz Cristina da Silva Tecnologia em Saneamento Ambiental (N)

(171294690) Beatriz de Camargo Poker Odontologia (I)

(171189864) Beatriz de Come Engenharia Agricola (I)

(171070821) Beatriz de Sousa Ciencias Economicas (N)

(171467300) Beatriz de Souza Brasil Administracao Publica (N)

(171165495) Beatriz Dezembro Lopes Quimica Tecnologica (N)

(171084541) Beatriz Eri Yazaki Ciencias Biologicas (I)

(171177058) Beatriz Fassi Moreno Tecnologia em Saneamento Ambiental (I)

(171496492) Beatriz Ferreira de Carvalho Pedagogia – Licenciatura (N)

(171609410) Beatriz Ferreira Reiff Engenharia de Producao (I)

(171705019) Beatriz Furlan Nunes Engenharia Ambiental (N)

(171819811) Beatriz Gardiman Arruda Engenharia Ambiental (N)

(171039107) Beatriz Giuliani de Oliveira Fonoaudiologia (I)

(171142555) Beatriz Gomes da Silva Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(171663678) Beatriz Gomes Furtunato Estudos Literarios (I)

(171652681) Beatriz Heloise Messias Estatistica (I)

(171727482) Beatriz Lopes Tambascia Fonoaudiologia (I)

(171049641) Beatriz Loureiro Santos Odontologia (I)

(171302845) Beatriz Lucas Ziliotti Ciencias Economicas (I)

(171173735) Beatriz Martins Domingues Danca (I)

(171111856) Beatriz Marzola Miranda Engenharia Quimica (I)

(171251482) Beatriz Mayumi Hosomi Medicina (I)

(171319526) Beatriz Mendes Niyama Pedagogia – Licenciatura (N)

(171452557) Beatriz Michelette Suzin Engenharia de Producao (I)

(171300573) Beatriz Midori Soga Terasaka Medicina (I)

(171431637) Beatriz Miho Kague Pedagogia – Licenciatura (I)

(171621043) Beatriz Pereira Silveira Letras – Licenciatura (I)

(171467805) Beatriz Pierobao Monteiro Geologia (I)

(171471341) Beatriz Regina Pereira Soares Tecnologia em Saneamento Ambiental (N)

(171465007) Beatriz Roberto Jorge dos Santos Medicina (I)

(171274056) Beatriz Rossi Bonin Farmacia (I)

(171172589) Beatriz Sant Anna Schipani Ciencias Biologicas – Licenciatura (N)

(171690085) Beatriz Santos Daudt Administracao (N)

(171516798) Beatriz Sayuri Kamozaki Educacao Fisica (I)

(171607636) Beatriz Sayuri Nakamura Engenharia Ambiental (N)

(171219307) Beatriz Silva Garcia Engenharia de Alimentos (I)

(171293277) Beatriz Souza Santos Matematica – Licenciatura (N)

(171825117) Beatriz Tafarello Kodaira Tecnologia em Saneamento Ambiental (N)

(171073714) Beatriz Thiemi Miyazato Bulgarelli Educacao Fisica (I)

(171627744) Beatriz Zanella Soares Engenharia Agricola (I)

(171691422) Benilton de Oliveira Santos Administracao Publica (N)

(171391773) Berenice Antunes de Oliveira Barbosa Estatistica (I)

(171425690) Bernardo Correa Duarte Engenharia Mecanica (I)

(171729358) Bernardo Franca Rocha Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(171158936) Bianca Amancio Rodrigues Nutricao (I)

(171122324) Bianca Beloni Farmacia (I)

(171283702) Bianca Camargo Marchi Quimica (I)

(171615495) Bianca Contieri Bozzo Campos Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(171265034) Bianca de Abreu Meciano Danca (I)

(171755885) Bianca Ferreira Ramim Tecnologia em Saneamento Ambiental (I)

(171101985) Bianca Goulart de Rezende Medicina (I)

(171188212) Bianca Lima de Araujo Odontologia (I)

(171695905) Bianca Longhi Cordeiro Tecnologia em Construcao de Edificios (N)

(171478144) Brenda Alessandra Muro Mathey Estatistica (I)

(171137993) Brenda Alexsandra Januario Tecnologia em Analise e Des. de Sist. (N)

(171701727) Brenda Cristina de Souza Silva Tecnologia em Analise e Des. de Sist. (N)

(171038616) Brenda de Araujo Pereira Pedagogia – Licenciatura (N)

(171240969) Brenda de Lima Nogueira Administracao (N)

(171359001) Brenda Gaia de Carvalho Feitosa Geologia (I)

(171312624) Breno de Souza Pedro Santana Odontologia (I)

(171805979) Breno Lins Garcia Ciencias do Esporte (I)

(171145042) Breno Livio Silva de Almeida Engenharia de Computacao (I)

(171097022) Breno Rubio Tecnologia em Saneamento Ambiental (I)

(171798635) Brian de Sordi Ribeiro dos Santos Ciencias Biologicas – Licenciatura (N)

(171508083) Bruna Alcantara Ribeiro Ciencias do Esporte (I)

(171593377) Bruna Ambar Luiz Farmacia (I)

(171589763) Bruna Andressa Brajeiro Medicina (I)

(171455099) Bruna Baraldi Lopes Ciencias Economicas (I)

(171144681) Bruna Bimbatti Nogueira Cesar Ciencias Sociais (I)

(171065634) Bruna Bonas Schmidt Rohde Administracao Publica (N)

(171222079) Bruna Borlina Monteiro Enfermagem (I)

(171645788) Bruna Camargo Moraes Pinheiro Danca (I)

(171426211) Bruna Carolini Biasi Pedagogia – Licenciatura (N)

(171169893) Bruna Costa Fracalanza Engenharia Civil (I)

(171733474) Bruna Costa Nonato Odontologia (I)

(171198633) Bruna Cremonezi Lammoglia Tecnologia em Construcao de Edificios (N)

(171496270) Bruna Danesi Magalhaes Danca (I)

(171106904) Bruna Eduarda Franco de Lima Ciencias Biologicas – Licenciatura (N)

(171298821) Bruna Favaro Letras – Licenciatura (I)

(171287391) Bruna Fernandes Melo Estatistica (I)

(171411833) Bruna Ferreira Freire Engenharia Ambiental (N)

(171376042) Bruna Fontanini Furumoto Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(171794077) Bruna Fontes Pedagogia – Licenciatura (I)

(171223492) Bruna Geber Pires da Costa Quimica (I)

(171349666) Bruna Helena de Oliveira Santos Medicina (I)

(171026787) Bruna Kaori Takahashi de Freitas Engenharia de Producao (I)

(171007023) Bruna Lima Santos Pedagogia – Licenciatura (N)

(171065863) Bruna Lindman Bueno Ciencias do Esporte (I)

(171743406) Bruna Mendes Vieira Tecnologia em Construcao de Edificios (N)

(171781541) Bruna Natalia dos Santos Ciencias Biologicas (I)

(171030841) Bruna Pereira Ciencias Sociais (N)

(171096609) Bruna Peres Teixeira Administracao Publica (N)

(171219826) Bruna Ricci de Brito Pedagogia – Licenciatura (N)

(171234625) Bruna Silva de Freitas Pereira Matematica – Licenciatura (N)

(171282211) Bruna Zeferino Mathias Nutricao (I)

(171465137) Bruno Akira Minamihara Watanabe Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(171256289) Bruno Alicino Anutto Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(171098865) Bruno Amaral de Oliveira Engenharia Mecanica (I)

(171459107) Bruno Berbare de Araujo Engenharia de Computacao (I)

(171152914) Bruno Birai Cardoso de Oliveira Engenharia Eletrica (N)

(171260930) Bruno Bisterso dos Santos Engenharia Mecanica (I)

(171142333) Bruno Boattini Bombassaro Engenharia Eletrica (I)

(171282945) Bruno Calori Sartori Estatistica (I)

(171414528) Bruno Cesar Vieira Letras – Licenciatura (I)

(171436908) Bruno de Almeida Nussenzveig Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(171562944) Bruno de Almeida Piscelli Quimica (I)

(171347257) Bruno do Amaral Moreira Coutinho Enfermagem (I)

(171798017) Bruno dos Santos de Oliveira Administracao (N)

(171646538) Bruno dos Santos Maximino Pinto Engenharia Mecanica (I)

(171660785) Bruno Gomes de Oliveira Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(171301897) Bruno Gustavo Silva Ciencias Sociais (I)

(171606596) Bruno Hamu de Moraes Educacao Fisica (I)

(171517630) Bruno Henrique Barbosa da Silva Tecnologia em Saneamento Ambiental (N)

(171511915) Bruno Henrique Carbinatto Comunicacao Social-Midialogia (I)

(171250267) Bruno Henrique Paiva de Campos Ciencia da Computacao (N)

(171007894) Bruno Henrique Peres Musica: Composicao (I)

(171489834) Bruno Henrique Silva Carvalho Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(171137566) Bruno Jose Barbosa Ferrari Engenharia Mecanica (I)

(171185060) Bruno Macedo Sanches Arquitetura e Urbanismo (N)

(171029717) Bruno Martins Jannini Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(171647227) Bruno Massayuki Arakaki Administracao (N)

(171211099) Bruno Mesquita Guiraldelli Engenharia Eletrica (N)

(171646378) Bruno Miguel Alves Oliveira Costa Pacheco Engenharia de Telecomunicacoes (I)

(171525536) Bruno Nicezio de Abreu Magri Geografia (N)

(171322687) Bruno Oberlander Erbella Filosofia (I)

(171530532) Bruno Passos Gaeta Engenharia de Producao (I)

(171343705) Bruno Penteado Monteiro Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(171103639) Bruno Pereira de Freitas Ciencias do Esporte (I)

(171618685) Bruno Piccolo Frasson Administracao (N)

(171042985) Bruno Pissinatto Cancian Engenharia Eletrica (I)

(171751814) Bruno Renan de Paula Santos Linguistica (I)

(171515535) Bruno Santos Silva Quimica (I)

(171668116) Bruno Saraiva David Engenharia de Producao (I)

(171045847) Bruno Silveira de Lima Engenharia Mecanica (I)

(171356316) Bruno Soranzo Gallette Engenharia Mecanica (I)

(171144858) Bruno Stefano Rossini Ciencias Economicas (I)

(171791795) Bruno Uemura Pires Administracao (N)

(171157902) Bruno Victor Viciana Ciencias Biologicas (I)

(171820983) Bruno Vilas Boas Lemos Ciencias Sociais (N)

C

(171327057) Caio Augusto Alves Nolasco Ciencia da Computacao (N)

(171506971) Caio Ayres Mendes Ciencias Economicas (I)

(171665568) Caio Cezar Correia Ciencia da Computacao (N)

(171008699) Caio da Silva Lourenco de Oliveira Geografia (N)

(171439648) Caio da Silva Rodrigues Engenharia Quimica (N)

(171589510) Caio de Bonis Rossetti Engenharia de Producao (I)

(171083494) Caio dos Santos Melo Ribeiro Engenharia Mecanica (I)

(171785772) Caio Ferrari Engenharia Civil (I)

(171630553) Caio Francisco Garcia de Lima Tecnologia em Analise e Des. de Sist. (N)

(171080211) Caio Henrique Amparo Rosateli Administracao (N)

(171563329) Caio Henrique de Souza Engenharia de Alimentos (I)

(171351052) Caio Henrique Santos Lopes Quimica Tecnologica (N)

(171499811) Caio Magalhaes Oliveira Quimica Tecnologica (N)

(171487807) Caio Moraes Porto Quimica (I)

(171612618) Caio Perin Ribeiro Historia (I)

(171551292) Caio Vinicius Dimarzio Freitas Engenharia de Alimentos (N)

(171683595) Caio Vinicius Maranho Geografia (I)

(171465922) Caio Vinicius Ribeiro Educacao Fisica (I)

(171397061) Caio Zavarezzi Balieiro Engenharia de Controle e Automacao (N)

(171087779) Caique Heringer Ciencias Economicas (N)

(171249102) Camila Akemi Karubi Yokota Engenharia de Alimentos (I)

(171384818) Camila Aquino de Morais Pedagogia – Licenciatura (N)

(171734934) Camila Bernardes Cruz Administracao (N)

(171570161) Camila Camara Agnello Educacao Fisica (I)

(171157131) Camila Cristina Roda Leal Fonoaudiologia (I)

(171189925) Camila de Medeiros Silva Engenharia de Alimentos (N)

(171506902) Camila dos Santos Teodoro Engenharia de Telecomunicacoes (I)

(171775818) Camila Falcao Franca Fonoaudiologia (I)

(171688118) Camila Fernandes Correia Farmacia (I)

(171762153) Camila Giovana Minganti Danca (I)

(171143602) Camila Kaori Vatanabi Odontologia (I)

(171765381) Camila Lima da Silva Pedagogia – Licenciatura (N)

(171144209) Camila Messina Engenharia de Alimentos (I)

(171748852) Camila Oliveira Custodio Odontologia (I)

(171130589) Camila Pinheiro de Souza Ciencias Economicas (N)

(171104489) Camila Rebecca Begio Pereira Pedagogia – Licenciatura (N)

(171090724) Camila Renda Sepulchre Engenharia de Producao (I)

(171778145) Camila Ribeiro Claudino Tecnologia em Construcao de Edificios (N)

(171508847) Camila Rudecke Tecnologia em Construcao de Edificios (N)

(171304971) Camila Soares Aguiar Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(171175151) Camila Solivo dos Anjos Engenharia Mecanica (I)

(171747415) Camila Souza Leal Engenharia de Alimentos (I)

(171377007) Camile Lanza de Paula Letras – Licenciatura (N)

(171452458) Camilla Bragancini Giacometti Engenharia de Alimentos (I)

(171216674) Camille Valerio de Oliveira Engenharia Civil (I)

(171799843) Carim Nunes Ferreira Leite Administracao (N)

(171648169) Carina Akemi Takehara Enfermagem (I)

(171093075) Carina Carvalho Silva Geografia (N)

(171767622) Carla Cristina Moratori Letras – Licenciatura (N)

(171571973) Carlos Alberto Mota Castro Fisica – Licenciatura (N)

(171208778) Carlos Cristiano Simoes Ferreira E Penha Ciencias Biologicas (I)

(171382935) Carlos Deodato Hirohito Pessinatti Ohashi Engenharia Quimica (I)

(171728324) Carlos Eduardo Amorim Camoes Letras – Licenciatura (N)

(171626789) Carlos Eduardo Celeste Junior Estatistica (I)

(171132141) Carlos Eduardo Fronteira da Silva Fisica – Licenciatura (N)

(171391605) Carlos Eduardo Oliveira Rodrigues Matematica – Licenciatura (N)

(171695387) Carlos Enrico Scorza Engenharia Quimica (N)

(171207898) Carlos Frederico dos Santos Silva Neto Matematica – Licenciatura (N)

(171164317) Carlos Gabriel Rufino dos Santos Administracao Publica (N)

(171456917) Carlos Henrique Chama Puga Engenharia Civil (I)

(171196521) Carlos Henrique da Silva Cirqueira Sistemas de Informacao (I)

(171359438) Carlos Henrique dos Santos Lima Engenharia de Alimentos (I)

(171405735) Carlos Henrique Yui Morello Engenharia Quimica (N)

(171661887) Carlos Ney Martins Matematica – Licenciatura (N)

(171713144) Carlos Roberto Garcia Miranda Negri Artes Cenicas (I)

(171439051) Carlos Seiya Higashi Lo Quimica (I)

(171059161) Carolina Almeida Freitas Nutricao (I)

(171715331) Carolina Araujo Rodrigues dos Reis Ciencias Economicas (I)

(171231497) Carolina Augusta Romao de Brito Farmacia (I)

(171702256) Carolina Borges Pinto Artes Cenicas (I)

(171233127) Carolina Campagnoli Machado Freire Martins Engenharia Quimica (I)

(171267474) Carolina Castilho Garcia Silva Odontologia (I)

(171336277) Carolina Caziuk de Aguiar Engenharia Eletrica (I)

(171810036) Carolina dos Santos Silva Peres Engenharia de Alimentos (I)

(171316558) Carolina Ensfeld Lueders Letras – Licenciatura (N)

(171705484) Carolina Freire Job Mendes Ferreira Administracao Publica (N)

(171803478) Carolina Gimenes Delphim Historia (I)

(171079033) Carolina Goncalves Garcia Odontologia (I)

(171309334) Carolina Helena Bariani Enfermagem (I)

(171599405) Carolina Helena Naveira Engenharia Mecanica (I)

(171226460) Carolina Leao Muller Pedagogia – Licenciatura (I)

(171121437) Carolina Lopes Toyoshima Gushiken Artes Visuais (I)

(171697598) Carolina Mari Miyashiro Engenharia Eletrica (I)

(171445586) Carolina Nascimento de Oliveira Quimica (I)

(171410212) Carolina Natividade da Cruz Ciencias Sociais (N)

(171593391) Carolina Neil Bearzotti Engenharia Quimica (I)

(171634999) Carolina Samogin Campioni Educacao Fisica (I)

(171744546) Carolina Tiemi Iwaoka Engenharia Eletrica (N)

(171043872) Carolina Zorzo Sestari Enfermagem (I)

(171483638) Caroline Araskiro Pessoa Farmacia (I)

(171132981) Caroline Balluf Peixoto Engenharia Ambiental (N)

(171498214) Caroline da Silva Administracao Publica (N)

(171745020) Caroline da Silva Mangile Estatistica (I)

(171644587) Caroline Deon Pereira Engenharia de Alimentos (N)

(171815529) Caroline Garcia Beraja Geografia (I)

(171464424) Caroline Henriques Siqueira Geologia (I)

(171658429) Caroline Lopes Lira Nutricao (I)

(171307925) Caroline Machado Martins Educacao Fisica (N)

(171678513) Caroline Mayumi Miyakawa Tecnologia em Construcao de Edificios (N)

(171039237) Caroline Rodrigues Arquitetura e Urbanismo (N)

(171317643) Caroline Viana Testi Estrazulas Ciencias Economicas (N)

(171355337) Cassia Juliane Leme de Oliveira Matematica – Licenciatura (N)

(171567505) Cassia Valentim Mamede Administracao (N)

(171268118) Catarina Caldo Moreira Administracao (N)

(171491183) Catarina Maria Tataccioli Matematica – Licenciatura (N)

(171412935) Catharina Augusta de Almeida Pimentel Farmacia (I)

(171118345) Catharina da Cunha Gloria Danca (I)

(171276410) Catharina Loubet Melo Engenharia Eletrica (I)

(171054623) Catherine Johanna Westhoffer Garcia Engenharia Quimica (N)

(171758754) Caua Almeida Rodrigues Matematica – Licenciatura (N)

(171643249) Cauan Newton Alves Souza Engenharia de Controle e Automacao (N)

(171086493) Caue Almeida Costa Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(171055343) Caue Mendes E Mendes Administracao (N)

(171278980) Cawan Fernando Andrade Quiavenato Geografia (I)

(171496102) Cecilia de Jesus Santos Damiano Ciencias Biologicas – Licenciatura (N)

(171134611) Cecilia Fossaluza Vidal Mina Engenharia Agricola (I)

(171488817) Cecilia Lollo de Oliveira Ciencias Sociais (N)

(171681537) Cecilia Mariana Sestari Estudos Literarios (I)

(171412775) Cecilia Muniz Araujo Silva Ciencias Biologicas (I)

(171466727) Cecy Maria Borba Marback Ciencias Sociais (N)

(171399982) Celeste Mingorance Manenti Farmacia (I)

(171043322) Celso Aparecido Ferreira de Andrade Junior Sistemas de Informacao (I)

(171114749) Cesar Cavallaro Lopes Estatistica (I)

(171584065) Cesar Fernandes Luchesi Ciencias do Esporte (I)

(171376851) Cesar Ricardo Silva Filippi Administracao (N)

(171480950) Charles Pinto da Silveira Carvalho Engenharia Mecanica (I)

(171001698) Chauanna Pereira de Lima Comunicacao Social-Midialogia (I)

(171379720) Chirlene Samara de Souza Educacao Fisica (N)

(171156671) Christian Eduardo Silva Engenharia de Alimentos (N)

(171088185) Cinthia Bonanni Barantini Enfermagem (I)

(171753537) Ciro Eduardo Cambuy Nicizima Engenharia de Alimentos (N)

(171095576) Ciro Sousa de Moura Fe Engenharia de Producao (I)

(171556891) Clara Bertan Borges da Gama Engenharia de Alimentos (I)

(171788986) Clara Castelo Branco Lemes Mullin Ciencias Economicas (I)

(171567048) Clarissa Tararam de Laurentys Engenharia de Producao (I)

(171138651) Claudia Francisca Araujo Silva Engenharia Ambiental (N)

(171180263) Claudia Luiza Freire Carnevalli Artes Visuais (I)

(171362773) Claudio Augusto Cervini Trigo Odontologia (I)

(171362636) Cleiton Anselmo dos Santos Matematica – Licenciatura (N)

(171702584) Cleiton Dantas de Oliveira Sistemas de Informacao (I)

(171721071) Cleofas Peres Santos Sistemas de Informacao (I)

(171270979) Cleyvesson Gomes da Silva Sistemas de Informacao (I)

(171738578) Clezio Rodrigues da Costa Engenharia Mecanica (I)

(171430917) Clissia Bozzer Bovi Engenharia de Controle e Automacao (N)

(171001643) Clovis Bergamin Griso Odontologia (I)

(171586665) Coralina Barreto de Sordi Artes Visuais (I)

(171523868) Cristina Cardoso Vilas Boas Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(171695820) Cynthia Lacroix Herkenhoff Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

D

(171208013) Daiane Batista da Silva Quimica Tecnologica (N)

(171528436) Daleska Brigith Paitan Terarrosa Administracao (N)

(171629580) Damany Elioterio dos Santos Arquitetura e Urbanismo (N)

(171218731) Dandara Fregonesi Ferreira Monteiro Letras – Licenciatura (N)

(171260336) Dangley Kitanishi Shimura Medicina (I)

(171478557) Daniel Bacellar Souza Vozza Engenharia Quimica (I)

(171751395) Daniel da Costa Nunes Resende Neto Engenharia Eletrica (I)

(171155043) Daniel de Castro Souza Engenharia de Controle e Automacao (N)

(171808398) Daniel Duck Engenharia Eletrica (I)

(171299657) Daniel Fernando Tobias Educacao Fisica (I)

(171147734) Daniel Galvao de Oliveira Medicina (I)

(171800387) Daniel Guerra Administracao (N)

(171090199) Daniel Henrique Sardi Diniz Tecnologia em Construcao de Edificios (N)

(171175533) Daniel Hideaki Utida Ciencias Economicas (I)

(171257374) Daniel Hiroki Yamashita Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(171281973) Daniel Jun Watanabe Santos Engenharia Mecanica (I)

(171310420) Daniel Massahiro Kawamorita Ciencias Economicas (I)

(171182375) Daniel Molina Rodrigues Engenharia de Producao (I)

(171341204) Daniel Pereira Junior Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(171753452) Daniel Piau Candido Engenharia de Alimentos (N)

(171671888) Daniel Ramos Clude Artes Cenicas (I)

(171036405) Daniel Regis Cardoso Arquitetura e Urbanismo (N)

(171504845) Daniel Rodrigues Chun Administracao (N)

(171546913) Daniel Romero Alfaro de Miranda Musica: Licenciatura (I)

(171102742) Daniel Schmitz Bertini Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(171516439) Daniel Shinji Yuaca Engenharia de Computacao (I)

(171152525) Daniel Silva Moura Ciencias Economicas (I)

(171368061) Daniel Souza Pavan Ciencias Sociais (I)

(171000770) Daniel Yuri Akiyama Quimica (I)

(171282570) Daniela Carvalho Rodrigues Administracao (N)

(171418551) Daniela Gonzalez Favero Tecnologia em Construcao de Edificios (N)

(171126388) Daniela Luiz Martin Administracao Publica (N)

(171652186) Daniela Maria de Souza Evangelista Nutricao (I)

(171335359) Daniela Marques Segatello Ciencias Biologicas (I)

(171793425) Daniela Ogawa Engenharia de Alimentos (I)

(171007375) Daniela Saori Genka Artes Visuais (I)

(171469153) Daniela Seber Abuhab Administracao (N)

(171337140) Daniela Ueno Imamura Tecnologia em Saneamento Ambiental (I)

(171460835) Daniela Yukari Takumi Engenharia de Telecomunicacoes (I)

(171579809) Daniele Almeida Barbosa Historia (I)

(171303275) Daniele Borges Engenharia Quimica (N)

(171366775) Daniele Gomes Barbosa Arquitetura e Urbanismo (N)

(171404442) Daniele Piovesan Matematica – Licenciatura (N)

(171354433) Daniele Pires de Lima Ciencias Biologicas (I)

(171547077) Daniella Aparecida Nogueira Vieira Enfermagem (I)

(171815284) Danielle Hay Mussi de Andrade Sistemas de Informacao (I)

(171095828) Danielle Yukari Kimura Medicina (I)

(171809315) Danillo Issao Nonaka Ferreira Engenharia Eletrica (I)

(171240211) Danilo Batista Viera de Melo Ciencias Biologicas (I)

(171640776) Danilo Chiu Hsieh Administracao (N)

(171475817) Danilo de Sousa Lopes Engenharia Eletrica (I)

(171023320) Danilo dos Santos Caruso Educacao Fisica (N)

(171470461) Danilo Moreira Banos Sanches Administracao (N)

(171473798) Danilo Oliveira da Silva Estatistica (I)

(171097978) Danilo Silva Gomes Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(171682967) Davi Bertholdo Santos Ciencias Economicas (I)

(171533517) Davi Botelho Zuiani Engenharia Eletrica (I)

(171479017) Davi Coutinho Monteiro de Almeida Ciencias do Esporte (I)

(171427689) Davi de Melo Possidio Campelo Tecnologia em Construcao de Edificios (N)

(171098858) Davi Gustavo Costa de Souza Engenharia Civil (I)

(171676913) Davi Toniolo Pereira Administracao (N)

(171217622) Davi Vinicius Cunha Ciencia da Computacao (N)

(171656584) David Anderson Americo Administracao (N)

(171290773) David Cirigussi Rodrigues de Paula Medicina (I)

(171678582) David de Lima Educacao Fisica (N)

(171126647) David Gomes de Melo Barros Ciencias do Esporte (I)

(171032908) David Lyra de Moraes Engenharia Civil (I)

(171115889) David Ribeiro Ferreira Ciencias Economicas (N)

(171547473) David Willian Ferrari Educacao Fisica (N)

(171836623) Dayana Joicy Santana Quimica Tecnologica (N)

(171711131) Dayene Goncalves Marialva Pedagogia – Licenciatura (I)

(171274551) Debora Caje Yamamoto Ciencias Sociais (I)

(171139326) Debora Kobayashi Mendes de Oliveira Administracao (N)

(171777838) Debora Regis Robles de Oliveira Nutricao (I)

(171060257) Debora Segura Y Grioles Borges Enfermagem (I)

(171372378) Deiverson Kaique de Almeida Pereira Medicina (I)

(171545385) Denis Inocencio Veras Engenharia Mecanica (I)

(171027940) Denise Ottoboni Nutricao (I)

(171207218) Devison Pereira de Abreu Educacao Fisica (N)

(171375940) Diane Chou Medicina (I)

(171636612) Diego Andrade Gaschi Quimica (I)

(171275318) Diego da Silva Ferreira Ciencia da Computacao (N)

(171280246) Diego da Silva Rodrigues Fisica – Licenciatura (N)

(171731713) Diego de Bem Administracao (N)

(171499996) Diego de Lima Fernandes Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(171635022) Diego Henrique dos Santos Engenharia Mecanica (I)

(171683090) Diego Leonardo Campos Engenharia de Telecomunicacoes (I)

(171036849) Diego Luis Tome Educacao Fisica (N)

(171466079) Diego Masson Leoncini Engenharia de Manufatura (I)

(171396174) Diego Prochnow Fracasso Engenharia de Manufatura (I)

(171439136) Diniz Ferrarezi Neto Engenharia Civil (I)

(171831130) Diogenes Marcelo Carvalho Administracao Publica (N)

(171523318) Diogo dos Santos Musica Erudita: Trombone

(171521077) Diogo Lourenco Oliveira da Silva Engenharia Agricola (I)

(171150901) Diogo Visconti Guidotte Medicina (I)

(171201609) Diogo Yudi Homma Ciencias do Esporte (I)

