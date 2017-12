Unicamp recebe pedidos de isenção parcial de inscrição

A Comissão Permanente para os Vestibulares da Unicamp (Comvest) já está recebendo declarações de interesse de desconto de 50% da taxa de inscrição, cujo valor total é R$ 120. Os pedidos poderão ser feitos até as 18h do dia 27, neste site.

Podem solicitar a redução da taxa candidatos que, cumulativamente, preencham os seguintes requisitos: sejam estudantes regularmente matriculados em uma das séries do ensino fundamental ou médio ou curso pré-vestibular ou curso superior (graduação e pós-graduação); e estejam desempregados ou recebam menos de dois salários mínimos por mês.

O boleto bancário emitido ao final do preenchimento do formulário de inscrição já será impresso com o valor da taxa reduzido: R$ 60.

Os estudantes que preencherem o formulário de solicitação na página da Comvest deverão entregar a documentação que comprove sua situação, pessoalmente, no ginásio multidisciplinar da Unicamp, no dia 31 de agosto, das 9h às 20h.

A lista de documentos necessários está disponível aqui. A Comvest divulgará a lista de beneficiados com a redução de 50% da taxa de inscrição no dia 3 de setembro.

As inscrições para o vestibular da Unicamp estão abertas até 8 de outubro.