(171689098) Djian Scopinho Martins Historia (I)

(171452861) Douglas Aguiar de Souza Ciencias do Esporte (I)

(171628617) Douglas Almeida Maia Engenharia de Telecomunicacoes (I)

(171029502) Douglas Henrique Cabeco Leite Engenharia Eletrica (N)

(171001049) Douglas Matheus Micena Engenharia Eletrica (I)

(171518954) Douglas Richard Carlos da Silva Engenharia de Controle e Automacao (N)

(171306298) Douglas Rodrigues Messias Miranda Educacao Fisica (N)

(171825636) Douglas Urias Diniz de Carvalho Engenharia Agricola (I)

(171236126) Douglas Vieira Rocha Geografia (I)

E

(171554727) Ederson Kazuo Nakahara Engenharia Agricola (I)

(171041760) Edilene Alves da Silva Pedagogia – Licenciatura (I)

(171520135) Edipo Diego Santos Silva Odontologia (I)

(171054913) Edlene de Morais Pedagogia – Licenciatura (N)

(171675729) Ednilson dos Santos Lopes da Cunha Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(171050553) Edson Anastacio Filho Ciencias Economicas (I)

(171115124) Edson Eduardo de Sena Lopes Pedagogia – Licenciatura (N)

(171663043) Edson Hiroshi Kohatsu Tamashiro Engenharia de Alimentos (N)

(171011217) Edson Lopes de Araujo Administracao (N)

(171415040) Edson Pereira do Nascimento Junior Tecnologia em Analise e Des. de Sist. (N)

(171306311) Eduarda Caroline Duarte Amatte Coelho Engenharia Quimica (N)

(171002837) Eduarda Justino Dias Ciencias Biologicas – Licenciatura (N)

(171513980) Eduardo Augusto Simao Vasconcellos Engenharia de Computacao (I)

(171567253) Eduardo Bianconi Perez Tecnologia em Analise e Des. de Sist. (N)

(171546982) Eduardo Costa Caperucci Engenharia Agricola (I)

(171498153) Eduardo de Godoy Martinho Santos Fisica – Licenciatura (N)

(171058762) Eduardo de Oliveira Prates Fantini Parma Quimica (I)

(171423229) Eduardo de Souza Lemos Andreucci Administracao (N)

(171452090) Eduardo do Nascimento Evaristo Ciencia da Computacao (N)

(171272043) Eduardo Freire de Carvalho Lima Ciencia da Computacao (N)

(171660945) Eduardo Gardinali dos Santos Sistemas de Informacao (I)

(171097848) Eduardo Henrique Carvalho Resende Engenharia Mecanica (I)

(171288011) Eduardo Moric Vilela Mariano Artes Visuais (I)

(171811190) Eduardo Neves Pezzotti Schefer Fisica – Licenciatura (N)

(171774556) Eduardo Pinheiro Rapacci Administracao (N)

(171796592) Eduardo Santana da Silva Quimica Tecnologica (N)

(171245223) Eduardo Wolfart Aveline Educacao Fisica (I)

(171312112) Eduardo Yudi Arata Engenharia Mecanica (I)

(171511809) Eduardo Yuki Yada Estatistica (I)

(171689104) Edvaldo de Araujo Beraldo Engenharia Ambiental (N)

(171382614) Elaine Domingos da Silva Odontologia (I)

(171492308) Elaine Figaro Rosino Farmacia (I)

(171638793) Elaine Gabrielle Gomes Silva Administracao Publica (N)

(171597997) Elcio Luis da Silva Aguiar Musica Popular: Guitarra

(171606718) Elias Antonio Nicolas Educacao Fisica (N)

(171000275) Elias Simoes Brambilla Odontologia (I)

(171700236) Elida Carolina Pereira Educacao Fisica (I)

(171543419) Eliel Regiani Engenharia de Computacao (I)

(171060035) Elina Sawa Akioka Ishikawa Farmacia (I)

(171316701) Elis Miller Laszlo Artes Visuais (I)

(171122096) Elisa Pateti Vinturini Nutricao (I)

(171298715) Elisabeth Aparecida Bombeiro Bacan Ciencias Sociais (N)

(171522773) Elivelton Leite dos Santos Musica Erudita: Trombone

(171326115) Eloisa Soares Costa Rodrigues Ciencias Sociais (I)

(171524182) Elton Wagner Zobisch Junior Engenharia Mecanica (I)

(171690801) Elyara de Oliveira Safra Ciencias Biologicas (I)

(171706296) Elziele da Rocha Engenharia de Telecomunicacoes (I)

(171042268) Emanuel Souza Barreira Musica Popular: Contrabaixo

(171137672) Emanuele de Souza Vieira Farmacia (I)

(171271323) Emerson Alves da Costa Engenharia Mecanica (I)

(171254634) Emerson Rocha Pereira Geologia (I)

(171158448) Emerson Yoshio Takahashi Ciencias Sociais (N)

(171157896) Emilie Marques Becker Artes Cenicas (I)

(171031905) Emilly Dayana de Castro Araripes Nascimento Enfermagem (I)

(171580728) Emilly Karoline Rogere Baptista Engenharia Ambiental (N)

(171448042) Emmanuely de Oliveira Chaves dos Santos Odontologia (I)

(171136037) Enrico Cardoso Alves Engenharia Mecanica (I)

(171338600) Enrico Grando Botteon Engenharia Quimica (N)

(171643324) Enrico Roda Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(171036863) Enzo Reis Hanada Engenharia Eletrica (I)

(171735883) Enzo Snitovsky Onodera Historia (I)

(171201722) Erbert dos Santos Tangerino Engenharia de Telecomunicacoes (I)

(171639444) Eric Gomes Alves dos Santos Ciencias Sociais (I)

(171180010) Eric Goncalves Lemos Engenharia Eletrica (I)

(171208907) Eric Schwab Engenharia de Manufatura (I)

(171572587) Erica Ana Albuquerque Rodrigues Fisica – Licenciatura (N)

(171422332) Erica dos Santos Teixeira Fisica – Licenciatura (N)

(171710374) Erick Andrade Schwarzelmuller Engenharia Eletrica (I)

(171219130) Erick Kussumoto do Nascimento Ciencia da Computacao (N)

(171692937) Erico Machado de Souza Quimica (I)

(171642079) Erico Nogueira Rolim Engenharia Eletrica (I)

(171576350) Erik Ernani Marques da Silva Filosofia (I)

(171547749) Erik Kazuo Tanaka Engenharia Agricola (I)

(171535131) Erik Melo Neiva Rodrigues Ciencias Economicas (I)

(171683991) Ernesto Matheus Rodrigues Garcia Engenharia de Telecomunicacoes (I)

(171574798) Ervelley Moreira Cardoso dos Santos Geografia (N)

(171811688) Estefani Aparecida Ferreira de Araujo Pedagogia – Licenciatura (N)

(171452946) Estela Guidini Ferrufino Ciencias Biologicas (I)

(171790778) Estevao Melo Arantes Estatistica (I)

(171572488) Estevao Vilas Boas de Oliveira Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(171063492) Evandro Machado Martins Tecnologia em Analise e Des. de Sist. (N)

(171413778) Evelin Roseane Bottesini Ciencias Economicas (N)

(171289779) Evelize Poloni Andrietta Administracao (N)

(171004185) Everaldo Carlos de Melo Filho Educacao Fisica (I)

(171328135) Everaldo Luiz Vicentin Junior Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(171634135) Everly Cristina Meira Licenciatura Integrada Quimica/Fisica (N)

(171037699) Everton Augusto Rodrigues Engenharia Ambiental (N)

F

(171408628) Fabiana Akemi Kuroiva de Siqueira Engenharia de Alimentos (I)

(171202305) Fabiana Dantas Santos Sistemas de Informacao (I)

(171328814) Fabiana Mayara Rosa Ciencias Economicas (N)

(171221595) Fabiana Medeiros Dutra Reis Medicina (I)

(171508342) Fabiana Miho Nagahashi Ciencias do Esporte (I)

(171650715) Fabio Augusto Ximenes Andre de Aragao Tecnologia em Saneamento Ambiental (I)

(171217691) Fabio Braga Iervolino Rodriguez Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(171432586) Fabio Camargo Ricci Engenharia de Computacao (I)

(171294119) Fabio Gozzi Franco Educacao Fisica (I)

(171669416) Fabio Luis de Campos Geografia (N)

(171796615) Fabio Matheus Cavalheiro Rocha Engenharia Ambiental (N)

(171028011) Fabio Menescal de Souza Quimica (I)

(171034119) Fabio Nigro Hoffman Leal Engenharia Agricola (I)

(171674207) Fabio Pinheiro de Sa dos Santos Engenharia de Telecomunicacoes (I)

(171011538) Fabio Rocha Reis Filosofia (I)

(171363677) Fabio Rodrigues Alves Matematica – Licenciatura (N)

(171287285) Fabio Shunji Yamazaki Geologia (I)

(171532026) Fabio Stori Ciencia da Computacao (N)

(171225955) Fabio Tamaru Nakamura Engenharia Eletrica (I)

(171002134) Fabio Yuji Sukesada Medicina (I)

(171621715) Fabio Yukio Ono Engenharia de Computacao (I)

(171441713) Fabiola Ribeiro de Oliveira Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(171762122) Fabiola Silva Daniti Engenharia Ambiental (N)

(171472498) Fabricio Lobo Fernandes de Sousa Engenharia de Telecomunicacoes (I)

(171485535) Fabricio Ribeiro Teixeira Braga Ciencia da Computacao (N)

(171298609) Felipe Alvarenga Carvalho Engenharia Eletrica (I)

(171595748) Felipe Andrade Santos Fisica – Licenciatura (N)

(171674641) Felipe Augusto Castro Silva Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(171259677) Felipe Augusto Dias de Oliveira Fisica – Licenciatura (N)

(171024132) Felipe Augusto Giussani Quimica (I)

(171314354) Felipe Augusto Leomil Guardao Engenharia de Computacao (I)

(171092843) Felipe Carreiro Marchi Sistemas de Informacao (I)

(171745310) Felipe Coghi Pompeu Matsumoto Tecnologia em Analise e Des. de Sist. (N)

(171533449) Felipe Costa Mercadante Ciencia da Computacao (N)

(171690016) Felipe Crespo Ciencias do Esporte (I)

(171535520) Felipe da Silva Costa Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(171437475) Felipe da Silva Leitao Matematica – Licenciatura (N)

(171067159) Felipe de Oliveira Matematica – Licenciatura (N)

(171727819) Felipe de Souza Artes Cenicas (I)

(171504739) Felipe dos Santos Celeghini Engenharia de Producao (I)

(171652872) Felipe Favini Chicaroni Administracao (N)

(171280215) Felipe Feliciano Lana Educacao Fisica (N)

(171639994) Felipe Flaiban Saud Martins Comunicacao Social-Midialogia (I)

(171010481) Felipe Freitas Barbosa Engenharia Agricola (I)

(171393694) Felipe Galatti de Faria Odontologia (I)

(171431446) Felipe Gurman Schwartz Administracao Publica (N)

(171648145) Felipe Hideaki Nakasaki Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(171090694) Felipe Hiroshi Mashiba Engenharia Eletrica (I)

(171534459) Felipe Hiroyuki Tabuti Sibuya Estatistica (I)

(171213361) Felipe Jose Miguel Garcia Administracao Publica (N)

(171639550) Felipe Kenzo Pesatori Kajita Educacao Fisica (I)

(171062765) Felipe Kenzo Shiraishi Engenharia de Computacao (I)

(171168371) Felipe Kovalevski Rebelo Engenharia de Producao (I)

(171283146) Felipe Matheus Dias Pereira Engenharia Agricola (I)

(171092232) Felipe Matheus Goncalves Ciencias do Esporte (I)

(171818658) Felipe Monteforte Ferreira Ciencias Economicas (I)

(171284460) Felipe Morishige Yokoya Ciencias Sociais (N)

(171012302) Felipe Mourao Fantinato Ciencias Sociais (N)

(171326498) Felipe Murano Alves Engenharia Mecanica (I)

(171492186) Felipe Nishimori Valentim Educacao Fisica (I)

(171522117) Felipe Orsini Hehl Pereira Administracao (N)

(171040453) Felipe Palanch Hans Ciencias do Esporte (I)

(171787709) Felipe Perilo de Rezende Miranda Engenharia de Controle e Automacao (N)

(171528047) Felipe Piffer Rodrigues Engenharia Mecanica (I)

(171311621) Felipe Pillis Panelli Musica: Composicao (I)

(171431965) Felipe Santana Viana Tecnologia em Analise e Des. de Sist. (N)

(171646194) Felipe Sinyee Tsai Engenharia de Computacao (I)

(171292366) Felipe Sousa Vieira Engenharia Quimica (I)

(171741707) Felipe Thiele Cecilio Ciencias Biologicas (I)

(171450391) Felipe Vieira Conti Tecnologia em Analise e Des. de Sist. (N)

(171335236) Felipi de Paula E Silva Filosofia (I)

(171770738) Fernanda Alvim Gava Pedagogia – Licenciatura (N)

(171518862) Fernanda Andreia da Silva R S de Andrade Ciencias Sociais (N)

(171326047) Fernanda Braga Salmazzi Administracao (N)

(171540717) Fernanda Castilho de Souza Balbino Pedagogia – Licenciatura (I)

(171091895) Fernanda Cristine Ribeiro Cabral Letras – Licenciatura (I)

(171657846) Fernanda Cunha Puosso Engenharia Quimica (I)

(171614096) Fernanda de Souza Ribeiro Ciencias Sociais (N)

(171436298) Fernanda Della Valentina Espinoza Quimica Tecnologica (N)

(171343309) Fernanda Junia Soares Filosofia (I)

(171240471) Fernanda Martins Simao Matematica – Licenciatura (N)

(171083180) Fernanda Maximo Fonseca E Silva Medicina (I)

(171775955) Fernanda Monteiro Miura Comunicacao Social-Midialogia (I)

(171669454) Fernanda Nogueira Coelho Silva Nutricao (I)

(171429852) Fernanda Nunes de Sousa Artes Cenicas (I)

(171325020) Fernanda Ortiz Robles Nutricao (I)

(171632900) Fernanda Peixoto Pizano Engenharia de Alimentos (I)

(171385880) Fernanda Penna Eid Ciencias do Esporte (I)

(171134536) Fernanda Pimentel de Barros Fonoaudiologia (I)

(171330699) Fernanda Rodrigues Fonoaudiologia (I)

(171740896) Fernanda Rodrigues Santos Enfermagem (I)

(171400662) Fernanda Souto Barreto Geologia (I)

(171343071) Fernanda Taina Faria Novo Ciencias Sociais (I)

(171649018) Fernanda Teixeira Costa Engenharia Ambiental (N)

(171703143) Fernando Cassimiro Bueno Gomes Quimica (I)

(171150765) Fernando Cesar Lopes Barbosa Filho Engenharia de Computacao (I)

(171471013) Fernando Coelho Freire Engenharia de Manufatura (I)

(171567901) Fernando Costa Luchiari Historia (I)

(171009913) Fernando de Oliveira Rodrigues Engenharia de Controle e Automacao (N)

(171132257) Fernando Jose Brandao Silva Ciencias Economicas (I)

(171687320) Fernando Liedmann Engenharia Quimica (I)

(171108337) Fernando Santana Barbosa Engenharia de Alimentos (I)

(171676036) Fernando Santiago Serrano dos Santos Musica Erudita: Violino

(171053019) Fernando Soares de Aguiar Engenharia Mecanica (I)

(171010498) Fernandus Lopes da Silva Engenharia de Alimentos (I)

(171073332) Filipe Augusto da Silva Sistemas de Informacao (I)

(171140740) Filipe Linhares Padilha Engenharia Eletrica (I)

(171188236) Flavia Brito da Silva Historia (I)

(171038371) Flavia Eduarda Gomes Pereira Pedagogia – Licenciatura (N)

(171102087) Flavia Estefani Ribeiro Mendonca Matematica – Licenciatura (N)

(171274865) Flavia Marie Hayashi Vivanco Artes Visuais (I)

(171660433) Flavia Mosso Dario Letras – Licenciatura (I)

(171610001) Flavia Murassaki Dias Engenharia de Alimentos (N)

(171621005) Flavia Rezende de Souza Administracao (N)

(171780401) Flavia Riva Bianchini Engenharia Ambiental (N)

(171491312) Flavia Rizzolo Carrascosa Engenharia de Manufatura (I)

(171467058) Flavia Souza Leite da Silva Tecnologia em Construcao de Edificios (N)

(171581370) Flavio Alves Pereira de Andrade Filho Filosofia (I)

(171328159) Flavio Barbosa Toscanelli Ciencias Economicas (N)

(171491787) Flavio Braga de Camargo Engenharia Eletrica (I)

(171742946) Flavio Leite Ribeiro de Almeida Quimica (I)

(171514815) Flavio Murilo Reginato Engenharia de Computacao (I)

(171274124) Flora Cintra Anacleto Arquitetura e Urbanismo (N)

(171078573) Flora de Souza Furlan Artes Cenicas (I)

(171090915) Flora Viviani Danca (I)

(171065368) Florencio Perez Giraud Administracao (N)

(171716808) Francis Akio Ishizaka Estatistica (I)

(171200422) Francisco Carlos Specian Junior Medicina (I)

(171814380) Francisco Jose Aleixo de Camargo Pinto Administracao (N)

(171254511) Francisco Jose Cordeiro Cardoso Engenharia Agricola (I)

(171406356) Francisco Roger Firmo Moura da Silva Licenciatura Integrada Quimica/Fisica (N)

(171059710) Francisco Wendell Damasceno dos Santos Enfermagem (I)

(171283030) Frank Charles Vergueiro de Lima Engenharia Eletrica (N)

(171305837) Franz Seiji Akiyama Feneberg Engenharia de Manufatura (I)

G

(171703327) Gabriel Alves Souza Matematica – Licenciatura (N)

(171471266) Gabriel Amadeus Carrasco Ciencias Biologicas – Licenciatura (N)

(171452038) Gabriel Antoniassi de Souza Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(171627478) Gabriel Antonio de Oliveira Bariani Ciencias Biologicas – Licenciatura (N)

(171717559) Gabriel Antonio Monteiro da Silva Ciencias Biologicas – Licenciatura (N)

(171306885) Gabriel Augusto Brombim Tecnologia em Analise e Des. de Sist. (N)

(171039213) Gabriel Baltazar Domingos Ciencia da Computacao (N)

(171273916) Gabriel Baptistella Zamuner Engenharia de Alimentos (I)

(171387725) Gabriel Barbosa de Lima Engenharia Quimica (N)

(171039077) Gabriel Barbosa Doria Engenharia Eletrica (I)

(171462367) Gabriel Barbosa Haj Engenharia de Controle e Automacao (N)

(171845645) Gabriel Cardoso Lopes dos Santos Administracao (N)

(171716013) Gabriel Catani Linguistica (I)

(171702676) Gabriel Coltri Mantovani Administracao (N)

(171580803) Gabriel Couto Rickli Engenharia Civil (I)

(171059185) Gabriel Cruvinel Macor Medicina (I)

(171319434) Gabriel Dal Pogetto Educacao Fisica (N)

(171472399) Gabriel de Almeida Fernandes Engenharia Quimica (N)

(171248550) Gabriel de Freitas Santos Engenharia Civil (I)

(171010849) Gabriel de Lima Vergueiro Quimica Tecnologica (N)

(171526683) Gabriel de Mare Geras Engenharia Mecanica (I)

(171118918) Gabriel de Morais Rodrigues Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(171065573) Gabriel de Moura Machado Engenharia Mecanica (I)

(171163659) Gabriel de Paula Rodrigues Geografia (N)

(171617446) Gabriel de Souza Lima Administracao (N)

(171311102) Gabriel de Souza Oliva Engenharia de Computacao (I)

(171778237) Gabriel Domingues Volpi Engenharia de Controle e Automacao (N)

(171546524) Gabriel Donadel de Almeida Administracao (N)

(171255521) Gabriel dos Reis Trindade Fisica – Licenciatura (N)

(171370334) Gabriel Duarte de Souza Teixeira Engenharia Mecanica (I)

(171109163) Gabriel Eduardo de Sousa Administracao (N)

(171053163) Gabriel Elias Silva Pereira Letras – Licenciatura (I)

(171750057) Gabriel Falcini dos Santos Administracao (N)

(171490012) Gabriel Fernandes Ferraz Fisica – Licenciatura (N)

(171357524) Gabriel Ferrari de Oliveira Engenharia Agricola (I)

(171194440) Gabriel Ferrauche Cordeiro de Souza Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(171575494) Gabriel Ferreira Santos Ciencias do Esporte (I)

(171574514) Gabriel Gamberini Martins Tecnologia em Construcao de Edificios (N)

(171770196) Gabriel Garcia de Aguiar Ciencias Sociais (N)

(171159809) Gabriel Gaspar de Arruda Ciencias Economicas (I)

(171253754) Gabriel Gilberto dos Santos Silva Tecnologia em Construcao de Edificios (N)

(171163116) Gabriel Goncalves Bortone Augusto Engenharia Mecanica (I)

(171377649) Gabriel Goncalves Cocovile Artes Cenicas (I)

(171234069) Gabriel Greco Mendes Quimica (I)

(171170484) Gabriel Grothge Faria Ciencias Economicas (I)

(171637363) Gabriel Gusmao de Albuquerque Engenharia Quimica (N)

(171435882) Gabriel Henrique Albo de Oliveira Estatistica (I)

(171410694) Gabriel Henrique de Paula Dias Comunicacao Social-Midialogia (I)

(171318431) Gabriel Henrique Rodrigues Engenharia Agricola (I)

(171496713) Gabriel Hernandes Gosso Leite Engenharia de Telecomunicacoes (I)

(171347097) Gabriel Huerta Facanha Engenharia Agricola (I)

(171714369) Gabriel Idalgo Dorta Quimica (I)

(171087014) Gabriel Kaique Castro de Mello Ciencias Economicas (I)

(171327576) Gabriel Kiyoshi Wadamori Lima Engenharia Mecanica (I)

(171316961) Gabriel Lacerda Ventura Matematica – Licenciatura (N)

(171339191) Gabriel Lubiato Reis Engenharia Mecanica (I)

(171786492) Gabriel Lutffalla Estevam Engenharia de Computacao (I)

(171694865) Gabriel Maggio de Moraes Engenharia Civil (I)

(171616757) Gabriel Manetti de Menezes Engenharia de Producao (I)

(171578868) Gabriel Maraia Ciolfi Ciencias do Esporte (I)

(171772956) Gabriel Marchi Ciencias Sociais (N)

(171049726) Gabriel Marques Jacobsen Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(171606060) Gabriel Martins Raposo Ciencias Sociais (N)

(171316237) Gabriel Martins Visintini Quimica Tecnologica (N)

(171642376) Gabriel Marx Cordeiro Tecnologia em Saneamento Ambiental (I)

(171090595) Gabriel Mascarenhas de Santana Medicina (I)

(171457477) Gabriel Medeiros Alvarenga Administracao (N)

(171385637) Gabriel Melloni Trombini Engenharia Mecanica (I)

(171583758) Gabriel Mikio Alves Shimizu Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(171831017) Gabriel Minatel Engenharia de Alimentos (N)

(171035532) Gabriel Miranda de Araujo Ciencia da Computacao (N)

(171233745) Gabriel Moretti de Oliveira Educacao Fisica (N)

(171320889) Gabriel Nascimento Gomes Estatistica (I)

(171624479) Gabriel Neris Luiz Caldas Medicina (I)

(171235321) Gabriel Oliveira dos Santos Ciencia da Computacao (N)

(171365055) Gabriel Oliveira Souza Engenharia de Telecomunicacoes (I)

(171749718) Gabriel Paschoal Stein Estatistica (I)

(171151775) Gabriel Paulino dos Santos Estatistica (I)

(171732587) Gabriel Pavinato Olimpio Engenharia Agricola (I)

(171815161) Gabriel Pedroso Mariani Engenharia de Computacao (I)

(171077853) Gabriel Pereira Rodrigues Estatistica (I)

(171712622) Gabriel Pereira Zanoni Fisica – Licenciatura (N)

(171173070) Gabriel Picin Guarnieri Ciencias do Esporte (I)

(171589411) Gabriel Querobim Santanna Odontologia (I)

(171156312) Gabriel Rabelo de Araujo Ciencias Biologicas – Licenciatura (N)

(171393458) Gabriel Ribeiro Bento Quimica Tecnologica (N)

(171696212) Gabriel Rodrigo Piuselli Moreira Geografia (N)

(171743772) Gabriel Rodrigues de O Reis Administracao Publica (N)

(171197876) Gabriel Salateo Rosin Engenharia Quimica (I)

(171405032) Gabriel Salvetti Cardenas Lara Odontologia (I)

(171449694) Gabriel Schaffer Andreotti Zamboni Quimica (I)

(171582397) Gabriel Schneider Mattos Engenharia Mecanica (I)

(171413181) Gabriel Sereia Batista da Silva Tecnologia em Saneamento Ambiental (N)

(171696663) Gabriel Setin Gardinalli Matematica – Licenciatura (N)

(171139005) Gabriel Shen Baldon Engenharia Mecanica (I)

(171475275) Gabriel Silva Pires Ciencias Biologicas – Licenciatura (N)

(171240860) Gabriel Souza Pinto Medeiros Engenharia de Computacao (I)

(171295426) Gabriel Sugaya de Forggi Engenharia Quimica (N)

(171719319) Gabriel Svenson Educacao Fisica (N)

(171700854) Gabriel Tadao Kuae Engenharia de Controle e Automacao (N)

(171434155) Gabriel Tarossi Martins Rosa Administracao (N)

(171308188) Gabriel Teodoro Adriano Engenharia Mecanica (I)

(171617248) Gabriel Tonetti Scarabelli Engenharia Mecanica (I)

(171117458) Gabriel Vasto Laurindo de Masi Quimica (I)

(171534619) Gabriel Veroneze Girardi Pedagogia – Licenciatura (I)

(171618043) Gabriel Viana de Moraes Sistemas de Informacao (I)

(171402774) Gabriel Victor Carvalho de Souza Engenharia de Producao (I)

(171460354) Gabriel Victor Soares Andriani Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(171399777) Gabriel Vitor Guari de Almeida Engenharia Quimica (I)

(171073462) Gabriel Volpato Giliotti Ciencia da Computacao (N)

(171742991) Gabriel Wensko Martins Engenharia de Producao (I)

(171105536) Gabriel Zotelli dos Anjos da Silva Sistemas de Informacao (I)

(171137665) Gabriel Zupiroli de Almeida Estudos Literarios (I)

(171188878) Gabriela Araujo Tetzner Nutricao (I)

(171596253) Gabriela Arcifa de Resende Engenharia de Computacao (I)

(171318691) Gabriela Barros de Lima Pereira Letras – Licenciatura (N)

(171593582) Gabriela Bechara Macari Veronesi Engenharia de Producao (I)

(171345947) Gabriela Campanha Ferrari Engenharia de Alimentos (I)

(171188175) Gabriela da Silva Martins Goncalves Odontologia (I)

(171742786) Gabriela da Silva Miyashita Engenharia de Alimentos (I)

(171233677) Gabriela de Freitas Barbeito Danca (I)

(171628945) Gabriela de Oliveira Vieira Administracao (N)

(171364618) Gabriela Dias da Cruz Enfermagem (I)

(171444743) Gabriela dos Santos Vieira Administracao (N)

(171586160) Gabriela Edmundo de Araujo Historia (I)

(171432654) Gabriela Fernanda Crystal Zaro Pedagogia – Licenciatura (I)

(171839363) Gabriela Fernanda Poppes de Oliveira Pedagogia – Licenciatura (N)

(171117434) Gabriela Fernandes Zauza Fonoaudiologia (I)

(171189390) Gabriela Fideles Silva Geografia (I)

(171077044) Gabriela Fioratti Bochembuzio Administracao Publica (N)

(171251888) Gabriela Forkel Bizerra D Avilla Fisica – Licenciatura (N)

(171269661) Gabriela Ghiraldelli Queiroz Pedagogia – Licenciatura (N)

(171639857) Gabriela Gusmao Barzagli Engenharia Ambiental (N)

(171117755) Gabriela Hikari Miranda Nakahara Odontologia (I)

(171553359) Gabriela Leticia Ramos Artes Cenicas (I)

(171092188) Gabriela Liberato Oizumi Engenharia de Alimentos (I)

(171807814) Gabriela Lina de Medeiros Romero Ciencias do Esporte (I)

(171626178) Gabriela Magalhaes Bicalho Medicina (I)

(171092225) Gabriela Malheiro Tozzi Pedagogia – Licenciatura (I)

(171360142) Gabriela Modenezi Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(171638144) Gabriela Moreno de Andrade Engenharia Quimica (N)

(171486828) Gabriela Naomi do Carmo Nutricao (I)

(171445074) Gabriela Nicolau Ciencias Economicas (I)

(171766322) Gabriela Pereira de Freitas Engenharia Quimica (N)

(171447322) Gabriela Pinto Miguel Ciencias Economicas (I)

(171506087) Gabriela Pizzol Letras – Licenciatura (I)

(171068343) Gabriela Ribeiro Borzani Enfermagem (I)

(171093655) Gabriela Ribeiro dos Santos Ciencias Biologicas – Licenciatura (N)

(171677923) Gabriela Ribeiro Santos Ciencias Economicas (I)

(171170224) Gabriela Romero Gabriel Ciencias Sociais (I)

(171615365) Gabriela Russi de Oliveira Engenharia Ambiental (N)

(171485269) Gabriela Sanches de Sa Bergamo Estudos Literarios (I)

(171721118) Gabriela Scaranello Teixeira de Barros Filosofia (I)

(171633040) Gabriela Talarico Administracao (N)

(171245766) Gabriela Torres do Prado Silva Administracao Publica (N)

(171537519) Gabriela Tozzo Rodrigues Engenharia Civil (I)

(171653387) Gabriela Vidigal Martinho Geologia (I)

(171686587) Gabriela Vitoria Barbosa Vicente Tecnologia em Saneamento Ambiental (I)

(171058991) Gabriele Aparecida de Lima Franco Geografia (N)

(171420794) Gabriele Fernanda Davanso Ciencias do Esporte (I)

(171138354) Gabriele Gentil de Moura Artes Visuais (I)

(171116295) Gabriele Paola da Silva Francisco Nutricao (I)

(171764579) Gabriele Souza Vilas Boas Ciencias Sociais (I)

(171013589) Gabrieli do Amaral Diniz Quimica Tecnologica (N)

(171279037) Gabrieli Marin Engenharia de Alimentos (I)

(171404879) Gabrielle Rossi Sibuya Engenharia Civil (I)

(171464837) Gabrielli Bevilacqua Baldin Tecnologia em Saneamento Ambiental (I)

(171157551) Gabrielly Cristina Mattos da Silva Enfermagem (I)

(171774709) Gabrielly Oliveira Inocencio Licenciatura Integrada Quimica/Fisica (N)

(171733870) Gabriely Reis Silva Odontologia (I)

(171054227) Geovana Cerqueira Leite Administracao (N)

(171436038) Geovana de Morais Vieira Ciencias Biologicas – Licenciatura (N)

(171360418) Geovana Geanine Padovani Quimica (I)

(171153696) Geovana Milani Letras – Licenciatura (N)

(171005812) Geovanna Taeko Rodrigues Moreira Engenharia Agricola (I)

(171607902) Gessica Alves Oliveira Ciencias Sociais (I)

(171190998) Gessica Batista de Freitas Ciencias Sociais (I)

(171270702) Giancarlo de Almeida Magnoni Engenharia Mecanica (I)

(171621579) Giancarlo Piccolo Frasson Administracao (N)

(171348939) Gidiones Lemos da Nobrega Engenharia de Controle e Automacao (N)

(171179078) Gilberto Porcel Neto Engenharia de Manufatura (I)

(171477608) Gilberto Seiji Kabakura Estatistica (I)

(171094634) Giordano Barao Geografia (N)

(171707800) Giovan Carlos Scavassa Junior Ciencias do Esporte (I)

(171253075) Giovana Barbosa Reis de Castro Historia (I)

(171143633) Giovana Brait Bertazzo Quimica Tecnologica (N)

(171664893) Giovana Brazao Bergamini Nutricao (I)

(171335151) Giovana Cacilha Elias Engenharia Ambiental (N)

(171298364) Giovana de Almeida Gozzi Ciencias do Esporte (I)

(171500584) Giovana Garcia Sibinel Arquitetura e Urbanismo (N)

(171057165) Giovana Guimaraes Bonicio Musica: Composicao (I)

(171550398) Giovana Lanza Okada Engenharia de Computacao (I)

(171251826) Giovana Martins Casagrande Artes Visuais (I)

(171765695) Giovana Merighi de Andrade Letras – Licenciatura (I)

(171179061) Giovana Milare Tortelli Engenharia Civil (I)

(171104120) Giovana Regina Germano Nutricao (I)

(171013145) Giovana Sabino Lopes Ciencias Sociais (N)

(171258179) Giovana Sanches Ribeiro Comunicacao Social-Midialogia (I)

(171306410) Giovana Tomaidis Soares de Lima Engenharia de Alimentos (I)

(171419417) Giovana Vernizi Christ Historia (I)

(171728782) Giovane Piva Zanotello Administracao (N)

(171159502) Giovane Tesser Messias Engenharia Civil (I)

(171287711) Giovani Henrique Mariano Engenharia de Alimentos (N)

(171161783) Giovanna Bertoluci Zuquieri Arquitetura e Urbanismo (N)

(171452830) Giovanna Bueno Marinho Odontologia (I)

(171592589) Giovanna Cia Silveira Tecnologia em Construcao de Edificios (N)

(171532712) Giovanna Collis Olivari Ciencias Economicas (I)

(171061229) Giovanna de Andrade Mantovani Administracao (N)

(171037354) Giovanna de Carvalho Vieira Basile Engenharia Agricola (I)

(171738516) Giovanna Delgado Orlandoni Tecnologia em Construcao de Edificios (N)

(171690184) Giovanna Dombrowski Zanlorenzi Administracao (N)

(171794954) Giovanna Dorneles Souza Cruz Tecnologia em Saneamento Ambiental (I)

(171126050) Giovanna Duo Cardella Farmacia (I)

(171033697) Giovanna Fardini Lima Quimica (I)

(171580070) Giovanna Gabriele Mendrot Administracao (N)

(171741745) Giovanna Hirata Yabiku Tecnologia em Construcao de Edificios (N)

(171037842) Giovanna Isabella Ventura Engenharia de Manufatura (I)

(171473484) Giovanna Julia Coelho Administracao (N)

(171367716) Giovanna Lourenco Graziani Engenharia de Alimentos (I)

(171085261) Giovanna Maria Gomes Engenharia Ambiental (N)

(171084572) Giovanna Maziero Quimica (I)

(171136785) Giovanna Paronitti Galera Odontologia (I)

(171335588) Giovanna Pulastro Mori Licenciatura Integrada Quimica/Fisica (N)

(171026862) Giovanna Queiroz Gorri Estatistica (I)

(171280482) Giovanna Satie Yugue de Lima Quimica (I)

(171536882) Giovanna Simoes Proenca Engenharia Quimica (N)

(171044356) Giovanna Suhr Quimica (I)

(171046819) Giovanna Villar dos Santos Tecnologia em Saneamento Ambiental (N)

(171221229) Giovanne Micheletti de Oliveira Engenharia Mecanica (I)

(171478090) Giovanni Benevides Campos Fisica – Licenciatura (N)

(171384924) Giovanni Carvalho de Oliveira Ciencia da Computacao (N)

(171382126) Giovanni Souza Samartini Estatistica (I)

(171204080) Gislaine Aparecida Del Corso Nutricao (I)

(171714673) Gislene Maria Alves de Santana Quimica Tecnologica (N)

(171575449) Giulia Acetto Ferreira Lopes Estudos Literarios (I)

(171395041) Giulia Almeida Paulin Engenharia Civil (I)

(171063430) Giulia Bianca Delmiglio Zamboni Engenharia de Alimentos (I)

(171128902) Giulia Dani Gasparetto Engenharia Mecanica (I)

(171313115) Giulia Falcirolli Goncalves Fonoaudiologia (I)

(171664244) Giulia Fernandes Pichiteli Ciencias Economicas (N)

(171151515) Giulia Fujiwara Engenharia de Producao (I)

(171128872) Giulia Ito Silva Danca (I)

(171034201) Giulia Madi Engenharia de Alimentos (N)

(171225825) Giulia Maria Piazzalunga Abetini Ciencias Sociais (N)

(171095637) Giulia Queiroz de Oliveira Engenharia Ambiental (N)

(171777456) Giulia Rie Bunno Nutricao (I)

(171069384) Giulia Rinaldi Quimica (I)

(171360715) Giuliana Modenezi Nutricao (I)

(171667779) Giuliano Leao Pereira de Castro Engenharia de Alimentos (I)

(171142647) Giulli Takeda Mesquita Engenharia de Producao (I)

(171730499) Giullia Kelly Matias Goncalves Danca (I)

(171076355) Glauco Henrique Borges da Costa Sistemas de Informacao (I)

(171172305) Glecio Santos de Oliveira Ciencias Economicas (N)

(171011309) Gleyson Roberto do Nascimento Engenharia Eletrica (N)

(171338327) Graziele de Fatima Lourenco Ciencias Economicas (I)

(171287933) Graziella Peres Zanfra Comunicacao Social-Midialogia (I)

(171532583) Grazielle Ayumi Ito Administracao Publica (N)

(171128162) Grazielle Franco Gomes Odontologia (I)

(171131650) Grazielle Rinaldi Alcaraz Espina Engenharia Quimica (N)

(171471150) Guilherme Afonso Gigeck Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(171269371) Guilherme Amaya Fuzissaki Engenharia de Producao (I)

(171355467) Guilherme Arellano Campello Engenharia Eletrica (I)

(171206680) Guilherme Augusto dos Santos de Oliveira Ciencias Economicas (I)

(171796851) Guilherme Augusto Lemos Fest Ciencias Sociais (N)

(171765824) Guilherme Augusto Michelin Langes Engenharia de Manufatura (I)

(171622268) Guilherme Barbosa dos Santos Historia (I)

(171217264) Guilherme Benetti Guzzo Coutinho Ciencias Sociais (N)

(171618296) Guilherme Brito da Silva Educacao Fisica (N)

(171726298) Guilherme Castro Borsari Ciencias do Esporte (I)

(171207928) Guilherme Castro Dallasta Filosofia (I)

(171308744) Guilherme Chaves de Paula Engenharia Mecanica (I)

(171496034) Guilherme Consegliere Ferreira Administracao (N)

(171024316) Guilherme Costa Martins Engenharia Mecanica (I)

(171293635) Guilherme da Costa Cruz Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(171552455) Guilherme da Silva Alberto Quimica Tecnologica (N)

(171013381) Guilherme da Silva Jenuino Ciencias Economicas (I)

(171381789) Guilherme da Silva Lisboa Ciencias do Esporte (I)

(171836838) Guilherme da Silva Ramos Meneghetti Ciencias Sociais (I)

(171358114) Guilherme de A G da Silveira Engenharia Civil (I)

(171101930) Guilherme de Faria Rodrigues Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(171203520) Guilherme de Medeiros Bonfim Medicina (I)

(171195955) Guilherme de Moraes Nobrega Ciencias Biologicas (I)

(171381581) Guilherme Deus Vaz de Carvalho Engenharia Quimica (N)

(171303060) Guilherme do Amparo Lauria Engenharia de Producao (I)

(171305899) Guilherme do Nascimento Cassemiro Engenharia de Computacao (I)

(171268255) Guilherme Duarte Laurindo de Souza Ciencia da Computacao (N)

(171012104) Guilherme Eduardo Pinto Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(171576572) Guilherme Ferreira Medeiros Beserra Ciencias Sociais (I)

(171477226) Guilherme Freitas Nunes Rufino Engenharia Mecanica (I)

(171251062) Guilherme Garcia de Vasconcelos Engenharia de Producao (I)

(171280833) Guilherme Henrique G Squillante de Araujo Engenharia de Controle e Automacao (N)

(171189840) Guilherme Isaac Giorgete Oliveira Ciencias Economicas (N)

(171696502) Guilherme Ken Ishikawa Estatistica (I)

(171702492) Guilherme Ledo Moreira Ciencias Sociais (I)

(171314163) Guilherme Machado de Figueiredo Murari Medicina (I)

(171369682) Guilherme Martins Moreira Educacao Fisica (N)

(171135775) Guilherme Martins Neri Medicina (I)

(171010665) Guilherme Mauad Santanna Musica Popular: Guitarra

(171466338) Guilherme Mazzuia Stocco Engenharia Civil (I)

(171452410) Guilherme Menichelli Peres Engenharia Civil (I)

(171380366) Guilherme Migliati de Oliveira Engenharia de Computacao (I)

(171606909) Guilherme Pacheco Garcia Engenharia de Alimentos (I)

(171046826) Guilherme Pellegrini Bertacini Engenharia de Telecomunicacoes (I)

(171028066) Guilherme Pereira Albino da Silva Engenharia Eletrica (I)

(171474425) Guilherme Pereira Correa Engenharia Eletrica (N)

(171506292) Guilherme Peres Finardi Engenharia de Producao (I)

(171248314) Guilherme Pimenta Hencklein Administracao (N)

(171142791) Guilherme Ribeiro Frattini Musica Popular: Contrabaixo

(171471815) Guilherme Ribeiro Magalhaes Engenharia de Telecomunicacoes (I)

(171316343) Guilherme Rodrigues Tecnologia em Analise e Des. de Sist. (N)

(171385354) Guilherme Sanches Ferrari Ciencias do Esporte (I)

(171600130) Guilherme Saoncella da Silva Tecnologia em Analise e Des. de Sist. (N)

(171468501) Guilherme Vilela de Souza Letras – Licenciatura (I)

(171166245) Gustavo Agassi de Oliveira Medicina (I)

(171743215) Gustavo Andre Mazoli dos Santos Engenharia de Alimentos (I)

(171161288) Gustavo Antonio de Oliveira Engenharia Eletrica (I)

(171235185) Gustavo Azevedo Moura Ciencias Economicas (N)

(171175342) Gustavo Baculi Benato Tecnologia em Analise e Des. de Sist. (N)

(171016755) Gustavo Borges Martins Educacao Fisica (I)

(171185473) Gustavo Castro dos Santos Engenharia Eletrica (I)

(171270450) Gustavo Cazari Viegas Nutricao (I)

(171192079) Gustavo Correia Espirito Santo Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(171584683) Gustavo Costa Salles Silva Engenharia de Computacao (I)

(171098773) Gustavo Crivellaro Avansini Sousa Lima Administracao (N)

(171697963) Gustavo da Silva Tafarello Salessi Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(171586849) Gustavo de Oliveira Correa Filosofia (I)

(171435523) Gustavo Douglas Brito Solidade Educacao Fisica (I)

(171707763) Gustavo Ferreira Santana Farmacia (I)

(171092362) Gustavo Ficher Catarino Sistemas de Informacao (I)

(171420183) Gustavo Garcia Frozoni Engenharia de Computacao (I)

(171705514) Gustavo Garcia Martin Engenharia Ambiental (N)

(171801007) Gustavo Gavassa Avelino Sistemas de Informacao (I)

(171764852) Gustavo Gomes Arruda Musica: Licenciatura (I)

(171353799) Gustavo Grassi Engenharia de Alimentos (I)

(171616511) Gustavo Henrique Barreto Gimenis Quimica (I)

(171192529) Gustavo Henrique Garcia Ciencia da Computacao (N)

(171329770) Gustavo Henrique Libraiz Teixeira Engenharia de Computacao (I)

(171057523) Gustavo Henrique Martins Licenciatura Integrada Quimica/Fisica (N)

(171529880) Gustavo Ishimoto Evangelista Martins Engenharia de Computacao (I)

(171042312) Gustavo Jose Miranda da Cunha Medicina (I)

(171498474) Gustavo Koiti Arakaki Tecnologia em Analise e Des. de Sist. (N)

(171304858) Gustavo Krueger Affonso de Almeida Engenharia Mecanica (I)

(171411925) Gustavo Lopes Oliveira Engenharia Mecanica (I)

(171652148) Gustavo Minoru Kussunoki Matematica – Licenciatura (N)

(171364571) Gustavo Mugnol Rocha Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(171553311) Gustavo Munhoz Serradilha Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(171304056) Gustavo Oliveira Barranova Engenharia Eletrica (I)

(171202275) Gustavo Oliveira da Silva Ciencias Economicas (I)

(171363578) Gustavo Soares da Silva Oliveira Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(171535391) Gustavo Soares de Oliveira Ciencias Economicas (I)

(171731768) Gustavo Souza Francisco da Costa Ciencias Economicas (I)

(171192215) Gustavo Tatsuo Nakanishi Engenharia de Alimentos (I)

(171186872) Gustavo Tozzo Pereira Inacio Engenharia Quimica (I)

(171449335) Gustavo Viana Ciencias Sociais (N)

H

(171390329) Hebert Murillo Pereira Honorato Engenharia de Alimentos (N)

(171055749) Heidi Manuela Guimaraes de Sousa Nutricao (I)

(171692708) Heitor Afonso Dias Barreira Administracao (N)

(171630096) Heitor Anginski Cotosky Matematica – Licenciatura (N)

(171446619) Heitor Fontana de Godoy Engenharia Mecanica (I)

(171535148) Heitor Gabriel Martins Sposito Quimica (I)

(171070609) Heitor Gualano da Costa Abreu Engenharia de Producao (I)

(171185077) Heitor Pacheco Inoue Ciencias Biologicas – Licenciatura (N)

(171161400) Heitor Venancio Conceicao de Lima Batista Matematica – Licenciatura (N)

(171027490) Helen Karoline dos Santos Marques Danca (I)

(171748586) Helena Kaori Shiroma Engenharia Eletrica (I)

(171408475) Helena Liu Guo Engenharia Quimica (I)

(171073028) Helena Rennebeck de Andrade Netto Engenharia de Manufatura (I)

(171167378) Hellen Lourenco dos Anjos Comunicacao Social-Midialogia (I)

(171664251) Hellio Augusto Avelar Couto Musica Erudita: Trombone

(171169206) Heloisa Guimaraes Pereira Comunicacao Social-Midialogia (I)

(171400525) Heloisa Saori Danno Farmacia (I)

(171796929) Henrique Akira Iwasaki Administracao (N)

(171024385) Henrique Ayuso de Almeida Geologia (I)

(171621128) Henrique Bazanella Pizzi Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(171655376) Henrique Botelho Zuiani Engenharia Quimica (I)

(171010672) Henrique Cesar Pereira Coelho Quimica Tecnologica (N)

(171776606) Henrique Corato Zanarella Engenharia Eletrica (I)

(171586856) Henrique de Lazari da Costa E Silva Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(171135324) Henrique de Souza Miranda Artes Visuais (I)

(171266105) Henrique Furlan Engenharia Ambiental (N)

(171349963) Henrique Gimenez Siqueira Engenharia Civil (I)

(171509734) Henrique Jorge Cirino de Macedo Ciencias Economicas (I)

(171251109) Henrique Nascimento Forner Administracao (N)

(171602365) Henrique Pacola Gomes Ciencias do Esporte (I)

(171436229) Henrique Saldanha Bueno Engenharia Mecanica (I)

(171146748) Henrique Sandes Lima Almeida Engenharia de Computacao (I)

(171361343) Henrique Simas de Ataide Musica Popular: Contrabaixo

(171187516) Henriquy Aguiar Coelho Medicina (I)

(171371924) Herick Moreira Santos Musica: Licenciatura (I)

(171571058) Hermano Hening Nobrega da Silva Sistemas de Informacao (I)

(171281089) Herminia de Oliveira Amorim Engenharia Quimica (I)

(171023115) Higor Alves Ferreira Tecnologia em Analise e Des. de Sist. (N)

(171057035) Huang Shiheng Engenharia Eletrica (I)

(171018379) Huang Tzu Yu Fonoaudiologia (I)

(171626772) Hugo Henrique Hong Chung Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(171326894) Hugo Leonardo Verona Singling Musica Erudita: Contrabaixo

(171545491) Hugo Obata Pedroso de Carvalho Estatistica (I)

(171365390) Hugo Yuiti Miura Engenharia Quimica (I)

I

(171166047) Iago Hellmeister Tremacoldi Ciencias do Esporte (I)

(171212764) Iago Pinheiro de Freitas Engenharia de Computacao (I)

(171469856) Ian Aragaki Schwarz Engenharia Mecanica (I)

(171210485) Ian Diniz Resende Barboza Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(171036511) Ian Goulart Doretto Engenharia de Controle e Automacao (N)

(171000787) Iasmim Soares Nicioli Fonoaudiologia (I)

(171524984) Ibrahim Tawffiq Leite Jaques Geografia (N)

(171084251) Ieda Giriboni de Mello E Silva Ciencias Biologicas (I)

(171357487) Igor Antonio Gomes Miranda Costa Engenharia Eletrica (I)

(171077396) Igor Augusto Barbosa Musica Popular: Violao

(171617910) Igor Augusto Cocielli Goncalves Medicina (I)

(171197647) Igor Bassetto Quimica Tecnologica (N)

(171642734) Igor Denis Loss Engenharia de Controle e Automacao (N)

(171569440) Igor Morais Souza Engenharia Mecanica (I)

(171321684) Igor Pacheco Ferreira Tecnologia em Construcao de Edificios (N)

(171089287) Ikaro Silva de Oliveira Odontologia (I)

(171337584) Ildeu Bastos de Araujo Netto Engenharia Agricola (I)

(171208884) Ilson Roberto Tavore Junior Linguistica (I)

(171024521) Inara Takashi Pereira Engenharia de Controle e Automacao (N)

(171224075) Inaye Caroline Carneiro Melo Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(171010955) Ines Cruz de Alice Comunicacao Social-Midialogia (I)

(171068992) Ingra Giovanna Soares Perez Engenharia de Alimentos (I)

(171830946) Ingrid Barbosa Gzvitauski Estudos Literarios (I)

(171412928) Ingrid Bortolucci Fonoaudiologia (I)

(171556112) Ingrid Christovam Mugnaini Quimica (I)

(171677527) Ingrid Peixoto Tediole de Oliveira Enfermagem (I)

(171249645) Ingrid Saraiva Tavares Ciencias Sociais (I)

(171020741) Ingridh Ariel Franco Penteado Nunes Letras – Licenciatura (I)

(171638502) Irislene Silveira de Paiva Sistemas de Informacao (I)

(171167187) Isabel Cristina Sarti Sprogis Sistemas de Informacao (I)

(171527365) Isabel de Almeida Vieira Nutricao (I)

(171011682) Isabel Maria Messias Matematica – Licenciatura (N)

(171627263) Isabela Araujo Campos Aguiar Pedagogia – Licenciatura (I)

(171446503) Isabela Capovilla Romanetto Engenharia Civil (I)

(171550367) Isabela dos Santos Neves Musica Popular: Voz

(171817532) Isabela Fontaine da Silva Tecnologia em Construcao de Edificios (N)

(171696120) Isabela Fraga Engelbrecht Odontologia (I)

(171787075) Isabela Maria Mendes Nutricao (I)

(171488084) Isabela Marrara Pepino Musica Erudita: Piano

(171472429) Isabela Mortari Engenharia de Alimentos (I)

(171256746) Isabela Olivieri Lopes Educacao Fisica (N)

(171353744) Isabela Pereira Engenharia de Alimentos (N)

(171729617) Isabela Sampaio Meirelles Administracao (N)

(171130268) Isabela Sanita Atolini Engenharia Eletrica (N)

(171701604) Isabela Scavasse Administracao (N)

(171031622) Isabela Silva de Assis Ciencias do Esporte (I)

(171053354) Isabela Souza Leite Estatistica (I)

(171288561) Isabela Tauana Fernandes Campos Pedagogia – Licenciatura (I)

(171708094) Isabela Tomaz de Melo Administracao Publica (N)

(171341655) Isabela Zonaro de Souza Dias Administracao (N)

(171309785) Isabella Aguiar de Brito Educacao Fisica (N)

(171206062) Isabella Bizzo Grossi Ciencias Biologicas (I)

(171632818) Isabella Claro Tegon Pedagogia – Licenciatura (I)

(171413075) Isabella de Assis Educacao Fisica (I)

(171751166) Isabella dos Reis Costa Engenharia Agricola (I)

(171179962) Isabella Furegatti Spinella Ciencias Biologicas (I)

(171287544) Isabella Gatti Pinheiro Medicina (I)

(171384979) Isabella Mendes Nutricao (I)

(171068350) Isabella Moreira da Silva Letras – Licenciatura (N)

(171468952) Isabella Pereira Gomes Tecnologia em Saneamento Ambiental (I)

(171432371) Isabella Pilegis Rocha Geografia (N)

(171730789) Isabella Pruano Inglese Ciencias do Esporte (I)

(171719937) Isabella Roberta Rodrigues Oliveira Educacao Fisica (N)

(171149563) Isabella Rodrigues Francischeti Geografia (I)

(171567611) Isabella Shara Cortez Daccache Engenharia de Alimentos (I)

(171265287) Isabelle Monteiro Engenharia de Producao (I)

(171445784) Isabelle Oguido Leme Tecnologia em Saneamento Ambiental (N)

(171382980) Isabelle Pereira Iscuissati Quimica Tecnologica (N)

(171293291) Isac Santos de Oliveira Engenharia Agricola (I)

(171264819) Isadora Bonetto Ferrari Engenharia Ambiental (N)

(171072346) Isadora Cappuccelli Quimica (I)

(171715492) Isadora Cury Balbo Administracao (N)

(171201999) Isadora de Lima Romera Artes Visuais (I)

(171396556) Isadora do Prado Ifanger Artes Cenicas (I)

(171744966) Isadora Franca de Oliveira Quimica (I)

(171139258) Isadora Habyak Tesser Artes Cenicas (I)

(171347837) Isadora Ramalho dos Santos Engenharia de Producao (I)

(171268385) Isis Emanuelle Silva Prior Linguistica (I)

(171098575) Isis Parise Silva Pedagogia – Licenciatura (I)

(171751951) Israel Facanha de Carvalho Tecnologia em Analise e Des. de Sist. (N)

(171747163) Italo de Castro Velloso Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(171643805) Iuri Takeo Matsumori Ruzon Tecnologia em Construcao de Edificios (N)

(171521039) Ivan Braz Scarpa Pereira Engenharia de Producao (I)

(171625137) Ivan Silva Carvalho Geologia (I)

(171007191) Ivan Tagliaferro de Oliveira Tezoto Filosofia (I)

(171051440) Izabela Felice Paes Ciencias Biologicas – Licenciatura (N)

(171627461) Izabela Maria Mota de Freitas Nutricao (I)

(171676173) Izadora Nardi Gonzalez Ciencias Biologicas – Licenciatura (N)

J

(171009333) Jacqueline Leme Barbosa Quimica (I)

(171177287) Jade Carmine Riciopo Santos Ciencias Sociais (N)

(171090588) Jadir Marques de Souza Ciencias Economicas (N)

(171602488) Jair Martins Jovino Junior Estatistica (I)

(171545477) Jamile Fernandes Leonardo Engenharia de Alimentos (I)

(171360708) Jamile Jorge Ramos Sarchis Administracao Publica (N)

(171049313) Janaina da Silva Fonseca Historia (I)

(171121604) Janiel Levi Amorim Araujo Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(171342436) Jaqueline Brandao Martins Historia (I)

(171620132) Jaqueline de Alcantara Ciencias Sociais (I)

(171006846) Jaqueline Dimara de Souza Ciencias Economicas (I)

(171600802) Jaqueline Germano de Farias Fisica – Licenciatura (N)

(171183545) Jaqueline Natalia Pizzaia Farmacia (I)

(171703242) Jaqueline Pereira Ferreira Ciencias Economicas (N)

(171302609) Jauro Francisco Fleck da Silva Medicina (I)

(171516262) Jean Bruno Carvalho Artes Cenicas (I)

(171282440) Jean Lee Bernardes Engenharia de Computacao (I)

(171221502) Jean Sidharta Rocha Guzman Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(171547329) Jeferson Eugenio Monteiro Medicina (I)

(171327118) Jeferson Farias Lopes Valente Administracao (N)

(171204325) Jefferson Leite de Oliveira Engenharia Mecanica (I)

(171458517) Jenifer Caroline de Castro Odontologia (I)

(171810739) Jenneffer Karen Palma Fioravante Tecnologia em Saneamento Ambiental (N)

(171286572) Jennifer Kely da Silva Ciencias Biologicas – Licenciatura (N)

(171294669) Jennifer Wellen Silva Siqueira Ciencias Biologicas (I)

(171407342) Jeronimo Antonio Bertoldi Pattaro Engenharia de Alimentos (I)

(171265560) Jessica Alves de Oliveira Pedagogia – Licenciatura (N)

(171331562) Jessica Aparecida Pirra Pinto Musica: Licenciatura (I)

(171053194) Jessica Cardia de Melo Farmacia (I)

(171065719) Jessica Cristina Dores Eulalio Tecnologia em Saneamento Ambiental (N)

(171158288) Jessica de Carvalho Fonseca Administracao Publica (N)

(171147482) Jessica Gabrielle Bodas Hakime Engenharia de Alimentos (I)

(171076034) Jessica Kazue Ota Engenharia Quimica (I)

(171555522) Jessica Labiapari Bauri Engenharia Agricola (I)

(171649865) Jessica Pereira de Oliveira Engenharia Quimica (I)

(171509680) Jessica Rodrigues Solidade Pedagogia – Licenciatura (I)

(171488343) Jessica Sanjuan Fonoaudiologia (I)

(171147802) Jessica Sansigolo Engenharia Ambiental (N)

(171002202) Jessica Yasmin Alves Hachem Administracao (N)

(171583956) Jhonatan Gomes de Oliveira Geografia (N)

(171274254) Jhonatan Samuel Gimenes do Carmo Matematica – Licenciatura (N)

(171280062) Jhonatas Santos de Jesus Conceicao Engenharia de Computacao (I)

(171754233) Jhonatas Silas Nascimento Goncalves Licenciatura Integrada Quimica/Fisica (N)

(171644624) Jhonattan Wallace Barreto de Andrade Menegon Fisica – Licenciatura (N)

(171652476) Jie Zhu Engenharia de Computacao (I)

(171053330) Joan Araujo dos Santos Tecnologia em Analise e Des. de Sist. (N)

(171279648) Joao Alberto de Moraes Barretos Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(171068602) Joao Alexandre de Sousa Castro Ciencias Economicas (I)

(171396990) Joao Antonio Goria Silva Engenharia Eletrica (I)

(171444897) Joao Arnaldo Cardoso Brunhara Tecnologia em Saneamento Ambiental (N)

(171074014) Joao Bosco Pereira de Miranda Herschander Engenharia Mecanica (I)

(171443986) Joao Carlos Lopes do Prado Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(171845621) Joao Daniel Rubim Bertucci Engenharia de Telecomunicacoes (I)

(171329466) Joao Estevam Menezes Fernandes Artes Visuais (I)

(171469719) Joao Felipe Carneiro Barbosa Engenharia Eletrica (I)

(171076126) Joao Felipe Oliveira Santos Medicina (I)

(171590439) Joao Felipe Rufatto Ferreira Comunicacao Social-Midialogia (I)

(171432166) Joao Gabriel Cataneo Carli Geografia (I)

(171618371) Joao Gabriel de Miranda Gomes Geologia (I)

(171020796) Joao Gabriel Goulart Mucio Engenharia Civil (I)

(171428798) Joao Gabriel Mendes Rocha Farmacia (I)

(171504609) Joao Gabriel Soares Accorsi Engenharia Mecanica (I)

(171725974) Joao Guilherme Lopes Schneider Engenharia Civil (I)

(171300894) Joao Guilherme Palmeira Goncalves Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(171621777) Joao Henrique Carvalho Elena Tecnologia em Saneamento Ambiental (I)

(171226361) Joao Henrique dos Santos de Pontes Engenharia Mecanica (I)

(171420657) Joao Henrique Oliveira Duarte Medicina (I)

(171122584) Joao Henrique Oliveira Peceguini Engenharia de Manufatura (I)

(171284880) Joao Huber de Castro Administracao (N)

(171417893) Joao Lucas Correa Varella Engenharia de Producao (I)

(171497426) Joao Lucas Woigt Azevedo Ciencias Sociais (I)

(171519476) Joao Luis Wolf Choueri Tecnologia em Saneamento Ambiental (N)

(171151072) Joao Luiz Pozzebon Scabora Tecnologia em Saneamento Ambiental (N)

(171462879) Joao Marcos Banhol Leite Engenharia de Alimentos (N)

(171310796) Joao Marcos Cilli de Araujo Ciencias Sociais (N)

(171782032) Joao Marcos de Paiva Fernandes Sistemas de Informacao (I)

(171367938) Joao Matheus Siqueira Souza Engenharia Mecanica (I)

(171595618) Joao Paulo de Macedo Montenegro Estatistica (I)

(171085902) Joao Paulo de Tarcio Junior Letras – Licenciatura (N)

(171620415) Joao Paulo Fumes Beneton Administracao (N)

(171253112) Joao Paulo Morais de Campos Matematica – Licenciatura (N)

(171006006) Joao Paulo Ribeiro Boemer Engenharia de Alimentos (I)

(171225207) Joao Pedro Bacchin Milanez Administracao (N)

(171132264) Joao Pedro Colanzi Caldi Engenharia Quimica (I)

(171210928) Joao Pedro da Silva Alves Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(171673129) Joao Pedro de Mello Abreu Engenharia de Manufatura (I)

(171345862) Joao Pedro do Nascimento Sandolin Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(171201357) Joao Pedro Felipe Silva Artes Visuais (I)

(171596079) Joao Pedro Grandini Zeferino Ciencias do Esporte (I)

(171356712) Joao Pedro Marcelino Duarte Artes Cenicas (I)

(171710763) Joao Pedro Marotta Engenharia Mecanica (I)

(171397696) Joao Pedro Montanini Apolinario Engenharia Mecanica (I)

(171082156) Joao Pedro Pereira dos Santos Engenharia Mecanica (I)

(171679271) Joao Pedro Simoes da Rocha Educacao Fisica (N)

(171059895) Joao Pedro Stefani Lopes da Silva Engenharia Mecanica (I)

(171600901) Joao Pedro Temple Wood Ciencias Economicas (N)

(171621685) Joao Pedro Tristao Moreno Engenharia de Alimentos (N)

(171456498) Joao Pedro Vaccari Balduino Ferreira Ciencias Economicas (N)

(171601249) Joao Soares Amorim Administracao (N)

(171170163) Joao Victor Aquino Batista Tecnologia em Construcao de Edificios (N)

(171089805) Joao Victor Cornachini Engenharia Mecanica (I)

(171784540) Joao Victor de Barros Penteado Furlan Administracao (N)

(171338266) Joao Victor dos Santos Accorsi Estatistica (I)

(171618517) Joao Victor Farina Administracao (N)

(171762078) Joao Victor Ferreira Tecnologia em Analise e Des. de Sist. (N)

(171672188) Joao Victor Gatti Scatambulo Engenharia de Manufatura (I)

(171767790) Joao Victor Lima de Oliveira Engenharia Mecanica (I)

(171447056) Joao Victor Lins Fregnan Engenharia de Computacao (I)

(171323512) Joao Victor Meneghini Engenharia Mecanica (I)

(171715232) Joao Victor Prado Barbosa da Silva Engenharia de Controle e Automacao (N)

(171521633) Joao Victor Santos Garrido Sistemas de Informacao (I)

(171108191) Joao Victor Uzita Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(171497693) Joao Vinicius Cardoso Souza Administracao Publica (N)

(171761556) Joao Vitor Alves Bezerra Engenharia Eletrica (I)

(171056636) Joao Vitor Belintane Fermiano Engenharia Mecanica (I)

(171087489) Joao Vitor Berica Vicente Engenharia de Controle e Automacao (N)

(171665643) Joao Vitor Bozza Maia Tecnologia em Saneamento Ambiental (I)

(171623513) Joao Vitor Camargo Raymundo Engenharia de Telecomunicacoes (I)

(171296795) Joao Vitor Cardoso Scandiuzzi Engenharia de Alimentos (I)

(171621203) Joao Vitor Cavalheiro Pegoraro Administracao (N)

(171649896) Joao Vitor da Silva Martins Engenharia Agricola (I)

(171709684) Joao Vitor de Arruda Silva Quimica (I)

(171184463) Joao Vitor de Paula Souza Luz Medicina (I)

(171359759) Joao Vitor Jeremias Costa Administracao (N)

(171161370) Joao Vitor Mantovani Estatistica (I)

(171120106) Joao Vitor Nasevicius Ramos Ciencia da Computacao (N)

(171472238) Joao Vitor Pimentel da Silva Ciencia da Computacao (N)

(171132790) Joao Vitor Sanches Cavalcante Medicina (I)

(171467744) Joao Vitor Vargas Soares Engenharia de Computacao (I)

(171694209) Joao Vitor Vasconcelos Ponte Engenharia de Computacao (I)

(171475176) Joao Vitor Vaz Leitao Medicina (I)

(171059550) Joao Vitor Zanato de Carvalho Ribeiro Artes Cenicas (I)

(171490913) Joao Vitor Zeviani Monteiro de Barros Matematica – Licenciatura (N)

(171661801) Joel Olivatto Farias da Silva Tecnologia em Saneamento Ambiental (I)

(171797892) Johan Jesus Amaro Altamirano Tecnologia em Construcao de Edificios (N)

(171320100) Johnny Dotta Letras – Licenciatura (I)

(171161240) Joice Graciani Odontologia (I)

(171012647) Joice Peixoto Lopes Administracao (N)

(171469221) Jonas Albuquerque Bonato Engenharia de Manufatura (I)

(171190844) Jonas Teixeira Couto Campos Ciencias Economicas (I)

(171377021) Jonas Wagner Souza Oliveira Geologia (I)

(171480523) Jonatas dos Santos Ribeiro Odontologia (I)

(171291318) Jonatas Henrique Gomes Engenharia Quimica (I)

(171772703) Jonatas Ramos Ferreira Engenharia Quimica (N)

(171745136) Jonathan Bozza Goncalves Sistemas de Informacao (I)

(171795513) Jonathan de Morais Alberigi Rodrigues Administracao (N)

(171559821) Jonathan Duarte Baptista Mendes Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(171301415) Jordao Okuma Barbosa Ferraz Bragantini Estatistica (I)

(171025753) Jordy Pereira Melo Ciencias Sociais (N)

(171096074) Jorge Silva Jeronimo Matematica – Licenciatura (N)

(171122355) Jose Augusto Leite Teixeira Nutricao (I)

(171242170) Jose Carlos Cieni Junior Ciencia da Computacao (N)

(171746252) Jose Edil Silva Macedo Engenharia de Controle e Automacao (N)

(171245988) Jose Eduardo Freire Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(171154101) Jose Eduardo Leme Passos Matematica – Licenciatura (N)

(171587385) Jose Felipe Teixeira da Silva Santos Ciencias Biologicas – Licenciatura (N)

(171182764) Jose Filipe Calseverini de Toledo Tecnologia em Analise e Des. de Sist. (N)

(171184302) Jose Gabriel Diel Engenharia Mecanica (I)

(171715584) Jose Geraldo Rossini Allione Engenharia Agricola (I)

(171098230) Jose Getulio Chuma Licenciatura Integrada Quimica/Fisica (N)

(171278003) Jose Guilherme Rizzo de Barros Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(171596659) Jose Henrique Pereira Santos Tavares Farmacia (I)

(171644310) Jose Ignacio Herrera Engenharia Eletrica (I)

(171657693) Jose Leonardo Rosa Buzzi Ciencias Economicas (I)

(171039848) Jose Lucas Santanna Barretto Engenharia Eletrica (I)

(171590842) Jose Matheus Menegalli Odontologia (I)

(171101367) Jose Nilton Boaventura da Silva Junior Nutricao (I)

(171830892) Jose Pedro Marques Camara Comunicacao Social-Midialogia (I)

(171157117) Jose Philipe Mendes de Godoy Ciencia da Computacao (N)

(171624509) Jose Ricardo Costa Batagini Filho Nutricao (I)

(171445432) Jose Ricardo Gabriel Kuniyoshi Engenharia Civil (I)

(171415415) Jose Vinicius F Rocha Fernandes Vieira Arquitetura e Urbanismo (N)

(171202671) Jose Wellington Albuquerque Engenharia Ambiental (N)

(171068121) Joseph Babian Farmacia (I)

(171279464) Joyce Mafra Palotti Engenharia Mecanica (I)

(171170491) Joyce Mara Barbosa dos Santos Quimica Tecnologica (N)

(171020246) Joyce Vitoria Nascimento Engenharia Civil (I)

(171219444) Juan Victor Teles Pessoa Engenharia Mecanica (I)

(171714741) Jucilene da Silva Tete Ciencias Biologicas – Licenciatura (N)

(171706265) Jucineide Henrique Santos Ciencias Economicas (N)

(171168074) Julia Altafini Enfermagem (I)

(171034423) Julia Alves Bensi Tecnologia em Construcao de Edificios (N)

(171532361) Julia America de Paula Santos Linguistica (I)

(171618739) Julia Andrade Maia Ciencias Sociais (I)

(171104878) Julia Aquino Historia (I)

(171273824) Julia Ayumi Hamaoka Odontologia (I)

(171268989) Julia Barreto Carvalho Paim de Morais Engenharia de Telecomunicacoes (I)

(171084831) Julia Cavalcante Botter Engenharia de Manufatura (I)

(171410472) Julia Costa Godoy Administracao (N)

(171781909) Julia da Paixao Mota Administracao (N)

(171043384) Julia de Azevedo Zanini Engenharia de Alimentos (I)

(171390350) Julia de Carvalho Brasilino Pedagogia – Licenciatura (I)

(171643430) Julia de Carvalho Simoes Artes Cenicas (I)

(171773669) Julia de Carvalho Voltani Ciencias Sociais (N)

(171296801) Julia de Oliveira Mello Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(171117502) Julia de Oliveira Ribeiro Artes Visuais (I)

(171501617) Julia de Souza Araujo Letras – Licenciatura (I)

(171125675) Julia de Toledo Piza Furlan Musica: Licenciatura (I)

(171018867) Julia Duarte Mercedes Pedagogia – Licenciatura (N)

(171148515) Julia Dumalakas Silva Engenharia Mecanica (I)

(171205342) Julia Felix de Oliveira Estatistica (I)

(171017086) Julia Fernandes Figueiredo Ciencias Economicas (N)

(171564575) Julia Ferraroli Tecnologia em Saneamento Ambiental (I)

(171312037) Julia Ferreira da Costa Enfermagem (I)

(171336536) Julia Ferreira Oliveira Ciencias Economicas (I)

(171673723) Julia Ferri Martinazzo Fontes Estatistica (I)

(171346339) Julia Franzolin Stoco Tecnologia em Saneamento Ambiental (I)

(171046413) Julia Frassetto Bonareti Engenharia de Alimentos (N)

(171798284) Julia Goncalves da Rocha Administracao (N)

(171653332) Julia Grando Pismel Odontologia (I)

(171338341) Julia Helena Panegassi Barezi Engenharia de Alimentos (I)

(171588050) Julia Lago Matsui Ciencias Biologicas (I)

(171658351) Julia Leite Cassa Ciencias Sociais (I)

(171655826) Julia Lima da Cunha Artes Cenicas (I)

(171309778) Julia Machado Moretto Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(171575241) Julia Maria Ruimatta Ciencias Biologicas – Licenciatura (N)

(171409980) Julia Maria Turcato Milan Tecnologia em Saneamento Ambiental (N)

(171000688) Julia Martins Portugal Danca (I)

(171399593) Julia Martins Silva Tecnologia em Construcao de Edificios (N)

(171591111) Julia Matos de Alencar Camargos Medicina (I)

(171282761) Julia Mazzotti Toledo Musica Popular: Piano

(171235987) Julia Mendes Engenharia Eletrica (I)

(171284842) Julia Menezes Ferreira Administracao Publica (N)

(171780968) Julia Metzker Ciencias Biologicas – Licenciatura (N)

(171025128) Julia Morais Peredo Arquitetura e Urbanismo (N)

(171844260) Julia Nakanishi Usuda Farmacia (I)

(171008453) Julia Nogueira Fonoaudiologia (I)

(171706555) Julia Oliveira Fracarolli Ciencias do Esporte (I)

(171096463) Julia Onishi Rocha Engenharia de Computacao (I)

(171351205) Julia Penteado Moretzsohn de Castro Comunicacao Social-Midialogia (I)

(171170637) Julia Pereira Colobiale Ciencias do Esporte (I)

(171170958) Julia Pires de Almeida Pedagogia – Licenciatura (I)

(171250106) Julia Rodrigues de Camargo Administracao (N)

(171327101) Julia Rogulski Rossato Linguistica (I)

(171846112) Julia Salazar Matos Letras – Licenciatura (I)

(171229346) Julia Smidt Oliveira Pedagogia – Licenciatura (I)

(171595984) Julia Tami Hato Kobayachi Administracao (N)

(171388056) Julia Tassiane Machado Pedagogia – Licenciatura (N)

(171744348) Julia Teodoro da Silva Pedagogia – Licenciatura (I)

(171728492) Julia Ulbrich Tavares Ciencias Sociais (N)

(171740599) Julia Uraguti Ueti Administracao (N)

(171052290) Julia Vendramel Ferreira Francisco Administracao Publica (N)

(171444644) Julia Vieira de Camargo Comunicacao Social-Midialogia (I)

(171204653) Julia Vilar de Menezes Olmos Hernandes Artes Cenicas (I)

(171648046) Julia Zancope Valerio Engenharia de Manufatura (I)

(171752336) Juliana Aparecida Gomes da Silva Quimica Tecnologica (N)

(171321202) Juliana Aparecida Jorge Rodrigues Administracao (N)

(171492353) Juliana Bicudo Cremonini Pedagogia – Licenciatura (I)

(171561750) Juliana de Abreu Faria Engenharia Mecanica (I)

(171480486) Juliana de Matos Pereira Lima Ciencias Sociais (N)

(171211273) Juliana de Oliveira Cotarelle Arquitetura e Urbanismo (N)

(171065788) Juliana Elias Alvim Nutricao (I)

(171729068) Juliana Faria Lima Siqueira Engenharia Ambiental (N)

(171784199) Juliana Fernanda da Silva Odontologia (I)

(171228732) Juliana Fernandes Damasceno de Campos Nutricao (I)

(171278690) Juliana Goncalves Rosa Medicina (I)

(171280994) Juliana Joo Medicina (I)

(171321851) Juliana Jorge Stek Engenharia de Manufatura (I)

(171486781) Juliana Justino Santos Ciencias do Esporte (I)

(171634494) Juliana Kazumi Saeki Nutricao (I)

(171565813) Juliana Maria Afini Engenharia Civil (I)

(171132073) Juliana Marques da Cruz Engenharia Eletrica (I)

(171703839) Juliana Naomi Hayashi Engenharia Ambiental (N)

(171467195) Juliana Naomi Yamauti Costa Quimica (I)

(171643478) Juliana Naves Kushmerick Ciencias Sociais (I)

(171042923) Juliana Nogueira Monteiro Geologia (I)

(171437895) Juliana Omena de Freitas Engenharia de Alimentos (I)

(171134321) Juliana Pinho Marchi Sistemas de Informacao (I)

(171319168) Juliana Rocha Mendes Pedreira Engenharia de Alimentos (N)

(171034485) Juliana Rodrigues Gesuatto Faria Quimica (I)

(171277475) Juliana Scherer Franciscato Medicina (I)

(171575777) Juliane Presence da Costa Sistemas de Informacao (I)

(171038883) Juliano Borges dos Santos Ciencias Sociais (N)

(171507370) Julio Cesar Araujo Toqueiro Engenharia Mecanica (I)

(171004666) Julio Cesar da Silva Geografia (N)

(171816300) Julio Cezar Barroso Lima Engenharia Ambiental (N)

(171402200) Julio Freire Rosa Alves Engenharia Mecanica (I)

(171828307) Julio Henrique Maschio Engenharia de Alimentos (N)

(171415095) Julio Matzenbacher Zampietro Historia (I)

(171275523) Julio Rodrigues Gato Gonzalez Engenharia Mecanica (I)

(171006679) Jully Vanessa Leandro Nascimento Fisica – Licenciatura (N)

(171474708) Junia Maria Vasconcellos de Faria Engenharia de Computacao (I)

(171809391) Junia Prado Mangini Administracao (N)

(171839004) Jussara Welle Estatistica (I)

K

(171134413) Kaio dos Santos Odontologia (I)

(171574910) Kaio Shinji Hashimoto Engenharia Agricola (I)

(171258513) Kaleo de Oliveira Tomaz Ciencias Sociais (N)

(171033857) Kalil El Kadri Monteiro Administracao (N)

(171388483) Karen Luana Ribeiro Gaspar Administracao (N)

(171692067) Karen Sayuri Takahashi Administracao Publica (N)

(171500485) Karen Tiemi Ota Pedagogia – Licenciatura (I)

(171603047) Karen Yasmin Martins do N Queiroz Bichiarov Odontologia (I)

(171626741) Karina Bianca Dangelis Administracao (N)

(171031592) Karina Lika Ikeda Enfermagem (I)

(171378260) Karina Sayuri Gondo Engenharia de Alimentos (I)

(171513881) Karolinne Rodrigues Nobrega Administracao (N)

(171081719) Karynne Bossolani Machado Medicina (I)

(171796813) Katarine Arissa Terasaka Farmacia (I)

(171332879) Katherine dos Santos Rocha Tecnologia em Analise e Des. de Sist. (N)

(171279792) Kauan Polli de Oliveira Engenharia Civil (I)

(171667052) Kauani Costa Cardozo Odontologia (I)

(171125668) Kauanny Gabriela Casagrande Administracao (N)

(171623957) Kaue de Farias Santos Ciencias do Esporte (I)

(171490463) Kaue Henrique Oliveira de Almeida Engenharia Civil (I)

(171100562) Kaue Orlando Pereira Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(171753704) Kawan Herculino Tostes Engenharia Eletrica (I)

(171041654) Kelly Patricia Gomes da Silva Administracao (N)

(171499446) Kelly Su Tecnologia em Saneamento Ambiental (I)

(171310338) Kelly Teles Ogawa Engenharia de Telecomunicacoes (I)

(171189765) Kelren Ruan Zhang Wu Engenharia de Manufatura (I)

(171093136) Kelvim Santana Longo Moitinho Odontologia (I)

(171492032) Kenji Sagutti Matematica – Licenciatura (N)

(171254191) Kesya Marcia Alves Engenharia Agricola (I)

(171283740) Ketlin Angeli de Sa Ciencias Biologicas – Licenciatura (N)

(171457545) Kevin Augusto Engenharia de Producao (I)

(171001827) Kimberly Oliveira Nunes Artes Cenicas (I)

(171614126) Kingsley Mathew Khumalo Ciencias Economicas (I)

(171318363) Kleber Pinto Barbosa Musica Popular: Contrabaixo

(171188274) Kleberson Alves Freire Engenharia Mecanica (I)

(171366379) Klicia Gabriela Ribeiro da Costa Administracao (N)

(171181396) Kris Herik de Oliveira Ciencias Sociais (N)

(171483249) Kung Su Hsien Arquitetura e Urbanismo (N)

L

(171381642) Laila Lumy Inoue Nagano Comunicacao Social-Midialogia (I)

(171025548) Laine Rodrigues Mororo Musica Erudita:Violao

(171366409) Lais Campos Oliveira Engenharia Eletrica (I)

(171061441) Lais Marcelino Zorzi Danca (I)

(171489810) Lais Meneghini Galvani Administracao (N)

(171664992) Lais Taufic Ribeiro Danca (I)

(171462220) Laiz dos Santos Rocha Ciencias Economicas (I)

(171045403) Laiz Luiza Miranda de Oliveira Ciencias Biologicas – Licenciatura (N)

(171418520) Lara Adzgauskas Silva Scannavino Ciencias Sociais (I)

(171300399) Lara Ayres Pivari Fisica – Licenciatura (N)

(171366980) Lara Campos Magalhaes E Souza Engenharia Quimica (I)

(171050775) Lara El Hajj Teodoro Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(171273855) Lara Isler Sarue Engenharia Ambiental (N)

(171264673) Lara Vanzela Marcelino Engenharia Eletrica (I)

(171104533) Larhyssa Horranna Moyses Pereira Tecnologia em Construcao de Edificios (N)

(171270085) Larissa Angelocci Historia (I)

(171807807) Larissa Batista Xavier Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(171018645) Larissa Bergo Veronesi Tecnologia em Construcao de Edificios (N)

(171555607) Larissa Caumo Ciencias do Esporte (I)

(171282983) Larissa Celeste Ormenese Quimica (I)

(171188106) Larissa da Costa Tonus Ciencias do Esporte (I)

(171178754) Larissa de Assis Timpone Odontologia (I)

(171164331) Larissa de Moraes Gouveia Ciencias Biologicas – Licenciatura (N)

(171720283) Larissa de Souza Administracao Publica (N)

(171624417) Larissa Del Peso Rodrigues Nutricao (I)

(171463872) Larissa Denny Re Pedagogia – Licenciatura (I)

(171379171) Larissa Diniz de Souza Nutricao (I)

(171055787) Larissa dos Santos Dutra Rosa Engenharia de Alimentos (I)

(171241764) Larissa Fernandes Monteiro Ciencias Biologicas – Licenciatura (N)

(171329589) Larissa Ferragute Gouveia Ciencias Biologicas – Licenciatura (N)

(171526089) Larissa Gouvea Landucci Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(171354716) Larissa Haemi Hong Filosofia (I)

(171314033) Larissa Liete de Miranda Estatistica (I)

(171032090) Larissa Loyola Cavalcanti Pedagogia – Licenciatura (N)

(171669140) Larissa Lury Taira Administracao (N)

(171389615) Larissa Marcondi de Barros Engenharia Quimica (N)

(171239101) Larissa Medeiros de Andrade Engenharia Eletrica (I)

(171546814) Larissa Medeiros Figueiredo Estudos Literarios (I)

(171071237) Larissa Meneghini Silva Engenharia de Manufatura (I)

(171011859) Larissa Mori Piovezam Engenharia de Telecomunicacoes (I)

(171150598) Larissa Prudencio Menezes Ferreira Administracao Publica (N)

(171831123) Larissa Renata Leite Vasques Tecnologia em Analise e Des. de Sist. (N)

(171093600) Larissa Salome Gomes Ciencias Biologicas (I)

(171289953) Larissa Santos Casado Comunicacao Social-Midialogia (I)

(171107235) Larissa Silva Teixeira Administracao (N)

(171604309) Larissa Silvestrini Salviatti Fonoaudiologia (I)

(171591548) Larissa Souza Dourado Caracho Musica: Licenciatura (I)

(171510233) Larissa Uceli Geografia (I)

(171459831) Larissa Valdier Cerqueira Engenharia Quimica (I)

(171067128) Laura Alcantara Scrideli Arquitetura e Urbanismo (N)

(171267290) Laura Barbon de Abreu Ciencias Biologicas (I)

(171065603) Laura Basilio Yamashita Arquitetura e Urbanismo (N)

(171738417) Laura Bestane Brantis Ciencias Biologicas (I)

(171432029) Laura Carvalho Silva Ciencias Biologicas – Licenciatura (N)

(171115711) Laura Chan Rissato Historia (I)

(171318509) Laura dos Santos Gaiato Geografia (N)

(171587668) Laura Duarte Ozelin Historia (I)

(171093020) Laura Engler Ribeiro Administracao (N)

(171750347) Laura Feitosa Gaeta Administracao Publica (N)

(171568096) Laura Felippe Torggler Ciencias Economicas (I)

(171642024) Laura Ferreira Velho Rodrigues Engenharia Quimica (I)

(171747347) Laura Fontana Novo Pedagogia – Licenciatura (N)

(171276885) Laura Gomes da Silva Estudos Literarios (I)

(171211501) Laura Hilario Garcia Ciencias do Esporte (I)

(171001001) Laura Macedo Vacari Educacao Fisica (I)

(171374794) Laura Margaritelli Young Moreira Sistemas de Informacao (I)

(171508984) Laura Maria Tome Ferreira Quimica Tecnologica (N)

(171329688) Laura Olivato Pereira Letras – Licenciatura (I)

(171124658) Laura Pacheco da Silva Administracao (N)

(171347356) Laura Souza Vilela Ciencias Sociais (I)

(171038562) Laura Valadao Diniz Rezende Ciencias Sociais (I)

(171217462) Laura Vanini Polli Ciencias Biologicas (I)

(171751692) Layce Michaela Andreucci Castilho Engenharia de Manufatura (I)

(171728256) Layla Cesare Trindade Letras – Licenciatura (N)

(171325839) Layla Cristina Rodrigues Pedagogia – Licenciatura (N)

(171551902) Leandro Alexandre Venancio de Almeida Musica: Licenciatura (I)

(171653226) Leandro Bertacchini de Oliveira Quimica (I)

(171515184) Leandro Giusti Mugnaini Engenharia de Computacao (I)

(171322199) Leandro Luis Victorio Pinto Engenharia Agricola (I)

(171397160) Leandro Pedro Bertoni Junior Administracao (N)

(171770516) Leila Aparecida de Oliveira Silva Administracao (N)

(171230661) Lene Clara de Melo dos Santos Ciencias Biologicas (I)

(171439310) Leon Ribeiro Alves Ciencias Economicas (N)

(171739779) Leonardo Alcasi Colin Educacao Fisica (N)

(171626000) Leonardo Alves Paiva Engenharia de Computacao (I)

(171246691) Leonardo Araujo Mendes Engenharia Mecanica (I)

(171472603) Leonardo Arruda Lima Quimica (I)

(171235420) Leonardo Augusto Tossini Cabral Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(171266419) Leonardo Ayres Martins Queiroz Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(171230449) Leonardo Brandao Dias Engenharia de Producao (I)

(171634128) Leonardo Brito Kirsten Tecnologia em Saneamento Ambiental (I)

(171820471) Leonardo Camilo de Freitas Engenharia de Telecomunicacoes (I)

(171737742) Leonardo Carriel Kurowski Engenharia Agricola (I)

(171746528) Leonardo Cavalheiro Moura Administracao (N)

(171091604) Leonardo Cesar Silva dos Santos Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(171110143) Leonardo Cominato Engenharia de Manufatura (I)

(171326467) Leonardo de Freitas Malto Estatistica (I)

(171537182) Leonardo de Macedo Ribeiro Matematica – Licenciatura (N)

(171063836) Leonardo de Oliveira Eroles Engenharia Agricola (I)

(171340249) Leonardo de Oliveira Segura Odontologia (I)

(171122478) Leonardo de Souza Ramos Ciencias Sociais (I)

(171138934) Leonardo Domenico de Angelis Quimica (I)

(171751616) Leonardo dos Santos Sousa Sistemas de Informacao (I)

(171594004) Leonardo Drago Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(171403104) Leonardo Felipe dos Santos Quimica Tecnologica (N)

(171634562) Leonardo Fernandes Godoi Geologia (I)

(171646361) Leonardo Folene Aires Ciencias Sociais (N)

(171493844) Leonardo Francatto Severino Estatistica (I)

(171736145) Leonardo Francisco de M C Candido Ribeiro Engenharia Civil (I)

(171036825) Leonardo Galesi Buccini Tecnologia em Saneamento Ambiental (N)

(171036030) Leonardo Girardi Pereira Educacao Fisica (N)

(171752527) Leonardo Gomes Dias Geologia (I)

(171536349) Leonardo Guido da Fonseca Administracao (N)

(171525246) Leonardo Guilherme Malutta Administracao (N)

(171345695) Leonardo Jose de Castro Silva Matematica – Licenciatura (N)

(171286633) Leonardo Junio da Cruz Quimica (I)

(171397450) Leonardo Leone Engenharia Quimica (N)

(171367150) Leonardo Lima de Souza Ciencia da Computacao (N)

(171386876) Leonardo Martinez Ikeda Estatistica (I)

(171226309) Leonardo Martinez Pereira Medicina (I)

(171649100) Leonardo Monteiro Agosta Ciencias Sociais (I)

(171719715) Leonardo Nazario Ledin Engenharia Ambiental (N)

(171633583) Leonardo Nicolas Bueno Rosa Engenharia de Telecomunicacoes (I)

(171147307) Leonardo Pardo Davidiuk Gomes Tecnologia em Analise e Des. de Sist. (N)

(171534794) Leonardo Piai Aguiar Engenharia de Manufatura (I)

(171686020) Leonardo Pinotti Carbonari Geografia (I)

(171395751) Leonardo Prata Alves Ciencias Sociais (N)

(171530440) Leonardo Rodrigues Olbrich Administracao (N)

(171603696) Leonardo Sa Teles Sousa Educacao Fisica (I)

(171453437) Leonardo Sala Bordin Matematica – Licenciatura (N)

(171140313) Leonardo Sales Novais Martins Historia (I)

(171761167) Leonardo Sampaio dos Santos Educacao Fisica (N)

(171441164) Leonardo Schwartz Ribeiro Letras – Licenciatura (I)

(171593520) Leonardo Silva Victorino Administracao Publica (N)

(171096807) Leonardo Tomiatti Fisica – Licenciatura (N)

(171589992) Leonardo Weise Silva Administracao (N)

(171800943) Leonardo Wilhiam Santos Educacao Fisica (N)

(171324331) Leonardo Yukio Koike Engenharia de Computacao (I)

(171172091) Leonardo Zago Leoni Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(171051914) Lethicia Sacramento Saraiva Historia (I)

(171244442) Leticia Amarante Akutagawa Educacao Fisica (I)

(171314323) Leticia Bettini Infante Estatistica (I)

(171171739) Leticia Calvacante da Cruz Pedagogia – Licenciatura (I)

(171137597) Leticia Cassamasso Fonoaudiologia (I)

(171306335) Leticia Cesar Agostinho Medicina (I)

(171212023) Leticia Claudina Fermoselli Pedagogia – Licenciatura (I)

(171831826) Leticia da Silva Cabral Tecnologia em Saneamento Ambiental (I)

(171751852) Leticia da Silva de Oliveira Engenharia de Alimentos (N)

(171303589) Leticia Daniele Diniz Vitor Historia (I)

(171616788) Leticia de Araujo Gouveia Quimica Tecnologica (N)

(171279990) Leticia de Carvalho Oliveira Fonoaudiologia (I)

(171315098) Leticia de Mello Silva Engenharia Quimica (I)

(171757034) Leticia dos Santos Silva Tecnologia em Saneamento Ambiental (N)

(171423861) Leticia Ferreira Cardoso Pedra Engenharia Quimica (N)

(171028448) Leticia Forti Bonatelli Comunicacao Social-Midialogia (I)

(171309310) Leticia Fucazu Murakami Administracao (N)

(171531115) Leticia Kaori Hanada Linguistica (I)

(171079781) Leticia Maira Teixeira dos Santos Administracao Publica (N)

(171237853) Leticia Maria de Moraes Historia (I)

(171489117) Leticia Marques Alves Engenharia Civil (I)

(171129929) Leticia Martins Castelaneli Artes Visuais (I)

(171465212) Leticia Martins Tonela Fonoaudiologia (I)

(171435486) Leticia Medeiros dos Santos Engenharia de Alimentos (I)

(171784939) Leticia Medeiros Mendonca dos Santos Engenharia de Manufatura (I)

(171051594) Leticia Miguel Pinto Matematica – Licenciatura (N)

(171111849) Leticia Mira Ciencias Sociais (N)

(171066736) Leticia Misuraca Meirelles Fonoaudiologia (I)

(171421025) Leticia Moreira Silva Licenciatura Integrada Quimica/Fisica (N)

(171314552) Leticia Naomi Kanashiro Goncalves Administracao Publica (N)

(171792019) Leticia Rodrigues Bernardino Administracao (N)

(171165334) Leticia Soares Santos Comunicacao Social-Midialogia (I)

(171137245) Leticia Sousa de Oliveira Sistemas de Informacao (I)

(171273374) Leticia Stefani Ferreira Doimo Matematica – Licenciatura (N)

(171393380) Leticia Tayna Hernandez Engenharia de Alimentos (I)

(171007047) Leticia Tenorio Conick Odontologia (I)

(171750132) Leticia Tilli Monteiro Administracao (N)

(171335229) Leticia Xavier de Souza Educacao Fisica (I)

(171845034) Leticia Yuka Fukuda Enfermagem (I)

(171196026) Leticia Zanellato Michelani Danca (I)

(171225801) Levi Augusto Ferreira Bortoni Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(171543402) Levi Regiani Engenharia de Computacao (I)

(171542096) Lia Aguiar Marsicano Engenharia de Alimentos (I)

(171251116) Lidia Cristina Sarti Sprogis Engenharia de Alimentos (I)

(171242064) Lidia Maria do Amaral Lima Licenciatura Integrada Quimica/Fisica (N)

(171225726) Ligia Miranda Agreste da Silva Comunicacao Social-Midialogia (I)

(171159175) Ligia Veridiana Garcia Engenharia Ambiental (N)

(171798048) Lindon J Samuel dos Santos Pereira Monroe Engenharia de Controle e Automacao (N)

(171658078) Livia Baptista Hiakuna Administracao (N)

(171379140) Livia Barrios Gundelach Ferraz Junto Nutricao (I)

(171545484) Livia Beatriz Almeida Pacito Ciencias Sociais (I)

(171052283) Livia da Rosa Oliveira Musica: Licenciatura (I)

(171434520) Livia de Cassia Franco Quimica Tecnologica (N)

(171064600) Livia Erbolato de Queiroz Guimaraes Seber Nutricao (I)

(171778206) Livia Maria de Aguiar Graever Ciencias Sociais (I)

(171547848) Livia Mozardo Castiglio Tecnologia em Saneamento Ambiental (N)

(171385651) Livia Oliveira Rosa Engenharia de Alimentos (I)

(171764234) Livia Santos de Assis Ciencias Biologicas – Licenciatura (N)

(171427504) Livia Tamy Correa Engenharia de Alimentos (I)

(171764364) Livia Verzenhassi Toledo Letras – Licenciatura (N)

(171462138) Liz Mulazzani Minuzzi Macedo Engenharia Civil (I)

(171752244) Lorena Danin Galati Musica: Licenciatura (I)

(171271064) Lorena Ferreira Gonzaga Engenharia Quimica (I)

(171546029) Lorena Lima Tavares de Melo Ciencias Biologicas (I)

(171426587) Lorena Salameh Tallo Letras – Licenciatura (N)

(171226293) Louis Philip Delavechia Guimaraes Engenharia Agricola (I)

(171382201) Louise Coelho Sanches Gloria Pedagogia – Licenciatura (I)

(171596727) Louise Zanella Martins Farmacia (I)

(171809483) Luan Castro da Silva Engenharia Eletrica (I)

(171419585) Luan Felipe Bonani Viana Engenharia de Controle e Automacao (N)

(171533951) Luan Marcus dos Reis Silva Linguistica (I)

(171729990) Luan Maynny Silva Avelino Educacao Fisica (N)

(171072605) Luan Soares de Freitas Estatistica (I)

(171106492) Luan Toledo Buzinelli Engenharia Quimica (I)

(171656034) Luana Antunes de Oliveira Musica Erudita: Piano

(171050683) Luana Caroline da Silva Oliveira Administracao (N)

(171074311) Luana de Souza da Silva Medicina (I)

(171148072) Luana Felipe de Barros Ciencia da Computacao (N)

(171116486) Luana Felix da Silva Enfermagem (I)

(171236232) Luana Frolini Pedro dos Santos Musica: Licenciatura (I)

(171234168) Luana Genter Ciencias Biologicas – Licenciatura (N)

(171392097) Luana Gomes Milanez Ciencias Sociais (I)

(171101114) Luana Jalantonio Cattan Engenharia Quimica (I)

(171010474) Luana Maciel dos Santos Ciencias Biologicas (I)

(171641571) Luana Marsano da Costa Nunes Engenharia de Controle e Automacao (N)

(171189123) Luana Moura Cardoso Engenharia de Manufatura (I)

(171517579) Luana Queiroz Ferreira Engenharia Mecanica (I)

(171429548) Luana Sayuri Amancio Aoki Quimica (I)

(171460545) Luana Siqueira Cavalcante Quimica (I)

(171666288) Luana Soares da Silva Licenciatura Integrada Quimica/Fisica (N)

(171144964) Luca Beraldo Basilio Engenharia de Computacao (I)

(171059628) Luca de Oliveira Trinchao Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(171612601) Luca Oliveira Souza Engenharia de Telecomunicacoes (I)

(171723626) Luca Pantaleoni Di Natale Engenharia Mecanica (I)

(171509802) Lucas Alvarez Tafarello Tecnologia em Analise e Des. de Sist. (N)

(171693749) Lucas Amaral Gigo Engenharia Eletrica (I)

(171087915) Lucas Antevere Santana Engenharia de Controle e Automacao (N)

(171640905) Lucas Antonio Goloni Bertollo Engenharia de Producao (I)

(171153726) Lucas Antonio Serafim de Oliveira Ciencias Economicas (I)

(171115759) Lucas Araujo de Oliveira Sotero da Silva Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(171239200) Lucas Barsoumian Castilho Herrera Engenharia Mecanica (I)

(171667328) Lucas Belchior de Mello Martins Tecnologia em Saneamento Ambiental (N)

(171271057) Lucas Belleza Spina Engenharia Eletrica (N)

(171650265) Lucas Bicudo Ting Engenharia Quimica (I)

(171749480) Lucas Botelho Schultz dos Santos Educacao Fisica (N)

(171238658) Lucas Braghini Montaldi Marques Matematica – Licenciatura (N)

(171059673) Lucas Brum Milos Engenharia Civil (I)

(171032373) Lucas Calbente Vieira da Silva Engenharia de Alimentos (I)

(171451677) Lucas Cardozo Scutti Engenharia de Alimentos (I)

(171586443) Lucas Civile Nagamine Engenharia Eletrica (N)

(171506025) Lucas Costa de Oliveira Ciencia da Computacao (N)

(171098568) Lucas da Costa Araujo Ciencias Economicas (N)

(171665872) Lucas da Cruz Rocha Engenharia de Alimentos (N)

(171063126) Lucas da Silva Lacerda Medicina (I)

(171166535) Lucas Dal Secchi Lascane Fernandes Engenharia Eletrica (I)

(171556259) Lucas Daniel Duarte Ciencias Economicas (I)

(171601867) Lucas de Almeida Gomes Engenharia de Alimentos (N)

(171217417) Lucas de Moura Lacerda Ciencias Biologicas – Licenciatura (N)

(171677176) Lucas Dini de Figueiredo Administracao (N)

(171540007) Lucas Donizetti Vieira Tecnologia em Analise e Des. de Sist. (N)

(171241023) Lucas dos Santos Andrade Historia (I)

(171635473) Lucas dos Santos Ramos Engenharia de Computacao (I)

(171258643) Lucas Eduardo Gomes da Silva Medicina (I)

(171590217) Lucas Fabri de Araujo Engenharia Civil (I)

(171736909) Lucas Faria Americo de Oliveira Tecnologia em Saneamento Ambiental (I)

(171159823) Lucas Ferreira Ramos Ciencias Economicas (I)

(171126494) Lucas Fontao Abdalla Coracini Ciencias do Esporte (I)

(171614324) Lucas Gabriel Gregorio Ciencias do Esporte (I)

(171458791) Lucas Giannella de Oliveira Engenharia Eletrica (I)

(171117113) Lucas Hattori Costa Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(171517104) Lucas Henrique Machado Domingues Engenharia de Computacao (I)

(171132998) Lucas Henrique Mantovani Jacintho Sistemas de Informacao (I)

(171329169) Lucas Henrique Oliveira Collaco Engenharia Eletrica (N)

(171440970) Lucas Iamagute Engenharia de Alimentos (I)

(171719739) Lucas Jachetta Pereira Educacao Fisica (N)

(171411338) Lucas Josa Pires Ciencias Economicas (I)

(171167385) Lucas Kaoru Kobo Ferreira Farmacia (I)

(171710848) Lucas Kendy Cantelli Matematica – Licenciatura (N)

(171639963) Lucas Leoni Romanholli Administracao (N)

(171651015) Lucas Macedo Dias Engenharia de Producao (I)

(171259455) Lucas Maciel Genizelli Ciencias Sociais (I)

(171754196) Lucas Maffeis Dutra Rodrigues Matematica – Licenciatura (N)

(171381741) Lucas Magalhaes Correa Tecnologia em Analise e Des. de Sist. (N)

(171105468) Lucas Mariano da Silva Moreira Romero Rios Geografia (N)

(171509192) Lucas Miguel Celinga Agrizzi Engenharia Eletrica (N)

(171115704) Lucas Milton Dias Sabino Licenciatura Integrada Quimica/Fisica (N)

(171637042) Lucas Morandi Engenharia de Computacao (I)

(171445999) Lucas Moretto da Silva Ciencia da Computacao (N)

(171300030) Lucas Nascimento Costa Ribeiro Mileti Medicina (I)

(171114558) Lucas Nave Cevoli Administracao (N)

(171461920) Lucas Nogueira Morais Engenharia Eletrica (I)

(171257275) Lucas Nunes Badaro Estatistica (I)

(171440062) Lucas Oliveira Mello Ciencias Biologicas (I)

(171748999) Lucas Paes Tecnologia em Saneamento Ambiental (I)

(171259684) Lucas Pinheiro da Silva Engenharia de Producao (I)

(171395881) Lucas Pompeu Trevelin Educacao Fisica (N)

(171372705) Lucas Porphirio de Almeida Engenharia Agricola (I)

(171227821) Lucas Prado Vilanova Engenharia Mecanica (I)

(171133359) Lucas Proenca Queiroz da Silva Administracao (N)

(171142098) Lucas Rafael Baptista Engenharia Agricola (I)

(171340539) Lucas Ramos Miquelim Ciencia da Computacao (N)

(171279266) Lucas Roberto de Souza Engenharia de Computacao (I)

(171644105) Lucas Rodrigues Florindo Ciencias do Esporte (I)

(171814328) Lucas Rolcemam Lima de Oliveira Licenciatura Integrada Quimica/Fisica (N)

(171269043) Lucas Ryu Shoji Nakamura Engenharia Mecanica (I)

(171681919) Lucas Santa Barbara dos Santos Tecnologia em Saneamento Ambiental (N)

(171008910) Lucas Santos de Oliveira Ciencias Biologicas (I)

(171831673) Lucas Santos Pimentel Almeida Barros Educacao Fisica (I)

(171463285) Lucas Seiji Kikuchi Iijima Engenharia Eletrica (I)

(171741479) Lucas Setin Sartori Administracao (N)

(171614775) Lucas Silva Andrade Engenharia Quimica (I)

(171390954) Lucas Silvestre Pereira Matematica – Licenciatura (N)

(171579823) Lucas Slanzon Musica Popular: Bateria

(171731430) Lucas Soares Gomes Moreno Matematica – Licenciatura (N)

(171018003) Lucas Sousa Beltrao da Silva Farmacia (I)

(171778510) Lucas Tavares Vassoler Engenharia Ambiental (N)

(171213194) Lucas Teixeira Pincof Engenharia Agricola (I)

(171131766) Lucas Teodoro Kruze Medicina (I)

(171277437) Lucas Vaz de Lima Engenharia de Controle e Automacao (N)

(171112422) Lucas Veneziani Collevatti Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(171621425) Lucas Ventura Carvalho Duarte Engenharia de Alimentos (I)

(171307116) Lucas Vignado Engenharia Quimica (N)

(171489223) Lucas Vignoli Reis Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(171722241) Lucas Vinicius Marchesin Rosseto Educacao Fisica (N)

(171125330) Lucas William Moreira da Silva Educacao Fisica (N)

(171281386) Lucca Cardoso Viersa Engenharia Civil (I)

(171401078) Lucca Darini Garcia Leal de Souza Ramos Educacao Fisica (I)

(171494182) Lucca Horta Kuriki Engenharia de Manufatura (I)

(171177416) Lucca Rolim Costa Artes Visuais (I)

(171603887) Lucca Vinha Vigneron Ciencias Economicas (I)

(171735579) Luccas Issao Yonei Engenharia de Controle e Automacao (N)

(171026893) Luccas Santos Mariano Engenharia de Alimentos (I)

(171407823) Lucia Antoniassi de Santi Quimica (I)

(171306465) Lucia Helena Xavier Baltazar Medicina (I)

(171122683) Luciana Ozeki Matsuchita Ciencias Biologicas (I)

(171833228) Luciano Carlos Ferreira Mansonari Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(171095811) Luciano Henrique Braz dos Santos Estatistica (I)

(171424994) Lucimara Ramos Martins Sistemas de Informacao (I)

(171215848) Lucius Ferreira Simoes Ciencias do Esporte (I)

(171290926) Luiggi Gustavo Maciel Giovannini Engenharia Mecanica (I)

(171006280) Luis Alberto Goncalves Porto de Oliveira Estatistica (I)

(171003045) Luis Alberto Goulart Firmino Letras – Licenciatura (I)

(171643201) Luis Alexandre de Carvalho Pepece Educacao Fisica (I)

(171153672) Luis Andre Marchi Gomes Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(171657884) Luis Antonio Estevam Filho Engenharia de Controle e Automacao (N)

(171536622) Luis Augusto Fernandez Ventin Engenharia Quimica (N)

(171084725) Luis Eduardo Farias Sales Nobrega Engenharia de Controle e Automacao (N)

(171180881) Luis Felipe Batista David Linguistica (I)

(171147109) Luis Felipe Calvo Tiberio Engenharia Civil (I)

(171487128) Luis Felipe Gois do Nascimento Quimica Tecnologica (N)

(171675941) Luis Felipe Oliveira da Silva Odontologia (I)

(171680787) Luis Felipe Ribeiro Administracao Publica (N)

(171518305) Luis Fernando Brito Santos Medicina (I)

(171543747) Luis Fernando Moreira da Costa Estudos Literarios (I)

(171641847) Luis Filipe Consentino Nicoleti Engenharia de Manufatura (I)

(171378482) Luis Filipe Porta Quimica (I)

(171623643) Luis Flavio Carvalho Cipparrone Engenharia de Producao (I)

(171137603) Luis Gustavo Thebaldi Barbosa Engenharia Mecanica (I)

(171845836) Luis Henrique Bento Artes Cenicas (I)

(171001858) Luis Henrique Ramos Engenharia de Telecomunicacoes (I)

(171530808) Luis Henrique Tuzi Tonha Ciencias do Esporte (I)

(171274780) Luisa Akemi Yamashida Pedagogia – Licenciatura (N)

(171615938) Luisa Clemente Magalhaes Gomes Engenharia Quimica (I)

(171187950) Luisa Gianoni Marques Pedagogia – Licenciatura (I)

(171385774) Luisa Justino Rosa Letras – Licenciatura (I)

(171635701) Luisa Leoni Terra Pedagogia – Licenciatura (N)

(171031929) Luisa Marcolino Valente Nutricao (I)

(171753971) Luisa Menin Franzini Letras – Licenciatura (N)

(171440611) Luisa Sagretti de Souza Pedagogia – Licenciatura (I)

(171508809) Luiz Alberto Verri Ciencias Sociais (N)

(171264642) Luiz Arthur Lamim Lettiere Administracao (N)

(171438157) Luiz Augusto da Costa Leal Ciencias Economicas (I)

(171615761) Luiz Augusto Longatto Adorno Sistemas de Informacao (I)

(171492391) Luiz Carlos dos Santos Junior Engenharia de Manufatura (I)

(171238696) Luiz de Alvarenga Filho Engenharia Civil (I)

(171284002) Luiz Felipe Garcia Vilhete Dabreu Ciencias Sociais (I)

(171078894) Luiz Felipe Mendonca Ribeiro Engenharia de Telecomunicacoes (I)

(171682561) Luiz Felipe Vicentin Maruya Administracao (N)

(171767660) Luiz Fernando Bueno da Silva Engenharia de Telecomunicacoes (I)

(171486408) Luiz Fernando Fernandes Fortes Ciencias do Esporte (I)

(171163253) Luiz Fernando Lopes da Silva Engenharia de Manufatura (I)

(171530075) Luiz Guilherme Silva Moreira Engenharia de Controle e Automacao (N)

(171725226) Luiz Gustavo dos Santos Lima Farmacia (I)

(171050263) Luiz Gustavo Souza Fogaca Enfermagem (I)

(171287360) Luiz Henrique Dallecio Mota Educacao Fisica (I)

(171355511) Luiz Henrique Quinquiolo Ribeiro de Lima Engenharia de Manufatura (I)

(171841629) Luiz Philipe Ferreira Rios Quimica Tecnologica (N)

(171615457) Luiz Ricardo Alves Murari Engenharia Eletrica (I)

(171446893) Luiz Rodolfo Fessel Campos Levoto Engenharia de Manufatura (I)

(171029250) Luiza Barcellos Rossini Administracao (N)

(171170002) Luiza Chagas Brandao Campos Ciencia da Computacao (N)

(171084770) Luiza de Araujo Valadares Ribeiro Ciencias Biologicas (I)

(171534671) Luiza de Fatima Lima Engenharia Quimica (N)

(171659460) Luiza Delmanto Duarte do Pateo Engenharia de Alimentos (I)

(171014438) Luiza Ferreira Souto de Abreu Alves Engenharia Ambiental (N)

(171168531) Luiza Franco Pereira Bezerra Estatistica (I)

(171785024) Luiza Galzerano de Munno Licenciatura Integrada Quimica/Fisica (N)

(171419509) Luiza Garcia Wellendorf Educacao Fisica (I)

(171595472) Luiza Lopes Manfrini Engenharia Civil (I)

(171785062) Luiza Lopes Romero Matematica – Licenciatura (N)

(171779636) Luiza Marques de Oliveira Ciencias Biologicas – Licenciatura (N)

(171800721) Luiza Martins Razori Tecnologia em Saneamento Ambiental (N)

(171167019) Luiza Ruiz Simao Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(171034164) Luiza Satorno Silva Quimica Tecnologica (N)

(171443627) Luiza Toledo Piza Falcade Engenharia de Alimentos (I)

(171681384) Luiza Waldvogel Administracao (N)

(171216957) Luma Goncalves Alonso Artes Visuais (I)

(171037101) Luma Oliveira Lombello Engenharia de Computacao (I)

(171797304) Lydia Suzuki Esmerio Engenharia Agricola (I)

(171312976) Lygia Helena Rossi da Silva Ciencias Economicas (I)

M

(171776989) Madson Daniel Magalhaes Pena Engenharia de Controle e Automacao (N)

(171049221) Maicom Chen Estatistica (I)

(171011101) Maikon William Militao de Carvalho Engenharia de Telecomunicacoes (I)

(171384559) Maira de Oliveira Tolentino Rodrigues Ciencias Biologicas – Licenciatura (N)

(171401320) Maira Freitas Errerias Fonoaudiologia (I)

(171182061) Maira Romero Machado Comunicacao Social-Midialogia (I)

(171339702) Maisa Cietto Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(171257534) Maite Francielle Oliveira Nutricao (I)

(171635398) Manoel Sousa Ferreira Filho Pedagogia – Licenciatura (I)

(171282389) Manoela Brandao Vicente Ferreira Engenharia de Computacao (I)

(171459879) Manoela Estabile Rodrigues Engenharia Mecanica (I)

(171333650) Manuel Barao Rodrigues Soldado Engenharia de Telecomunicacoes (I)

(171088147) Marcel Keniti Koga Engenharia de Producao (I)

(171508458) Marcel Makoto Kondo Engenharia Eletrica (I)

(171635800) Marcela Asfora Falabella Leme Tecnologia em Construcao de Edificios (N)

(171487166) Marcela Bertoldo Harada Fonoaudiologia (I)

(171283238) Marcela Bruni Ratto Medicina (I)

(171130350) Marcela Eduarda Fernandes Rosada Medicina (I)

(171059796) Marcela Martiniano de Oliveira Tecnologia em Saneamento Ambiental (I)

(171195368) Marcella Assis Georgini Artes Cenicas (I)

(171283825) Marcella Worthington Cedotti Medicina (I)

(171499590) Marcelo Akira Kawamuro Engenharia de Manufatura (I)

(171266334) Marcelo Cypriano Maioli Engenharia Eletrica (N)

(171513164) Marcelo Eiki Nishi Engenharia Mecanica (I)

(171341532) Marcelo Geara de Sa Engenharia Civil (I)

(171402163) Marcelo Hadate Nery Palhares Engenharia de Telecomunicacoes (I)

(171559432) Marcelo Hartmann Barreira Ciencias do Esporte (I)

(171509987) Marcelo Hiromi Soares Arita Engenharia Quimica (I)

(171783974) Marcelo Jones Pires Educacao Fisica (N)

(171688903) Marcelo Laendle Junior Sistemas de Informacao (I)

(171284422) Marcelo Martins Vilela Filho Engenharia de Computacao (I)

(171621395) Marcelo Pagotto Figueiredo Ciencias Economicas (N)

(171833266) Marcelo Petrini Vallerini Filho Matematica – Licenciatura (N)

(171123167) Marcelo Sirino Meneguesso Musica Erudita: Violoncelo

(171127787) Marcelo Trento Vendrameto Engenharia de Manufatura (I)

(171628051) Marcia Carolina de Araujo Madeira Licenciatura Integrada Quimica/Fisica (N)

(171835088) Marcio Ayaipoma Godoi Licenciatura Integrada Quimica/Fisica (N)

(171653349) Marcio dos Santos Estatistica (I)

(171389622) Marcio Keiki Matuno Ciencias Biologicas (I)

(171504487) Marcio Messias de Moraes Neto Engenharia Quimica (N)

(171347745) Marco Akira Bertuol Kinoshita Medicina (I)

(171584843) Marco Antonio Branco da Silva Tecnologia em Saneamento Ambiental (I)

(171785758) Marco Antonio Christini Engenharia Civil (I)

(171371535) Marco Antonio Marchioro Ciencias do Esporte (I)

(171209474) Marco Rogerio Rodrigues Leal Administracao Publica (N)

(171253945) Marcos Aurelio da Silva Costa Engenharia de Telecomunicacoes (I)

(171631884) Marcos Cesar Marconato Junior Ciencias Economicas (I)

(171579052) Marcos Otavio Oliveira de Brito Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(171817495) Marcos Vinicius Tiveli Bernardinelli Ciencias do Esporte (I)

(171456115) Marcus Vinicius da Silva Abreu Engenharia Quimica (I)

(171222635) Maria Alice Marques dos Santos Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(171721293) Maria Alice Pereira Melo Ciencias Sociais (N)

(171446718) Maria Aparecida Barrem de Souza Ciencias Economicas (N)

(171031240) Maria Beatriz Braghetto Hernandes Licenciatura Integrada Quimica/Fisica (N)

(171101473) Maria Carolina Franca Volpato Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(171188793) Maria Carolina Iorio Venturi Administracao (N)

(171437154) Maria Carolina Pinto Martins Enfermagem (I)

(171113104) Maria Caroline Silva Franca Danca (I)

(171573221) Maria Cecilia Goes Licenciatura Integrada Quimica/Fisica (N)

(171774426) Maria Celina Rodrigues Pedrosa Ciencias Sociais (I)

(171356187) Maria Clara Bodas Vidilli Administracao (N)

(171299299) Maria Clara de Martino Mota Engenharia Ambiental (N)

(171266495) Maria Clara Meschiati da Silva Engenharia de Alimentos (N)

(171350424) Maria Das Gracas Magalhaes Pedagogia – Licenciatura (N)

(171247991) Maria Eduarda Corradini Tolino Engenharia de Computacao (I)

(171673716) Maria Eduarda Goncalves Fortes Nutricao (I)

(171413495) Maria Eduarda Rovaris Tecnologia em Construcao de Edificios (N)

(171384528) Maria Emilia Ferreira Vicentin Odontologia (I)

(171534589) Maria Fernanda Bortoletto Forti Engenharia Quimica (N)

(171587477) Maria Fernanda Ribeiro Musica Erudita: Percussao

(171801724) Maria Gabriela Moscon Engenharia de Manufatura (I)

(171616269) Maria Gabriela Santana da Silva Administracao Publica (N)

(171467362) Maria Graziela Felipe Goncalves Pedagogia – Licenciatura (I)

(171014247) Maria Isabela Godoy Pedagogia – Licenciatura (N)

(171147789) Maria Julia Benelli Amin Ciencias Sociais (I)

(171071831) Maria Julia Cristofoletti de Souza Engenharia Mecanica (I)

(171261377) Maria Julia Pantano Ciencias Biologicas (I)

(171554192) Maria Laura Arantes Bessa Ferreira Ciencias Sociais (I)

(171649186) Maria Laura Precinotto Nutricao (I)

(171522643) Maria Laura Rolim Goncalves Engenharia Ambiental (N)

(171566069) Maria Livia Rodrigues de Oliveira Tecnologia em Saneamento Ambiental (N)

(171065276) Maria Luiza Camprigher Witzler Medicina (I)

(171478168) Maria Luiza de Andrade Aguiar Medicina (I)

(171331135) Maria Luiza de Oliveira Geografia (I)

(171615419) Maria Paula Oliveira de Carvalho Engenharia Quimica (N)

(171671963) Maria Raquel da Costa Nascimento Ciencias Economicas (I)

(171030186) Maria Teresa Pereira Pinto de Sampaio Linguistica (I)

(171273091) Maria Victoria Bachert Gennari Engenharia Civil (I)

(171373432) Mariana Albino de Queiroz Andrade Antonio Sistemas de Informacao (I)

(171042022) Mariana Alexandre Ciencias Sociais (N)

(171587712) Mariana Almeida Costa Estatistica (I)

(171560429) Mariana Alves Ferreira Nutricao (I)

(171793838) Mariana Antunes Messias Letras – Licenciatura (I)

(171227272) Mariana Aparecida Enju Filosofia (I)

(171048198) Mariana Bastos Sousa Pedagogia – Licenciatura (N)

(171226965) Mariana Bonin Administracao (N)

(171251079) Mariana Borduchi de Freitas Letras – Licenciatura (N)

(171413174) Mariana Borges de Souza Nunes Engenharia de Telecomunicacoes (I)

(171540069) Mariana Byczkowski Iglecias Tecnologia em Construcao de Edificios (N)

(171322410) Mariana Carvalho Murad Pedagogia – Licenciatura (N)

(171295198) Mariana Casadei Bandoria Administracao Publica (N)

(171399913) Mariana Casarotto Letras – Licenciatura (N)

(171038357) Mariana Casi Menin Vasques Administracao Publica (N)

(171696298) Mariana Correia Oliveira Farmacia (I)

(171293703) Mariana de Almeida Borsari Ramos Nutricao (I)

(171159229) Mariana de Gouvea Alves Medicina (I)

(171363929) Mariana de Oliveira Britto Pedagogia – Licenciatura (N)

(171152310) Mariana Dias Ramos Geografia (I)

(171657082) Mariana Ferreira Silva Engenharia Civil (I)

(171600260) Mariana Fiori Carvalho da Silva Souza Pedagogia – Licenciatura (N)

(171026701) Mariana Franchi Tanibata Engenharia de Alimentos (I)

(171022068) Mariana Gomes Assis da Silva Administracao (N)

(171410502) Mariana Gomes da Silva Administracao (N)

(171066170) Mariana Kerche Bonas Medicina (I)

(171469825) Mariana Lima Yokoyama Farmacia (I)

(171453383) Mariana Magalhaes Santiago Nutricao (I)

(171008408) Mariana Martins Emerick da Silva Artes Cenicas (I)

(171016212) Mariana Martins Feltrim Siqueira Enfermagem (I)

(171746405) Mariana Martins Ferreira Neves Medicina (I)

(171357708) Mariana Nobuko Hayakawa Pedagogia – Licenciatura (I)

(171685584) Mariana Nunes Alves Tecnologia em Construcao de Edificios (N)

(171696526) Mariana Oliveira Abati Fisica – Licenciatura (N)

(171446084) Mariana Pedroso de Moraes Zuccaratto Engenharia Agricola (I)

(171260718) Mariana Pereira Loureiro Engenharia Civil (I)

(171374473) Mariana Rodrigues da Silva Ciencias Biologicas (I)

(171037231) Mariana Rodrigues Estevan Odontologia (I)

(171716488) Mariana Roncato Administracao (N)

(171832447) Mariana Serafim Rebua Geografia (I)

(171774891) Mariana Silva de Araujo Estudos Literarios (I)

(171671208) Mariana Silva Munhoz Linguistica (I)

(171060271) Mariana Teles Brandao Ferreira Engenharia Quimica (I)

(171354266) Mariana Thais Limberg Medicina (I)

(171239408) Mariana Toledo Teixeira Administracao Publica (N)

(171489490) Mariana Valim Santos Nascimento Engenharia de Manufatura (I)

(171437673) Mariana Venancio Silveira Pereira Fonoaudiologia (I)

(171484457) Mariana Venturini Queiroz Tecnologia em Construcao de Edificios (N)

(171691569) Mariane Cosmo Cardoso Educacao Fisica (I)

(171286862) Mariane Cristine Freiria da Silva Administracao (N)

(171112347) Mariane Madruga de Farias Engenharia Agricola (I)

(171810395) Mariane Otsuka Peterlevitz Frigerio Engenharia Civil (I)

(171436977) Marilia Furukawa Historia (I)

(171433954) Marilia Nori de Menezes Ravagnani Engenharia de Producao (I)

(171407922) Marina Alvarado de Medeiros Ciencias Biologicas (I)

(171644846) Marina Aparecida Rosolen Engenharia Quimica (N)

(171270634) Marina Balieiro Rodrigues Engenharia de Manufatura (I)

(171048693) Marina Bergstrom Paredes Ciencias Sociais (I)

(171409362) Marina Berto Administracao (N)

(171164911) Marina Capovilla Venturini Souza Medicina (I)

(171478526) Marina Carrara Nutricao (I)

(171687542) Marina Cruz de Albuquerque Historia (I)

(171230692) Marina Deliperi Bezerra Filosofia (I)

(171266525) Marina Faria de Oliveira Educacao Fisica (I)

(171609076) Marina Freitas Yonashiro Coelho Ciencias Biologicas (I)

(171273077) Marina Gomes Barbosa Nutricao (I)

(171426143) Marina Goncalves Martins Arquitetura e Urbanismo (N)

(171081245) Marina Kfouri Odontologia (I)

(171626109) Marina Kuster de Freitas Medicina (I)

(171508311) Marina Mattucci Tardelli Medicina (I)

(171390244) Marina Nascimento de Freitas Odontologia (I)

(171790068) Marina Natsumi Hashimoto Pacheco Geografia (N)

(171259592) Marina Nogueira Rezante Fonoaudiologia (I)

(171145660) Marina Paraluppi Odontologia (I)

(171412102) Marina Pires Benedito Pereira Medicina (I)

(171426846) Marina Saraiva Rocha da Silva Arquitetura e Urbanismo (N)

(171626390) Marina Schenkel Jensen Artes Visuais (I)

(171432012) Marina Yukie Daedo Engenharia de Alimentos (I)

(171660105) Marjory Cangane Fonoaudiologia (I)

(171346179) Martha Maria Rocha Administracao Publica (N)

(171198510) Martina Werner Goes Engenharia Ambiental (N)

(171038586) Mateus Althman Matematica – Licenciatura (N)

(171589343) Mateus Alves Medeiros Engenharia Eletrica (I)

(171096272) Mateus Antonio Resende Nobre Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(171443641) Mateus Athaide Torquato Odontologia (I)

(171495086) Mateus Augusto Abrucezze Ruas Engenharia de Controle e Automacao (N)

(171045687) Mateus Augusto Pires Engenharia de Manufatura (I)

(171494366) Mateus Barradas Ribeiro Medicina (I)

(171050706) Mateus Costa Lima Ciencias Sociais (N)

(171558880) Mateus de Almeida Nunes Queiroz Engenharia Civil (I)

(171330521) Mateus Duarte Castello Tecnologia em Analise e Des. de Sist. (N)

(171209214) Mateus Felipe Ribeiro de Sousa Medicina (I)

(171695943) Mateus Fernanades Cardoso Tecnologia em Saneamento Ambiental (N)

(171546050) Mateus Franco de Campos Engenharia de Producao (I)

(171173520) Mateus Freitas Silveira Ciencia da Computacao (N)

(171091611) Mateus Fujita Silveira Engenharia Quimica (I)

(171375957) Mateus Guerreiro Pellegrini Engenharia de Computacao (I)

(171591272) Mateus Ianae Linguistica (I)

(171705781) Mateus Jorge Mendes dos Santos Engenharia Ambiental (N)

(171678315) Mateus Jose Avancini Musica: Licenciatura (I)

(171624059) Mateus Magarian de Freitas Filosofia (I)

(171078665) Mateus Martins Franca Musica Popular: Guitarra

(171374169) Mateus Melisce Martins Administracao Publica (N)

(171238443) Mateus Pereira do Carmo Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(171558712) Mateus Pin Matteoni Engenharia de Manufatura (I)

(171225474) Mateus Restani Furtado Musica Erudita: Piano

(171265874) Mateus Rezende Barbosa de Oliveira Engenharia de Producao (I)

(171528177) Mateus Rodrigues de Paula Engenharia de Manufatura (I)

(171387978) Mateus Santos Pires Ciencias Economicas (I)

(171608240) Mateus Souza Abreu Medicina (I)

(171468136) Mateus Souza Leite da Silva Engenharia Agricola (I)

(171167552) Mateus Vinicius Garcia Engenharia de Controle e Automacao (N)

(171634975) Matheus Almeida Cardoso de Souza Engenharia de Alimentos (N)

(171579588) Matheus Alves Silva Engenharia Mecanica (I)

(171064570) Matheus Augusto Munari Medicina (I)

(171543617) Matheus Barbieri Ribeiro Ciencias do Esporte (I)

(171594394) Matheus Bello de Paula Engenharia Agricola (I)

(171208358) Matheus Bonfim Angelo Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(171177775) Matheus Borges Kamla Engenharia de Computacao (I)

(171283207) Matheus Bueno Selingrin Engenharia Mecanica (I)

(171644242) Matheus Caires Nunes Engenharia de Telecomunicacoes (I)

(171218694) Matheus Cardoso de Almeida Engenharia Agricola (I)

(171387565) Matheus Carvalho Turatti Educacao Fisica (I)

(171302777) Matheus Cezar Nunes Ciencia da Computacao (N)

(171744157) Matheus da Cunha Almeida Engenharia Agricola (I)

(171844352) Matheus de Abreu Martins Educacao Fisica (I)

(171093280) Matheus de Jesus Silva Administracao Publica (N)

(171456597) Matheus de Mello Fornazeiro Engenharia Quimica (N)

(171401719) Matheus de Oliveira Castro Medicina (I)

(171245698) Matheus dos Santos Rodrigues Engenharia de Controle e Automacao (N)

(171462091) Matheus Duzzi Ribeiro Estatistica (I)

(171708315) Matheus Eduardo Demampre Administracao (N)

(171257381) Matheus Emanuel Soares Silva Medicina (I)

(171636872) Matheus Estefano Franquis Ribeiro Educacao Fisica (N)

(171451172) Matheus Esteves Zanoto Ciencia da Computacao (N)

(171485375) Matheus Fator de Sa Engenharia Ambiental (N)

(171328661) Matheus Felipe Cavalcante de Almeida Engenharia Mecanica (I)

(171085384) Matheus Finamor Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(171718897) Matheus Garcia Janeiro Artes Cenicas (I)

(171711506) Matheus Henrique do Nascimento Educacao Fisica (N)

(171417350) Matheus Henrique Hilario dos Santos Fagundes Ciencias Sociais (N)

(171007665) Matheus Henrique Popst de Campos Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(171332800) Matheus Henrique Silva Ferreira Matematica – Licenciatura (N)

(171152204) Matheus Honorato Daniel Tecnologia em Analise e Des. de Sist. (N)

(171717955) Matheus Jose Bortolotto Henrique Odontologia (I)

(171027643) Matheus Lima Santos Tecnologia em Construcao de Edificios (N)

(171538581) Matheus Lopes Amaral Administracao (N)

(171660174) Matheus Lu de Oliveira Engenharia Agricola (I)

(171430573) Matheus Luis de Souza Alves Estatistica (I)

(171626864) Matheus Martins de Oliveira Ciencias do Esporte (I)

(171788993) Matheus Masahiro Ishimoto Engenharia de Manufatura (I)

(171092553) Matheus Matos Ferreira Tecnologia em Analise e Des. de Sist. (N)

(171266846) Matheus Mazzucatto Jose Fisica – Licenciatura (N)

(171344999) Matheus Migliato Cazzoli Administracao Publica (N)

(171261254) Matheus Miguel Villa Engenharia Mecanica (I)

(171437345) Matheus Miras Ventureli de Souza Musica: Composicao (I)

(171461623) Matheus Monetta da Costa Figo Educacao Fisica (I)

(171529781) Matheus Moser da Silva Odontologia (I)

(171353515) Matheus Nuyens Hourneaux Ghelfi Guimaraes Ciencias Sociais (I)

(171631723) Matheus Oliveira Rocha Administracao (N)

(171155371) Matheus Pereira Correia Tecnologia em Analise e Des. de Sist. (N)

(171342665) Matheus Pitta Crepaldi Engenharia de Telecomunicacoes (I)

(171233189) Matheus Prestes Minato Engenharia Eletrica (I)

(171522247) Matheus Ricardo Poleto Engenharia Agricola (I)

(171784878) Matheus Roberto de Bona Franciscao Engenharia de Computacao (I)

(171197173) Matheus Rodrigues Castro Barreiro Fernandes Engenharia de Alimentos (I)

(171474142) Matheus Santos Claudino Engenharia de Alimentos (I)

(171796288) Matheus Santos Mendes Engenharia Agricola (I)

(171256043) Matheus Silva Capeletti Ciencia da Computacao (N)

(171121482) Matheus Soares de Oliveira Geologia (I)

(171276069) Matheus Tavares Vasques Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(171380441) Matheus Vicente Mazon Engenharia de Computacao (I)

(171571270) Matheus Victal Cerqueira Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(171693602) Matheus Vigliassi Thiago da Silva Engenharia de Alimentos (I)

(171568515) Matheus Vinicius Lucca de Souza Engenharia Quimica (I)

(171688439) Matheus Xavier Passinho Machado Filosofia (I)

(171131025) Mathias de Souza Pereira Letras – Licenciatura (I)

(171231572) Matias Nahuel Ellena Tecnologia em Saneamento Ambiental (I)

(171002912) Matthew Rodrigues Petrucci Engenharia de Manufatura (I)

(171744683) Mauricio Francisco Ramos Junior Educacao Fisica (I)

(171005966) Mauricio Henrique Correa Engenharia Ambiental (N)

(171675682) Mauricio Laurito Junior Ciencias do Esporte (I)

(171136402) Mauricio Pereira Cavalcanti Medicina (I)

(171665766) Mayara Antonia Rosolen Educacao Fisica (I)

(171825971) Mayara Bispo Leite Geografia (I)

(171542188) Mayara Bizan de Campos Administracao (N)

(171317667) Mayara Brandao Salgueiro Estudos Literarios (I)

(171216964) Mayara Cristine da Silva Doncilio Ciencias Economicas (N)

(171012999) Mayara Ferrari de Oliveira Tecnologia em Saneamento Ambiental (N)

(171187431) Mayara Palos Araujo Odontologia (I)

(171343736) Mayara Pardi Ikeda Engenharia Agricola (I)

(171604651) Maykon Norberto do Nascimento Ciencias Sociais (N)

(171317537) Mayla Thais Castellari Odontologia (I)

(171295099) Mayra Braido Arantes Nutricao (I)

(171429067) Mayra Caroline Cunha Camara Farmacia (I)

(171141101) Mayra Sayuri Hirata dos Santos Quimica Tecnologica (N)

(171741196) Maysa Laurindo Javoski Gomes Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(171837138) Maysa Miho Ohashi Engenharia de Producao (I)

(171555638) Mayumi Waki Dias Covalenco Enfermagem (I)

(171307956) Megumi Tsuru Engenharia de Computacao (I)

(171060561) Melissa Bitencourt dos Santos Ciencias Sociais (N)

(171668284) Melissa Kim de Oliveira Tecnologia em Construcao de Edificios (N)

(171321752) Melissa Lee Thia Chen Administracao (N)

(171375360) Melissa Lieko Souza Suenaga Quimica (I)

(171200279) Mellissa Sales de Freitas Medicina (I)

(171703549) Melyssa Tamada E Silva Danca (I)

(171423991) Mi Hwa Theresa Noelani Churata Garcia Odontologia (I)

(171391285) Micael Angelo Leal Alves Administracao Publica (N)

(171317179) Micaela Roberta Bueno Educacao Fisica (N)

(171052115) Michael dos Santos Silva Tecnologia em Construcao de Edificios (N)

(171021669) Michael Douglas Deboni de Lima Filosofia (I)

(171622619) Michael Vinicius da Silva Izidoro Engenharia de Telecomunicacoes (I)

(171327156) Michaela Weber Administracao (N)

(171826509) Michel Mancinelli Megid Engenharia Agricola (I)

(171409232) Michel Rodrigo Berto Ciencias Biologicas (I)

(171298388) Michel Ruthes Massignan Engenharia de Computacao (I)

(171505633) Michele Maselli Filho Engenharia de Producao (I)

(171629672) Michele Rayane Costa Alves Tecnologia em Analise e Des. de Sist. (N)

(171418667) Michelle Kaoru Takada de Souza Medicina (I)

(171437314) Michelli Hora de Jesus Geologia (I)

(171626550) Miguel de Oliveira Aguiar da Silva Educacao Fisica (N)

(171535568) Miguel Georgetto Pedagogia – Licenciatura (N)

(171779513) Miguel Vinicius Vieira Neves Soares Ciencias do Esporte (I)

(171661825) Mikaela Salles Magalhaes Coceres Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(171294256) Milena Chierrito Oliveira Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(171250618) Milena Cianci Buck Ciencias Sociais (N)

(171493141) Milena de Campos Soares Engenharia Civil (I)

(171138392) Milena de Souza Carvalho Fonoaudiologia (I)

(171534824) Milena Miranda Cassemiro E Silva Odontologia (I)

(171420640) Milena Namie Koba Chinen Enfermagem (I)

(171462862) Milena Ostorero Pereira Magalhaes Quimica (I)

(171200248) Milena Sonego Borges Ciencias Sociais (N)

(171751609) Milena Veronezi de Oliveira Engenharia Agricola (I)

(171268927) Milena Yuki Okamoto Artes Visuais (I)

(171542911) Milena Zucchi Martins Ciencias Sociais (I)

(171419240) Milleny Gabriele Fonseca Odontologia (I)

(171203148) Miqueias da Silva Araujo Ciencias Economicas (N)

(171580292) Mirela Toledo Ciencias Biologicas – Licenciatura (N)

(171126760) Mirella Montibeler Takuma Engenharia de Alimentos (I)

(171715980) Moises Daniel de Oliveira Engenharia Agricola (I)

(171135829) Monica de Cassia Pereira Roncada Engenharia de Alimentos (N)

(171669478) Monica Pissolato Moreira Geografia (N)

(171669744) Monica Viviane Lima Freire Odontologia (I)

(171132608) Monique de Medeiros Mendes Medicina (I)

(171302340) Monique Matunaga Educacao Fisica (I)

(171303251) Monique Rodrigues Garcia Engenharia de Alimentos (I)

(171085452) Murillo Americo da Silva Santos Engenharia Civil (I)

(171278867) Murilo Augusto Nascimento da Silva Educacao Fisica (I)

(171192727) Murilo Bomfim Lobo Braga Nutricao (I)

(171778527) Murilo Buscatto Medeiros Matematica – Licenciatura (N)

(171055275) Murilo dos Santos Gabriel Engenharia Quimica (N)

(171294270) Murilo Guellis de Almeida Engenharia Mecanica (I)

(171482680) Murilo Henrique Silva Guerra Estatistica (I)

(171388896) Murilo Hernandes Facco Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(171056957) Murilo Marquine Engenharia Civil (I)

(171698515) Murilo Pedroso Maciel de Oliveira Estatistica (I)

(171438539) Murilo Rossano Enfermagem (I)

(171594967) Murilo Villar de Andrade Engenharia de Producao (I)

(171080242) Mustapha Mouhydin Eslambouli Engenharia de Manufatura (I)

(171109880) Mylena Beatriz dos Santos Correia Administracao Publica (N)

N

(171207683) Naiara Godoi Engenharia Quimica (N)

(171479024) Nalim Angelo de Souza Engenharia de Alimentos (I)

(171120670) Nata Zaqueu Brito da Silva Ciencias Biologicas – Licenciatura (N)

(171303503) Natalia Bernardi Geografia (N)

(171516729) Natalia Cristina Bonfim Silva Quimica Tecnologica (N)

(171604200) Natalia Cristina Soares de Souza Pedagogia – Licenciatura (N)

(171615402) Natalia Daniel Eckert Danca (I)

(171278324) Natalia Emy Yamada Engenharia de Manufatura (I)

(171449458) Natalia Fattori Fonoaudiologia (I)

(171082484) Natalia Kaori Aida Odontologia (I)

(171049566) Natalia Lin Pedagogia – Licenciatura (I)

(171078788) Natalia Mitie Mizutani Matematica – Licenciatura (N)

(171074540) Natalia Neves Batista Souza Letras – Licenciatura (N)

(171250502) Natalia Pereira da Cruz Engenharia Eletrica (N)

(171121741) Natalia Pincelli Westin Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(171308485) Natalia Rosenthal Ginzel Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(171188854) Natalia Shida Parra Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(171351021) Natalia Viscardi de Souza Ciencias Biologicas – Licenciatura (N)

(171090472) Natalia Wilcesky Goncalves da Silva Enfermagem (I)

(171090717) Natalie Stephanie Miguel Silva Engenharia de Alimentos (N)

(171361138) Nataly Kaitlin Silva de Camargo Artes Visuais (I)

(171301507) Nataly Leopoldina Patti da Silva Tecnologia em Analise e Des. de Sist. (N)

(171709080) Natalye Cristy Medeiros da Silva Administracao (N)

(171436755) Natan Beltrao da Cunha Pevidor Carvalho Ciencia da Computacao (N)

(171103950) Natan Pereira da Silva Quimica Tecnologica (N)

(171803409) Natana Hellen de Almeida Coimbra Estatistica (I)

(171201685) Natanael Santos Batalha Quimica Tecnologica (N)

(171820150) Natascha Fernanda Silva Licenciatura Integrada Quimica/Fisica (N)

(171155791) Natasha Marques de Paula Santos Geografia (N)

(171016878) Nathalia Borgonovi Bastos Guimaraes Geografia (I)

(171245728) Nathalia Helena Caetano Brizante Tecnologia em Saneamento Ambiental (I)

(171191717) Nathalia Miura Engenharia Quimica (I)

(171057349) Nathalia Nogueira Honorio Pedagogia – Licenciatura (I)

(171684420) Nathalia Orlandi Borin Ciencia da Computacao (N)

(171656140) Nathalia Patroni Administracao (N)

(171148041) Nathalia Paulino Gasbarro Quimica (I)

(171310345) Nathalia Pimenta Freitas Pinto Arquitetura e Urbanismo (N)

(171607889) Nathalie Baglione Reboucas Engenharia de Alimentos (I)

(171151461) Nathaly Duarte de Almeida Administracao Publica (N)

(171478779) Nathan Arnaldo Bido Engenharia de Producao (I)

(171379645) Nathan Aubin Zanetti de Oliveira Silva Engenharia Quimica (I)

(171422370) Nathan Luiz Maciel Silva Comunicacao Social-Midialogia (I)

(171562814) Nayara Klinger Castilho Santos Geografia (I)

(171297538) Nayara Leal dos Santos Engenharia de Computacao (I)

(171674672) Naysa Moraes Almeida Letras – Licenciatura (N)

(171172541) Nelson Kadubickei Filho Administracao (N)

(171255675) Nicholas Camargo Zani Ciencias Biologicas – Licenciatura (N)

(171596246) Nicholas Hernandes Ponce Taveira Engenharia Quimica (I)

(171142357) Nicholas Jose Pecanha Engenharia de Computacao (I)

(171510349) Nicolas Cunha Siqueira Quimica (I)

(171780685) Nicolas de Araujo Rodrigues Engenharia de Manufatura (I)

(171105154) Nicolas dos Santos Franca Engenharia de Computacao (I)

(171093891) Nicolas Felipe da Silva Musica Popular: Saxofone

(171215060) Nicolas Julio Machado Ribeiro Engenharia Mecanica (I)

(171326504) Nicolas Kenji Fukusima Goh Tecnologia em Analise e Des. de Sist. (N)

(171481533) Nicolas Mariano de Oliveira Quimica (I)

(171508717) Nicolas Yukio Saito do Prado Engenharia Mecanica (I)

(171215305) Nicole Nogueira Silva Estatistica (I)

(171000039) Nicole Pitthan Silveira Estudos Literarios (I)

(171199353) Nicole Santos Leonardo Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(171798833) Nicole Yoska Cirillo Engenharia Agricola (I)

(171687863) Nicolle de Paula Neves Goncalves Ciencias Sociais (N)

(171361404) Nicolle Sonego de Toledo Artes Visuais (I)

(171560566) Nielle Soares Thomaz Letras – Licenciatura (N)

(171668710) Nikolas Maciel Carneiro Ciencias Economicas (N)

(171334370) Nilan Sara da Silva Pedagogia – Licenciatura (I)

(171260060) Nilo Arthur Bezerra Martins Medicina (I)

(171810777) Nilo Henrique Garcia Behaker Engenharia Eletrica (I)

(171604422) Noboru Kinoshita Engenharia Mecanica (I)

(171070388) Nubya Sete Anzolin Enfermagem (I)

(171010658) Nubya Thabata Godinho de Souza Quimica Tecnologica (N)

(171709325) Nyahn Ekye Fernandes Duarte Engenharia de Telecomunicacoes (I)

O

(171385033) Olavo Rodrigues de Aguiar Neto Engenharia de Producao (I)

(171051013) Olivandi Nunes Passamani Junior Ciencias Sociais (N)

(171470973) Olivia Campelo de Freitas Artes Cenicas (I)

(171197050) Olivia de Pinho Pereira da Cunha Engenharia de Producao (I)

(171787389) Olivia Fiusa Yokota Musica: Composicao (I)

(171088253) Olympio Belli Neto Engenharia Mecanica (I)

(171018607) Otavio Cunha Oliveira Engenharia Civil (I)

P

(171660334) Pablo Lopes Paes Athu Vicoso Matematica – Licenciatura (N)

(171302180) Pablo Nabil Villar Bou Assi Engenharia Mecanica (I)

(171577667) Paloma Brasilio Vialta Engenharia de Telecomunicacoes (I)

(171771786) Paloma Ketnyn Ortiz Muraro Machado Tecnologia em Construcao de Edificios (N)

(171654830) Paloma Messias Antunes Ciencias Biologicas – Licenciatura (N)

(171107112) Paloma Monteiro dos Santos Letras – Licenciatura (N)

(171763651) Pamela dos Reis Vieira Pedagogia – Licenciatura (N)

(171382287) Pamela Louise Sartorato Estudos Literarios (I)

(171436168) Pamella Silva Pinheiro Engenharia de Manufatura (I)

(171076140) Paola Cristina Barbosa Engenharia de Manufatura (I)

(171091253) Paola Saturnino Lopes Engenharia de Computacao (I)

(171670434) Patricia Costa Fernandes Administracao Publica (N)

(171555591) Patricia Duarte de Almeida Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(171090755) Patricia Regina Lopes Melo Engenharia Agricola (I)

(171158356) Patricia Yumi Ishikura Engenharia Civil (I)

(171760829) Patrick Gobbo Scarpa Educacao Fisica (I)

(171049412) Patrick Menescal Conde Feijo Bittencourt Engenharia Civil (I)

(171485061) Patrick Stefano Pereira Musica: Licenciatura (I)

(171646637) Paula Barros Pimentel Malavazi Arquitetura e Urbanismo (N)

(171050584) Paula Cruciol E Souza Estudos Literarios (I)

(171407168) Paula Eduarda Ludovico Pedagogia – Licenciatura (N)

(171414047) Paula Ishige Borges de Oliveira Pedagogia – Licenciatura (I)

(171557092) Paula Isis de Oliveira Nutricao (I)

(171357906) Paula Martins Henriques Quimica (I)

(171025814) Paula Mika Kasai Pedagogia – Licenciatura (I)

(171743246) Paula Parada Oliveira Ciencias Sociais (I)

(171658955) Paula Sayuri Miyashiro Cassitas Engenharia de Manufatura (I)

(171321387) Paula Sofia Moraes Vitor Pedagogia – Licenciatura (N)

(171137757) Paula Virginia Bigelli Simoes Arquitetura e Urbanismo (N)

(171389684) Paulo Bassani Engenharia de Computacao (I)

(171635091) Paulo Henrique Fagundes Ferraz Educacao Fisica (N)

(171642581) Paulo Henrique Moraes de Souza Geografia (I)

(171591289) Paulo Henrique Rosalin Boccomino Historia (I)

(171216087) Paulo Henrique Vicente da Silva Musica Popular: Bateria

(171254573) Paulo Nassif Neto Engenharia Ambiental (N)

(171482413) Paulo Otavio Vieira Firmino Odontologia (I)

(171354921) Paulo Ricardo Artequilino da Silva Ciencias Sociais (I)

(171325280) Paulo Roberto de Araujo Junior Engenharia de Controle e Automacao (N)

(171706364) Paulo Sergio Arroyo de Souza Musica Erudita: Violino

(171289182) Paulo Sodre Martins Historia (I)

(171552899) Paulo Vinicius Perez Bonafina Estudos Literarios (I)

(171591197) Paulo Yoshio Kuga Tecnologia em Construcao de Edificios (N)

(171093334) Pedro Affonso Godinho de Alcantara Engenharia de Computacao (I)

(171626765) Pedro Alberto Zanarotti Shimako Engenharia de Telecomunicacoes (I)

(171157698) Pedro Aleixo Machado Engenharia Agricola (I)

(171141743) Pedro Alvares Muinos Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(171706111) Pedro Antunes Conde de Lima Educacao Fisica (N)

(171361510) Pedro Augusto Alves de Campos Ciencias Biologicas (I)

(171388568) Pedro Barros Bastos Ciencia da Computacao (N)

(171836906) Pedro Biazon Palma Geografia (N)

(171382485) Pedro Bueno Carvalhaes Engenharia de Controle e Automacao (N)

(171344142) Pedro Campos Francisco Geografia (I)

(171481021) Pedro Canecchio Rodrigues Ferreirinho Comunicacao Social-Midialogia (I)

(171239521) Pedro Carvalho Scarel Engenharia Eletrica (I)

(171606794) Pedro Casara Luz Engenharia Civil (I)

(171384641) Pedro Cesar de Quadros Vivas Ciencias Sociais (I)

(171456733) Pedro Cesar Erbetto Sacca Engenharia Mecanica (I)

(171479925) Pedro Dargham Simionato Engenharia de Manufatura (I)

(171149655) Pedro David Artes Visuais (I)

(171390510) Pedro de Moraes Zanella Ciencias Economicas (N)

(171483966) Pedro Duarte de Souza Andrade Ciencias Economicas (I)

(171426938) Pedro Felipe Soares Engenharia Eletrica (I)

(171148928) Pedro Gabriel Barroso de Oliveira Ciencias Economicas (I)

(171536455) Pedro Gabriel Mascarenhas Maronezi Engenharia de Producao (I)

(171129769) Pedro Giraldi Faccin Quimica (I)

(171224556) Pedro Gomes Nogueira Engenharia Mecanica (I)

(171110310) Pedro Guilherme Coelho Hannun Estatistica (I)

(171753438) Pedro Henrique Agnello Valenzuela Arquitetura e Urbanismo (N)

(171184418) Pedro Henrique Arantes Moya Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(171284958) Pedro Henrique Barbosa de Almeida Ciencia da Computacao (N)

(171318400) Pedro Henrique Barboza Pedrini Engenharia Mecanica (I)

(171496454) Pedro Henrique Bernini Silva Sistemas de Informacao (I)

(171115858) Pedro Henrique Cesila Ferreira Quimica Tecnologica (N)

(171727529) Pedro Henrique Constante Moya Engenharia de Producao (I)

(171265591) Pedro Henrique Daibert Garcia Farmacia (I)

(171211709) Pedro Henrique de Almeida Aguiar Engenharia Agricola (I)

(171690689) Pedro Henrique de Oliveira Alves Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(171023740) Pedro Henrique de Paula Pinto Engenharia Mecanica (I)

(171806200) Pedro Henrique dos Santos Tecnologia em Construcao de Edificios (N)

(171102506) Pedro Henrique Dutra Engenharia Civil (I)

(171220226) Pedro Henrique Felix Gomes Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(171314187) Pedro Henrique Forato Engenharia Mecanica (I)

(171789217) Pedro Henrique Jose Cezarini Ciencias Sociais (N)

(171640059) Pedro Henrique Lima Almeida Moraes Engenharia de Alimentos (N)

(171401856) Pedro Henrique Medeiros Costa Engenharia Mecanica (I)

(171696922) Pedro Henrique Moreno de Souza Fonoaudiologia (I)

(171472405) Pedro Henrique Reis Pereira Quimica (I)

(171069377) Pedro Henrique Sacramento de Oliveira Ciencia da Computacao (N)

(171260497) Pedro Henrique Silva Engenharia Mecanica (I)

(171100081) Pedro Henrique Soares Scardasi Ciencias do Esporte (I)

(171516156) Pedro Henrique Vilela Aguiar Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(171556549) Pedro Ivo Beligni Campi Ciencias do Esporte (I)

(171266181) Pedro Jorge Hauy Quimica (I)

(171630676) Pedro Junqueira Gontijo de Paula Engenharia de Producao (I)

(171612403) Pedro Leonardo Vincoletto Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(171354150) Pedro Leonel Giannoni de Oliveira Engenharia Mecanica (I)

(171552653) Pedro Longo Zocal Nutricao (I)

(171200088) Pedro Luis Theodoro dos Santos Junior Quimica (I)

(171468006) Pedro Luiz Rosa Furlan Ciencias Economicas (N)

(171802369) Pedro Maia Tavares de Almeida Engenharia Ambiental (N)

(171768267) Pedro Maiorano Colloca Educacao Fisica (I)

(171118079) Pedro Marcos Barbosa Cerqueira Silva Ciencias Sociais (N)

(171047744) Pedro Martins Santucci Quimica (I)

(171093488) Pedro Mazzini Leone Evangelista Comunicacao Social-Midialogia (I)

(171446688) Pedro Miguel de Oliveira Bariani Tecnologia em Analise e Des. de Sist. (N)

(171308560) Pedro Orii Antonacio Engenharia de Controle e Automacao (N)

(171652971) Pedro Ortega Simoes de Almeida Ciencias Sociais (N)

(171108351) Pedro Paulo de Jesus Silva Engenharia Civil (I)

(171691231) Pedro Paulo de Queiroz Bambace Ciencia da Computacao (N)

(171493332) Pedro Pereira da Rocha Proenca Engenharia Mecanica (I)

(171620743) Pedro Rabelo Vasconcelos Dias Engenharia Eletrica (I)

(171056414) Pedro Rodrigo Ramos Morelli Engenharia de Computacao (I)

(171556907) Pedro Rubbioli Amorim Engenharia Eletrica (I)

(171365857) Pedro Ruschel Saiter Mota Engenharia de Computacao (I)

(171325969) Pedro Seber E Silva Farmacia (I)

(171663012) Pedro Silva Frei Tecnologia em Analise e Des. de Sist. (N)

(171368825) Pedro Souza Araujo Ciencias do Esporte (I)

(171754608) Pedro Souza Franco Musica Erudita: Violoncelo

(171391988) Pedro Stage dos Santos Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(171430771) Pedro Strazza Muller Tecnologia em Construcao de Edificios (N)

(171823272) Pedro Victor Silva Ladeira Ciencias Biologicas (I)

(171143794) Pedro Vinicius Forato Cavalcanti Engenharia Quimica (I)

(171365840) Peterson Oliveira Florindo Engenharia Mecanica (I)

(171315807) Phablo Alexsander Ferreira Canedo Engenharia de Alimentos (I)

(171759740) Phillipe Ferreira Lima Historia (I)

(171275738) Phillipe Soares Santos Rangel Engenharia Eletrica (I)

(171031394) Piero Acosta Desenzi Sistemas de Informacao (I)

(171181082) Pietra Brizot Vargas Engenharia Mecanica (I)

(171033116) Pietra Gutierrez Lima Administracao (N)

(171810586) Pietro de Carvalho Panepucci Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(171101688) Pietro Fatigati Battiato Musica Popular: Violao

(171828741) Pietro Mesquita Piccione Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(171700908) Pietro Nogueira de Almeida Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(171508007) Poliana Maria de Oliveira Silva Odontologia (I)

(171495512) Polyana Veiga Odontologia (I)

(171241795) Priscila Andretta Dalfre Engenharia Ambiental (N)

(171133038) Priscila Hirschheimer Engenharia Agricola (I)

(171003090) Priscila Santos de Oliveira Farmacia (I)

(171762832) Priscilla Beatriz Bellini Educacao Fisica (N)

(171028110) Pyetra Bergonsini Ardana Engenharia Agricola (I)

R

(171317933) Raabe Tatiane Barbosa Engenharia de Alimentos (N)

(171609120) Rachel Campos Ornelas Engenharia Quimica (I)

(171097411) Rafael Alexandre Nascimento Nobrega Engenharia Eletrica (N)

(171795407) Rafael Alves Apparicio Administracao (N)

(171141019) Rafael Alziro Silva Pereira Comunicacao Social-Midialogia (I)

(171233271) Rafael Antonio Lot de Mattei Engenharia Eletrica (N)

(171706289) Rafael Barbosa Francisco Fisica – Licenciatura (N)

(171299589) Rafael Benedito Camachos Lopez Filosofia (I)

(171626239) Rafael Bonin Pinto Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(171700496) Rafael Custodio Engenharia de Manufatura (I)

(171326443) Rafael de Oliveira Peregrino Musica Erudita: Percussao

(171358572) Rafael de Rezende Costa Engenharia de Producao (I)

(171315036) Rafael Diniz Roloff Ciencias Economicas (I)

(171298142) Rafael do Amaral Campos Ghion Engenharia de Alimentos (I)

(171188533) Rafael Ferreira Galib Ciencia da Computacao (N)

(171514860) Rafael Freitas Murakami Ciencias Economicas (I)

(171480011) Rafael Froner Prando Quimica (I)

(171320650) Rafael Gehrke Engenharia de Computacao (I)

(171818955) Rafael Gerage Rochelle Ciencias Economicas (N)

(171570765) Rafael Giacometti de Araujo Engenharia de Manufatura (I)

(171400242) Rafael Giffoni Monti Historia (I)

(171266020) Rafael Goncalves Martins Tecnologia em Construcao de Edificios (N)

(171539393) Rafael Gondim Tomaz Ciencias Economicas (I)

(171297927) Rafael Hideyuki Kinjo Engenharia Mecanica (I)

(171041661) Rafael Jun Kunitake Engenharia Quimica (N)

(171015875) Rafael Loati Engenharia Agricola (I)

(171824688) Rafael Lucas Tolentino Matematica – Licenciatura (N)

(171755687) Rafael Luiz Martins Monteiro Educacao Fisica (I)

(171244107) Rafael Machado Vampre Matematica – Licenciatura (N)

(171510318) Rafael Martins Depentor Engenharia de Producao (I)

(171143220) Rafael Masiero Medicina (I)

(171555768) Rafael Mengoni Ciencias Sociais (N)

(171819507) Rafael Monteforte Ferreira Ciencias Economicas (I)

(171711179) Rafael Moreno Matematica – Licenciatura (N)

(171317117) Rafael Oliveira Cavalcante Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(171046475) Rafael Pedro da Silva Ciencias Sociais (I)

(171463032) Rafael Pereira Camargo Odontologia (I)

(171468037) Rafael Peternella Franca Engenharia Civil (I)

(171492476) Rafael Pinheiro de Matos Cardoso Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(171271514) Rafael Rabelo Buzalaf Engenharia Civil (I)

(171343040) Rafael Resch do Amaral Tecnologia em Construcao de Edificios (N)

(171609014) Rafael Ribeiro Coelho Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(171759337) Rafael Rodrigues de Oliveira Pinto Fisica – Licenciatura (N)

(171623162) Rafael Romano Damiano Corsi Barbim Engenharia de Telecomunicacoes (I)

(171073479) Rafael Rosa Rahal Engenharia de Computacao (I)

(171361282) Rafael Sanches Mercadante Engenharia Civil (I)

(171539638) Rafael Scherer Engenharia de Computacao (I)

(171417206) Rafael Setti Riedel Sturaro Estatistica (I)

(171061625) Rafael Silva Abila de Souza Matematica – Licenciatura (N)

(171450940) Rafael Silva Lima de Moraes Engenharia Quimica (I)

(171671505) Rafael Sobral Augusto Engenharia de Controle e Automacao (N)

(171785246) Rafael Tamborim Zansavio Engenharia de Telecomunicacoes (I)

(171473866) Rafael Vicentin Guerreiro Administracao (N)

(171590347) Rafael Yutaka Sakuma Odontologia (I)

(171714963) Rafaela Barbosa Americo Pedagogia – Licenciatura (N)

(171708872) Rafaela Beserra da Silva Engenharia Agricola (I)

(171705293) Rafaela do Amarante Carneiro Tecnologia em Saneamento Ambiental (N)

(171396594) Rafaela Lopes de Abreu Tecnologia em Saneamento Ambiental (I)

(171405995) Rafaela Maria Moreira Musica: Licenciatura (I)

(171509123) Rafaela Monaco Cherubim Gasparetto Administracao (N)

(171489858) Rafaela Morelli Letras – Licenciatura (N)

(171558736) Rafaela Prado Graciano Danca (I)

(171303138) Rafaela Queiroz Arab Engenharia de Alimentos (I)

(171722142) Rafaela Ribeiro Garcia Letras – Licenciatura (I)

(171646330) Rafaela Rie Nishiyama Odontologia (I)

(171537359) Rafaela Teixeira Salgado Engenharia de Alimentos (I)

(171789941) Rafaela Yoko da Silva Takitani Engenharia de Telecomunicacoes (I)

(171316459) Rafaella de Oliveira Stranieri Tecnologia em Construcao de Edificios (N)

(171793166) Rafaella Malafaia Algodoal da Silveira Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(171026435) Raiane Biral de Andrade Enfermagem (I)

(171025258) Raissa Pires Camargo Ebert Medicina (I)

(171740155) Ramiro Ferrari Mateo de Oliveira Administracao (N)

(171168128) Ramon Alves dos Santos Artes Visuais (I)

(171839271) Ramon de Angeli Cesconetto Engenharia Eletrica (I)

(171112910) Ramon Henrique Rocha Fernandes Silva Geografia (N)

(171492346) Raphael Carvalho da Silva E Silva Engenharia Eletrica (N)

(171463605) Raphael do Espirito Santo Nascimento Engenharia Eletrica (N)

(171790785) Raphael Francisco Torres Munhoz Ciencias Economicas (N)

(171325181) Raphael Guimaraes Dallagata Administracao Publica (N)

(171450001) Raphael Nazzini Bombo Engenharia Quimica (I)

(171179542) Raphael Vieira do Nascimento Ciencias Economicas (I)

(171629023) Raphaela Carvalho Souza Maringoli Ciencias Economicas (I)

(171232711) Raphaella Fusita Bernardini Engenharia Mecanica (I)

(171160445) Raquel Cipriano da Silva Nutricao (I)

(171473927) Raquel Elisa Fialho Giunchetti Letras – Licenciatura (I)

(171189369) Raquel Moreira Sabelli Engenharia Agricola (I)

(171252904) Raquel Oliveira Gualberto de Souza Pedagogia – Licenciatura (I)

(171616177) Raquel Stambassi de Arruda Campos Letras – Licenciatura (I)

(171282112) Raul Augusto Teixeira Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(171236959) Raul Cesar Alexandre Fisica – Licenciatura (N)

(171567352) Raul Goncalves Avando Tecnologia em Saneamento Ambiental (I)

(171727444) Raul Hentringer dos Santos Geografia (N)

(171213712) Raul Mendes de Souza Quimica Tecnologica (N)

(171528740) Raul Oliveira Araujo da Silva Artes Cenicas (I)

(171795605) Rayan Anzai Musica Erudita: Flauta

(171242866) Rayana Silva Nunes Matematica – Licenciatura (N)

(171629467) Raynan Sossi Cestarolli Geografia (N)

(171711476) Raysa Masson Benatti Ciencia da Computacao (N)

(171392233) Rebeca de Souza Assis Pedagogia – Licenciatura (I)

(171667854) Rebeca Martins Guides Engenharia Ambiental (N)

(171257299) Rebeca Pacheco Evangelista Artes Visuais (I)

(171787884) Rebeca Pauany Marcuz Ferreira Matematica – Licenciatura (N)

(171283481) Rebecca Carnielli Moreira Educacao Fisica (I)

(171286046) Regiane da Silva Vicente Odontologia (I)

(171223928) Regis Marinho da Rocha Letras – Licenciatura (N)

(171457538) Renan Afonso Vannucci de Miranda Neves Engenharia de Producao (I)

(171279822) Renan Augusto Cordeiro dos Reis Engenharia Quimica (I)

(171019105) Renan Berto Cuevas Matematica – Licenciatura (N)

(171272937) Renan Bindandi Domingues Engenharia Mecanica (I)

(171098940) Renan Bruno Engenharia Civil (I)

(171597652) Renan Clarindo Amorim Engenharia de Computacao (I)

(171819101) Renan Claudino dos Santos Educacao Fisica (N)

(171478953) Renan dos Reis Engenharia de Computacao (I)

(171080945) Renan Erthmann Arantes Engenharia de Computacao (I)

(171455525) Renan Felipe Bergamaschi de Morais Engenharia Quimica (I)

(171077228) Renan Felipe dos Santos Epifanio Engenharia Ambiental (N)

(171069230) Renan Fernandes Correa Fisica – Licenciatura (N)

(171498481) Renan Ikeda Fernandes Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(171836012) Renan Koch Ciencias Biologicas (I)

(171695264) Renan Koji Minakawa Fujii Fisica – Licenciatura (N)

(171384276) Renan Pontirolli Branco Engenharia Civil (I)

(171536356) Renan Santos Barbosa Estatistica (I)

(171577872) Renan Sebastiao da Silva Engenharia Quimica (I)

(171051747) Renan Vinicius Barbosa Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(171828918) Renata Batista Engenharia Ambiental (N)

(171332381) Renata Chaves E Silva Engenharia Civil (I)

(171523721) Renata da Silva de Souza Quimica Tecnologica (N)

(171421186) Renata Hsia Inson Administracao (N)

(171502177) Renata Mancilha Lellis Engenharia de Computacao (I)

(171361855) Renata Pereira Alves Musica Popular: Voz

(171333742) Renata Rubio Ravani Ciencias Biologicas – Licenciatura (N)

(171083043) Renata Santos Miranda Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(171663470) Renata Santos Netto Pedagogia – Licenciatura (N)

(171608165) Renata Trevisan Watanabe Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(171293246) Renata Vieira de Sousa E Silva Engenharia Civil (I)

(171585792) Renato Augusto Antoniassi Battistin Engenharia de Computacao (I)

(171598426) Renato de Freitas Matematica – Licenciatura (N)

(171839585) Renato Pedroso de Lima Administracao (N)

(171212863) Renato Salgado de Melo Oliveira Letras – Licenciatura (N)

(171795629) Renato Traldi Salgado Estatistica (I)

(171178112) Rennan Carvalho de Camargo Engenharia de Alimentos (I)

(171791757) Renzo Franco de Camargo da Silva Tecnologia em Analise e Des. de Sist. (N)

(171562623) Ricardo Boer Aggio Engenharia de Manufatura (I)

(171124467) Ricardo de Castro Stolf Giacomelli Engenharia de Telecomunicacoes (I)

(171478038) Ricardo de Morais Cezar Engenharia Quimica (N)

(171100005) Ricardo de Oliveira Lima Juvenal de Macedo Geografia (N)

(171253556) Ricardo Leme da Silva Junior Engenharia Quimica (I)

(171351182) Ricardo Pereira Buffo Engenharia Quimica (N)

(171233936) Ricardo Thomazi Rodrigues Geografia (I)

(171030223) Richard Castro Junior Administracao (N)

(171169305) Rillary Gomes Agostinho Administracao (N)

(171258858) Rivael Rodrigues Junior Licenciatura Integrada Quimica/Fisica (N)

(171445630) Roberta Costa Rosas Engenharia Quimica (I)

(171011453) Roberta Gomes da Silva Tecnologia em Analise e Des. de Sist. (N)

(171163574) Roberta Nikel Vizoni Odontologia (I)

(171796691) Roberto Cespedes Navarro Educacao Fisica (N)

(171054524) Roberto Simao Pereira Junior Comunicacao Social-Midialogia (I)

(171275806) Roberto Tetsuo Hamaoka Engenharia Mecanica (I)

(171617620) Robson dos Santos Borges Educacao Fisica (N)

(171654335) Rodolfo Araujo Marques Medicina (I)

(171316480) Rodolfo Poloni Andrietta Engenharia de Controle e Automacao (N)

(171185138) Rodolfo Prearo Castro Grimaldi Sistemas de Informacao (I)

(171736596) Rodrigo Augusto Risso de Castro Tecnologia em Saneamento Ambiental (I)

(171332688) Rodrigo Barboza Galhardo Engenharia Mecanica (I)

(171033031) Rodrigo Cardoso Leon Fisica – Licenciatura (N)

(171124610) Rodrigo de Lima Martins Sistemas de Informacao (I)

(171319267) Rodrigo de Sousa Silva Sanner Fisica – Licenciatura (N)

(171606787) Rodrigo dos Santos Lima Historia (I)

(171394017) Rodrigo Fernandes Mazzini Matematica – Licenciatura (N)

(171351427) Rodrigo Ferreira Paulo E Silva Geografia (N)

(171217158) Rodrigo Fill Rangel Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(171039046) Rodrigo Fonseca de Carvalho Estatistica (I)

(171027247) Rodrigo Lustosa Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(171405384) Rodrigo Maciel de Camargo Engenharia Mecanica (I)

(171354181) Rodrigo Malosti Zanco Sistemas de Informacao (I)

(171404039) Rodrigo Queiroz Pinho dos Santos Engenharia Mecanica (I)

(171372019) Rodrigo Ratti Brolo Engenharia Agricola (I)

(171787020) Rodrigo Rodarte Kogachi Engenharia Quimica (I)

(171606817) Rodrigo Seiji Kubota Medicina (I)

(171135140) Rodrigo Tanaka Aki Engenharia de Computacao (I)

(171330583) Rodrigo Toshio Ogasawara Tahara Engenharia Eletrica (N)

(171198268) Rodrigo Xavier Bartsch Musica Erudita: Piano

(171812766) Rodrygo Gorgulho Tristao Bastos Duarte Ciencias Economicas (I)

(171623018) Roger Mainardes dos Reis Estatistica (I)

(171706609) Rogerio Mekaro Engenharia de Alimentos (N)

(171088277) Romanti Ezer Gomes dos Santos Tecnologia em Analise e Des. de Sist. (N)

(171158301) Ronei Messias Silva Souza Quimica (I)

(171442808) Ru Yi Shen Engenharia de Controle e Automacao (N)

(171567796) Ruan Luca Argenton Engenharia Mecanica (I)

(171099233) Rubia Amaral Galera Danca (I)

(171028813) Rubia Cristina Rufino Tecnologia em Saneamento Ambiental (I)

(171624080) Rubia Eduarda de Oliveira Ciencias Economicas (I)

(171098605) Rubia Mariana da Silva Engenharia de Alimentos (N)

(171229971) Ruth Nunes de Oliveira Fonoaudiologia (I)

S

(171019877) Sabrina Bonfim Barbosa Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(171493912) Sabrina Fagundes Danca (I)

(171064471) Sabrina Nascimento de Alencar Letras – Licenciatura (N)

(171130534) Sabrina Susan de Araujo Letras – Licenciatura (N)

(171161080) Salvador Duarte Mercedes Ciencias Sociais (N)

(171332121) Samara Luiza Alves Geraldo Engenharia Civil (I)

(171303855) Samara Maximo de Freitas Nutricao (I)

(171130480) Samara Rodrigues da Silva Enfermagem (I)

(171249812) Samia Souen Tortorella Filosofia (I)

(171331944) Samuel Alves Gouvea Engenharia de Computacao (I)

(171825063) Samuel Batista de Souza Ciencia da Computacao (N)

(171621418) Samuel Cardoso Zampolli Fraga Engenharia Eletrica (N)

(171246752) Samuel E Soares de Campos Ciencias Sociais (I)

(171737315) Samuel Figueiredo Matias Historia (I)

(171507578) Samuel Kim Engenharia de Manufatura (I)

(171452755) Samuel Kruger Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(171422813) Samuel Lahr Azorli Sistemas de Informacao (I)

(171690559) Samuel Lopes Duarte Estatistica (I)

(171605364) Samuel Ramos dos Santos Fisica – Licenciatura (N)

(171532422) Samuel Sulivan Honorio Matematica – Licenciatura (N)

(171159335) Samuel Thomaz Bastos Engenharia de Computacao (I)

(171632306) Sandra Ayumi Nihama Engenharia de Computacao (I)

(171288899) Sanna Cristina Barbosa de Sousa Enfermagem (I)

(171472894) Sara dos Santos Souza Geologia (I)

(171646439) Sara Rosa Ventura Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(171473217) Sara Tafuri Ercolini Estatistica (I)

(171299428) Sarah Aflalo Robassini Engenharia de Manufatura (I)

(171787853) Sarah de Souza Ribeiro Lucas Matematica – Licenciatura (N)

(171383778) Sarah Helena Caetano Rolindo Arquitetura e Urbanismo (N)

(171331289) Sarah Helena Santos Fonoaudiologia (I)

(171162847) Saulo Acacio Lima Silva Filosofia (I)

(171686426) Savanna Straioto de Moraes Letras – Licenciatura (I)

(171387022) Savio de Oliveira Brilhante Engenharia Quimica (I)

(171564971) Sergio Henrique Ortigosa Engenharia de Telecomunicacoes (I)

(171212726) Sergio Ricardo Del Bel Antognolli Engenharia Agricola (I)

(171746894) Sergio Roberto Ohnuma Junior Ciencias Sociais (N)

(171714734) Sergio Toshio Watanabe Junior Engenharia de Alimentos (N)

(171128995) Sherida Figueiredo Engenharia Civil (I)

(171011019) Sidnei de Oliveira Junior Historia (I)

(171052689) Silas Marques de Araujo Junior Musica Popular: Piano

(171043452) Silvia Luciene da Silva Fonoaudiologia (I)

(171282549) Sofia Bonuccelli Heringer Lisboa Pedagogia – Licenciatura (I)

(171523172) Sofia Calil Cruz Danca (I)

(171200576) Sofia Gallina Ferreira Medicina (I)

(171327590) Sofia Gelio da Silva Engenharia Eletrica (I)

(171391322) Sofia Helena Arneiro Lourenco Barbosa Letras – Licenciatura (I)

(171374275) Sofia Oliveira do Monte Carmelo Historia (I)

(171367136) Sofia Santos Vlachos Administracao Publica (N)

(171066194) Sofia Vilhena do Prado Engenharia Agricola (I)

(171531771) Sophia Marques de Araujo Sistemas de Informacao (I)

(171704641) Soraia Caldas Araujo Farmacia (I)

(171567062) Stefan Radzyckyj Raposo Engenharia de Manufatura (I)

(171406752) Stefano Sigolo Tamiosso Tecnologia em Saneamento Ambiental (I)

(171743086) Stefany de Melo Oliveira Pedagogia – Licenciatura (N)

(171478694) Stefany Fernandes Ohara Ciencias Economicas (I)

(171261131) Stefany Tauany de Queiroz Carvalho Engenharia de Alimentos (N)

(171491473) Stella Rodrigues de Faria Engenharia Civil (I)

(171098216) Stephanie Araujo Lopes da Silva Engenharia de Alimentos (N)

(171136952) Stephanie de Moura Simao Tecnologia em Construcao de Edificios (N)

(171003755) Sthefane Alves da Cunha Enfermagem (I)

(171122287) Sudy Ellen Camargo Artes Visuais (I)

(171768656) Suelen Cristina Mendes Cruz Ciencias Biologicas – Licenciatura (N)

(171542140) Suelen Goncalves Cardoso Administracao (N)

(171496362) Sylvia Caroline Escobar Cerqueira Leite Fisica – Licenciatura (N)

T

(171001490) Taina de Lima Costa Odontologia (I)

(171034614) Taina Maria Vieira da Rocha Silva Estudos Literarios (I)

(171576251) Taina Menezes Rosa Ciencias Biologicas – Licenciatura (N)

(171440543) Tainara Fernandes de Jesus Engenharia Ambiental (N)

(171428552) Tainna Souza Cunha Administracao (N)

(171065009) Tais Cristina de Freitas Engenharia Civil (I)

(171391148) Tais Fernanda Sacchi Ciencias Sociais (I)

(171248208) Tais Prisco Pinheiro Engenharia de Alimentos (I)

(171115872) Takerou Hayashi Sato Linguistica (I)

(171324904) Tales Elias Colombini Engenharia de Producao (I)

(171445852) Talita Cristina Tomaz Alves Matematica – Licenciatura (N)

(171410823) Talita Yuri Yamada Araujo Engenharia de Alimentos (I)

(171631716) Tamires Bianca Warken Pedagogia – Licenciatura (I)

(171776026) Tamires Rinco Maciel Ciencias Sociais (N)

(171645344) Tarik Minari Groth Educacao Fisica (I)

(171659958) Tatiana Ayumi Ukai Tecnologia em Saneamento Ambiental (I)

(171417657) Tatiana Keiko Borges Umeda Engenharia Quimica (N)

(171753377) Tatiane Lie Nakai Enfermagem (I)

(171003168) Tayla Cristine Ferreira Dias Tecnologia em Saneamento Ambiental (N)

(171202985) Temise Valentim Machado Engenharia Quimica (I)

(171787068) Terenah Penhas de Lima Stefani Artes Visuais (I)

(171698218) Thaina Baenninger de Oliveira Farmacia (I)

(171017888) Thaina Correa Goulart Engenharia de Producao (I)

(171420503) Thaina Fernandes de Melo Arquitetura e Urbanismo (N)

(171139463) Thaina Maiara Batista Pezzuto Fisica – Licenciatura (N)

(171176291) Thainara Karoline Montoro Engenharia Ambiental (N)

(171288585) Thais Araujo da Silva Engenharia de Alimentos (N)

(171433558) Thais Brito Del Picchia Faria Engenharia Eletrica (N)

(171795797) Thais Camilio de Oliveira Sistemas de Informacao (I)

(171659514) Thais Citolino Barbosa Odontologia (I)

(171259424) Thais da Costa Matos Odontologia (I)

(171445302) Thais da Silva Conde Odontologia (I)

(171105581) Thais de Lima Brugnaro Administracao (N)

(171195467) Thais Fernandes Trebeschi Engenharia Quimica (N)

(171690047) Thais Lemi Souza Pedagogia – Licenciatura (N)

(171292809) Thais Marquezoni Ramos Enfermagem (I)

(171336130) Thaisa Pereira de Andrade Ciencias Economicas (I)

(171765503) Thales Augusto Silva Comunicacao Social-Midialogia (I)

(171635107) Thales Costa Simoes de Almeida Linguistica (I)

(171391186) Thales Hashiguti Musica Erudita: Violino

(171533463) Thales Lucas Tamashiro Engenharia de Telecomunicacoes (I)

(171629931) Thales Olivan Ciencias Economicas (I)

(171201791) Thalita da Silva Quimica Tecnologica (N)

(171095491) Thalles Rafael da Silva Correia Engenharia Mecanica (I)

(171420664) Thamara Kristina Cardoso Engenharia Quimica (N)

(171538246) Thamires Avelino Vieira de Lima Medicina (I)

(171268965) Thamires Zabeu Rodrigues da Silva Quimica (I)

(171796394) Thamiris Cristina Machado Ramos Ciencias Biologicas (I)

(171658962) Thamiris Oliveira Engenharia Civil (I)

(171094375) Thanus Miziara Engenharia Mecanica (I)

(171263892) Thayna Balbuena Dionisio Engenharia Quimica (I)

(171052665) Thayna Batalhoto Griggio Medicina (I)

(171210508) Thayna Caroline Gabriel Engenharia de Alimentos (I)

(171622145) Thaynara de Souza Mingoti Administracao Publica (N)

(171610551) Thays Cavalcante Moraes Administracao Publica (N)

(171079460) Thays Naomi Arakaki Itinoshe Administracao (N)

(171699525) Thayse Schreiber Felske Engenharia de Manufatura (I)

(171814687) Thiago Camargo Dolzan Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(171416548) Thiago Cirulli Administracao (N)

(171750736) Thiago Costa Leite Santos Ciencia da Computacao (N)

(171484624) Thiago Dalla Nora Silva Administracao Publica (N)

(171578240) Thiago David Vadilho Engenharia de Controle e Automacao (N)

(171305615) Thiago de Oliveira Deodato Ciencia da Computacao (N)

(171684543) Thiago Ferreira de Almeida Engenharia Quimica (I)

(171283108) Thiago Ferreira Teixeira Engenharia Mecanica (I)

(171474272) Thiago Herculano Pereira da Silva Administracao (N)

(171504708) Thiago Jose Kenzo Hida Abramvezt Engenharia Mecanica (I)

(171733801) Thiago Massahiro Kubayashi Administracao (N)

(171562289) Thiago Nogueira Dias Gabiatti Administracao (N)

(171116479) Thiago Peluci Neubauer Fisica – Licenciatura (N)

(171316787) Thiago Pereira Barboza Engenharia Eletrica (N)

(171316657) Thiago Pinto de Oliveira Engenharia de Manufatura (I)

(171828291) Thiago Pontuschka Administracao (N)

(171744669) Thiago Rosswhite Bergamaschi Engenharia Eletrica (I)

(171276311) Thiago Souza Santos Engenharia de Computacao (I)

(171550411) Thiago Talaci de Campos Letras – Licenciatura (N)

(171234281) Thiago Terzian Ganadjian Enfermagem (I)

(171057981) Thiago Vieira Calile Costa Engenharia Eletrica (N)

(171129752) Thiago Yuji Furukawa Engenharia Mecanica (I)

(171402149) Thiago Yuji Okamoto Engenharia de Controle e Automacao (N)

(171610513) Thierry Kaue Alves Silva Souza Engenharia Eletrica (I)

(171378116) Thifany Helena Torres Nutricao (I)

(171306861) Thomas Landry de Almeida Silva Engenharia Civil (I)

(171280680) Thomas Souza do Nascimento Educacao Fisica (N)

(171744379) Tiago de Sousa Viana Engenharia Quimica (I)

(171193119) Tiago Jesuino Educacao Fisica (N)

(171764210) Tiago Leal Guimaraes Engenharia de Telecomunicacoes (I)

(171083012) Tiago Maraia de Alcantara Engenharia Quimica (I)

(171213293) Tiago Zillio Soares Engenharia de Producao (I)

(171273541) Tomas dos Santos Rodrigues E Silva Engenharia de Computacao (I)

(171094160) Turi Murilo Lima Ferreira Educacao Fisica (N)

U

(171379874) Ulisses Marques Rocha Franco Historia (I)

(171128858) Ulisses Tavares de Melo Pedagogia – Licenciatura (N)

(171262035) Ulisses Zanutello de Andrade Administracao (N)

(171561200) Uriel Gatti Vicente Matematica – Licenciatura (N)

(171732655) Ursula Pitombo Leite de Noronha Pedagogia – Licenciatura (I)

V

(171454997) Valentina Liliana Molina Bento Tecnologia em Saneamento Ambiental (N)

(171278843) Valeria Barbosa Leite Engenharia Civil (I)

(171540526) Valeria Oliveira Parizzi Parini Engenharia de Manufatura (I)

(171601133) Vander Alberto Marques de Queiroz Engenharia Quimica (I)

(171085339) Vaner Muniz Ferreira Filosofia (I)

(171345640) Vanessa Costa Chrispim Musica Erudita: Violoncelo

(171068169) Vanessa de Aguiar Medicina (I)

(171557443) Vanessa Maria Couto Beserra Nutricao (I)

(171683434) Vanessa Matos de Souza Nutricao (I)

(171247663) Vanessa Regina Gomes Nogueira Matematica – Licenciatura (N)

(171412706) Vania da Silva Carvalho Nutricao (I)

(171797380) Vanilda Nilsen Licenciatura Integrada Quimica/Fisica (N)

(171483997) Vera Lucia Aleixo Martins Filosofia (I)

(171642710) Veronica Di Flora E Souza Engenharia Ambiental (N)

(171449168) Verussa de Alencar Caridi Sistemas de Informacao (I)

(171294430) Victor Augusto Hinz Hanzir Educacao Fisica (I)

(171552554) Victor Bettoni Ciencias Economicas (N)

(171543174) Victor Bonaldo Carvalho Matematica – Licenciatura (N)

(171505879) Victor Braga de Oliveira Medicina (I)

(171620620) Victor Caetano Tocantins Engenharia Mecanica (I)

(171654021) Victor Campos Ferreira Engenharia Ambiental (N)

(171630331) Victor Campos Jinsi Engenharia de Controle e Automacao (N)

(171788726) Victor Dalla Pria Cunha Estatistica (I)

(171246608) Victor de Oliveira Marinho Estudos Literarios (I)

(171658665) Victor de Souza Campos Educacao Fisica (I)

(171465274) Victor Durco Gomes Bijos Engenharia Mecanica (I)

(171741349) Victor Fidencio Andretta Geografia (I)

(171177652) Victor Fujishige Medicina (I)

(171642505) Victor Harano Alves Ciencias Economicas (I)

(171096173) Victor Henrique de Oliveira Santarosa Martins Engenharia de Computacao (I)

(171026305) Victor Hugo Freitas de Almeida Educacao Fisica (N)

(171147949) Victor Hugo Martins Marques Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(171805368) Victor Hugo Tavares de Oliveira Tecnologia em Saneamento Ambiental (N)

(171475947) Victor Lima de Carvalho Engenharia de Producao (I)

(171627638) Victor Lopes Fisica – Licenciatura (N)

(171270238) Victor Lopes Daltro Engenharia de Manufatura (I)

(171385767) Victor Luis de Toledo Poldi Engenharia de Controle e Automacao (N)

(171007443) Victor Luvizotto Rodrigues Pedagogia – Licenciatura (N)

(171265324) Victor Manuel Nicolau Administracao (N)

(171741660) Victor Martinez Correa E Sa Arquitetura e Urbanismo (N)

(171327729) Victor Mendonca Oliveira Engenharia Mecanica (I)

(171817662) Victor Mesquita Nascimento dos Santos Administracao (N)

(171485597) Victor Praxedes Rael Engenharia Eletrica (I)

(171516002) Victor Prismich Mantello Administracao (N)

(171323062) Victor Puerta Silva Administracao (N)

(171012951) Victor Tavares Engenharia de Telecomunicacoes (I)

(171333575) Victor Tavares Bertucci Filosofia (I)

(171549882) Victor Tayon Barbosa Romeiro Doin Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(171111795) Victor Valvano Schimidt Ciencias do Esporte (I)

(171570727) Victor Yuji Gomes Taya Nutricao (I)

(171244046) Victoria Andressa Rober Engenharia de Manufatura (I)

(171795452) Victoria Cristina Rozario Rodrigues Historia (I)

(171547503) Victoria de Vasconcellos Barbosa Travitzki Danca (I)

(171525420) Victoria Domingues Carvalhaes Odontologia (I)

(171153337) Victoria Fernanda Genaro Silva Engenharia Civil (I)

(171362360) Victoria Heller Gordon Zani Pedagogia – Licenciatura (I)

(171323895) Victoria Masi Niro Ciencias Economicas (I)

(171800479) Victoria Mayumi Fonseca Kobayashi Ciencias do Esporte (I)

(171036368) Victoria Pedrazzoli Ferreira Engenharia de Computacao (I)

(171623971) Victoria Peruchi Odontologia (I)

(171787327) Victoria Valerio de Macedo Geografia (N)

(171617118) Vinicius Abrantes Pereira Sistemas de Informacao (I)

(171468099) Vinicius Akio Orlandi Ito Engenharia Mecanica (I)

(171629511) Vinicius Alberto Santos Cruz Licenciatura Integrada Quimica/Fisica (N)

(171088994) Vinicius Alcantara de Oliveira Costa Medicina (I)

(171365161) Vinicius Alves de Lima Engenharia Civil (I)

(171486156) Vinicius Alves Faria Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(171484358) Vinicius Alves Mancine Dantas Engenharia de Computacao (I)

(171301248) Vinicius Antonio Brangeli Moreira Ciencias Economicas (I)

(171213965) Vinicius Aquilante Policarpo Engenharia Mecanica (I)

(171626604) Vinicius Augusto Carvalhaes Pimenta Engenharia de Computacao (I)

(171047485) Vinicius Aziani Engenharia Mecanica (I)

(171523936) Vinicius Bortoloto Educacao Fisica (I)

(171313641) Vinicius Carvalho Bernardes de Camargos Engenharia Civil (I)

(171208747) Vinicius Catan de Souza Historia (I)

(171509376) Vinicius Costa de Salles Engenharia Mecanica (I)

(171256258) Vinicius da Fonseca Braga Arquitetura e Urbanismo (N)

(171048136) Vinicius da Silva Ciencia da Computacao (N)

(171455044) Vinicius de Barros Silva Engenharia Eletrica (N)

(171531108) Vinicius de Camargo Administracao Publica (N)

(171392578) Vinicius de Lima Amancio Licenciatura Integrada Quimica/Fisica (N)

(171238856) Vinicius de Oliveira Civali Engenharia de Controle e Automacao (N)

(171656287) Vinicius de Oliveira Loiola Odontologia (I)

(171166849) Vinicius Deniz Isumi Tecnologia em Analise e Des. de Sist. (N)

(171162601) Vinicius Dias Carnielli Licenciatura Integrada Quimica/Fisica (N)

(171083456) Vinicius dos Santos Miranda Engenharia Mecanica (I)

(171369453) Vinicius Fernando Ribeiro Engenharia Quimica (N)

(171163536) Vinicius Fernando Vicentini Odontologia (I)

(171660198) Vinicius Freire de Oliveira Borges Engenharia Eletrica (I)

(171593599) Vinicius Gardinali dos Santos Medicina (I)

(171629818) Vinicius Gildo Guariento Engenharia de Producao (I)

(171271996) Vinicius Henrique Valentim Estatistica (I)

(171694681) Vinicius Hernani Toledo Junqueira Danca (I)

(171344210) Vinicius Hirono Goncalves Engenharia de Computacao (I)

(171239965) Vinicius Jun Sasaki Engenharia de Telecomunicacoes (I)

(171010283) Vinicius Leonardo da Fonseca Ciencias Sociais (N)

(171262790) Vinicius Lima Moreira Engenharia de Producao (I)

(171343729) Vinicius Luis Belem Bronzatti Estatistica (I)

(171507066) Vinicius Machado Oliveira Pinto de Lucena Comunicacao Social-Midialogia (I)

(171477530) Vinicius Mariano Geroto Engenharia Mecanica (I)

(171177454) Vinicius Massaki Kanaoka Benevides Engenharia Civil (I)

(171324584) Vinicius Mendes Carmona Engenharia Agricola (I)

(171541253) Vinicius O Ineia Engenharia de Controle e Automacao (N)

(171239538) Vinicius Oliveira Martins Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(171130510) Vinicius Passos Florencio Tecnologia em Analise e Des. de Sist. (N)

(171683717) Vinicius Pontes Villani Engenharia Civil (I)

(171343149) Vinicius Pratalli da Fonseca Engenharia Agricola (I)

(171531573) Vinicius Rocha Monteiro Engenharia de Computacao (I)

(171289489) Vinicius Rodrigues Garbini de Oliveira Engenharia Mecanica (I)

(171444361) Vinicius Santana dos Santos Ciencias Economicas (I)

(171297712) Vinicius Santos Monteiro Medicina (I)

(171488015) Vinicius Souza Ferreira Santos Engenharia Mecanica (I)

(171790945) Vinicius Teixeira Resca Artes Cenicas (I)

(171409805) Vinicius Torres Dutra Maia da Costa Ciencia da Computacao (N)

(171474869) Vinicius Vilaca Ribeiro Ciencias Economicas (I)

(171636964) Vinicius Vilas Boas Sistemas de Informacao (I)

(171021003) Vinicius Von Ah Davanco Matematica – Licenciatura (N)

(171367525) Vinicius Wolf Paludeto Tecnologia em Saneamento Ambiental (N)

(171584263) Vinicius Zaupa Nebo Administracao (N)

(171453819) Virginia Cira de Souza Aparecido Administracao Publica (N)

(171585389) Vithor Rossi Fickert Ciencias do Esporte (I)

(171754929) Vitor Adnalto Leite Salviano Ciencias Economicas (I)

(171475954) Vitor Araujo Pedroso Engenharia Agricola (I)

(171504203) Vitor Augusto Laurino Juliano Farmacia (I)

(171445036) Vitor Bianco Sartori Tecnologia em Construcao de Edificios (N)

(171296207) Vitor Bispo de Carvalho Engenharia Quimica (I)

(171671512) Vitor Botelho Sampaio Musica Popular: Violao

(171019266) Vitor Brasil Pereira Penido Nutricao (I)

(171756185) Vitor Celeguim Crepaldi Administracao (N)

(171354983) Vitor Coppo Ferreira Engenharia de Computacao (I)

(171342849) Vitor de Oliveira Barros Matematica – Licenciatura (N)

(171217202) Vitor de Oliveira Freire Engenharia Eletrica (N)

(171800295) Vitor de Souza Arigoni Administracao Publica (N)

(171757102) Vitor dos Santos Pereira Tecnologia em Construcao de Edificios (N)

(171589619) Vitor Emidio de Mendonca Ciencias Biologicas (I)

(171316206) Vitor Fernando Tavares de Oliveira Ciencias Economicas (I)

(171426037) Vitor Gomes de Deus Ciencias Biologicas (I)

(171112163) Vitor Grosso da Silva Quimica Tecnologica (N)

(171136778) Vitor Henri Baldim Medicina (I)

(171094504) Vitor Henrique Miranda Ribeiro Engenharia de Controle e Automacao (N)

(171701260) Vitor Horst Duque Engenharia Eletrica (I)

(171146083) Vitor Hugo Silva Oliveira Tecnologia em Analise e Des. de Sist. (N)

(171805467) Vitor Issamu Suzukawa Quimica (I)

(171574422) Vitor Junqueira Neves Musica Popular: Guitarra

(171649797) Vitor Kussler Veronese Engenharia Eletrica (N)

(171433756) Vitor Manoel Tome do Nascimento Engenharia Agricola (I)

(171187851) Vitor Martins Oliveira Administracao Publica (N)

(171005539) Vitor Mathias Muneratto Sistemas de Informacao (I)

(171498429) Vitor Medeiros Zorzeto Tortoza Engenharia Civil (I)

(171723978) Vitor Miyashiro Arias da Silva Tecnologia em Saneamento Ambiental (N)

(171639208) Vitor Mosso Dario Ciencia da Computacao (N)

(171194051) Vitor Moura Mituiwa Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(171774549) Vitor Parejo Romero Licenciatura Integrada Quimica/Fisica (N)

(171285920) Vitor Rodrigues da Silva Odontologia (I)

(171049962) Vitor Salles Pina Moreira Matematica – Licenciatura (N)

(171745587) Vitor Santa Rosa Gomes Ciencia da Computacao (N)

(171617583) Vitor Sousa Balista Engenharia de Computacao (I)

(171681452) Vitor Trindade Ferraz Engenharia Quimica (I)

(171386951) Vitor Vitrio Neto Engenharia Ambiental (N)

(171069391) Vitor Xisto Alves de Andrade Tecnologia em Analise e Des. de Sist. (N)

(171797243) Vitoria Barbosa Guimaraes Ciencias Sociais (N)

(171638847) Vitoria Barbosa Raimundo Educacao Fisica (I)

(171558798) Vitoria Carvalho Paixao Ciencias Biologicas (I)

(171000138) Vitoria Coltro da Silva Engenharia de Producao (I)

(171547985) Vitoria Conceicao Ortega Faia Engenharia Mecanica (I)

(171122553) Vitoria Conforti Vaz Bellini Engenharia de Alimentos (I)

(171016595) Vitoria da Conceicao Pellizzola Varella Engenharia de Alimentos (N)

(171259493) Vitoria de Barros Silva Engenharia de Alimentos (I)

(171626574) Vitoria de Camargo Rayes Administracao (N)

(171514389) Vitoria de Oliveira Portella Administracao (N)

(171620330) Vitoria dos Santos Rosa Engenharia Eletrica (N)

(171766476) Vitoria Ferreira Malavolta Administracao Publica (N)

(171056889) Vitoria Lino dos Santos Engenharia de Alimentos (I)

(171517593) Vitoria Paioletti Moura Barbosa Engenharia Quimica (I)

(171584232) Vitoria Pereira Fernandes Administracao (N)

(171229490) Vitoria Santos Pedagogia – Licenciatura (I)

(171762290) Vitoria Tiemi Yurino Santos Administracao (N)

(171409744) Vivian Batista Ribeiro Musica: Licenciatura (I)

(171573511) Vivian Mendes do Amaral Engenharia de Alimentos (I)

(171412287) Viviane da Silva Carvalho Engenharia de Alimentos (I)

(171413860) Viviane Moraes Bastos Sistemas de Informacao (I)

(171374138) Viviane Naomi Kohatsu Engenharia de Alimentos (I)

(171399852) Viviani Oliveira Fernandes Administracao Publica (N)

(171759443) Vlademir Eleuterio Tecnologia em Analise e Des. de Sist. (N)

W

(171566496) Wagner Aparecido Pereira Baviera Engenharia Civil (I)

(171605555) Wagner Jose Asmegas Tecnologia em Saneamento Ambiental (N)

(171191212) Wagner Pereira Hilario da Silva Educacao Fisica (I)

(171717184) Walfrides Tadeu Silva Bottcher de Carvalho Educacao Fisica (N)

(171149150) Wallison Mauch dos Santos Engenharia Mecanica (I)

(171073356) Wandrey Marassi dos Santos Administracao (N)

(171084879) Waullen Jesus do Carmo Engenharia Eletrica (I)

(171524007) Wellington de Aquino Traldi Engenharia de Manufatura (I)

(171420213) Wellington Falcao de Souza Quimica (I)

(171158158) Wellington Lima Sabino Enfermagem (I)

(171040705) Welton Monteiro Licenciatura Integrada Quimica/Fisica (N)

(171117939) Wesley Allisson Goncalves Damaceno Educacao Fisica (I)

(171072759) Wesley Matheus Fransin Engenharia de Controle e Automacao (N)

(171456818) Wesley Ricardo da Silva Satelis Estatistica (I)

(171143114) Wigna Gabriella da Silva Alves Nutricao (I)

(171602228) Wilian Pereira Tecnologia em Construcao de Edificios (N)

(171584102) Wilian Santos Valadao Administracao (N)

(171442600) Wilker Farias Alves Filho Engenharia de Telecomunicacoes (I)

(171775382) William de Souza Li Tecnologia em Construcao de Edificios (N)

(171023559) William Dias Historia (I)

(171741424) William Eichi Ogawa Marufuji Administracao (N)

(171360753) William Hernandez Jose de Oliveira Ferreira Educacao Fisica (I)

(171091239) William Marinho Bezerra Matematica – Licenciatura (N)

(171800752) William Mateus da Silva Oliveira dos Santos Ciencias Economicas (N)

(171386937) William Roberto Ferreira da Silva Engenharia Mecanica (I)

(171574507) William Zaniboni Silva Engenharia Mecanica (I)

(171371061) Willian Gabriel de Oliveira Fisica – Licenciatura (N)

(171301514) Willian Miranda Araujo da Silva Estatistica (I)

(171233523) Willians Cardoso dos Santos Engenharia Mecanica (I)

(171505213) Wilson Evaristo Martins Medicina (I)

(171566922) Wilson Sanches Sanches Galas Ciencias Biologicas (I)

(171156787) Wilton Lopes Felix Junior Engenharia Agricola (I)

(171437659) Winderson Wolf Benicio da Silva Engenharia Quimica (I)

(171808343) Winnie Naomi Matsui Enfermagem (I)

Y

(171273558) Yan Alves de Oliveira Engenharia Mecanica (I)

(171115490) Yan Hideki Kawakami Sistemas de Informacao (I)

(171043124) Yan Matheus de Moura Machado Musica Popular: Voz

(171631204) Yasmin Botheon Ng Ciencias do Esporte (I)

(171294331) Yasmin Carletto de Queiroz Engenharia de Alimentos (I)

(171357197) Yasmin Correa Martins Tecnologia em Saneamento Ambiental (N)

(171303244) Yasmin Cristhine de Souza Melo Engenharia Ambiental (N)

(171056360) Yasmin Schenoor Pian Educacao Fisica (N)

(171328432) Yasmin Teodoro Gomes Silva Ciencias Sociais (I)

(171573290) Yasmin Vieira Franklin Administracao (N)

(171227753) Ygor Franco de Camargo Pontelo Engenharia de Computacao (I)

(171778725) Ygor Leao Brito de Oliveira Fisica – Licenciatura (N)

(171307383) Yugo Borges Oshima Arquitetura e Urbanismo (N)

(171313375) Yuri Borges Ferreira Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(171649742) Yuri Figueiredo Borrmann Engenharia Agricola (I)

(171633231) Yurick Yussuke Honda Engenharia de Computacao (I)

(171075130) Yves Leon Marie Gayard Linguistica (I)