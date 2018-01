Unicamp lança livro com melhores redações do vestibular

A Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) vai lançar um livro com as melhores redações realizadas no último vestibular da instituição nesta sexta-feira, 5, às 10h, em Campinas. Os autores dos textos serão homenageados na ocasião.

A seleção foi feita pela Comissão Permanente para os Vestibulares (Comvest) e o livro será publicado pela Pró-Reitoria de Graduação, a Comvest e a Editora da Unicamp.às 10h. Durante o lançamento, os vinte estudantes autores das melhores redações vão receber um diploma de honra ao mérito.

O livro, em formato de bolso, está à venda na editora da Unicamp (10,00 reais) e pode ser comprado pela página eletrônica www.editora.unicamp.br. O objetivo é que sirva de referência aos futuros candidatos, além de ressaltar a importância da redação no vestibular da universidade.

A coletânea de textos do Vestibular Unicamp 2014 traz 20 redações produzidas pelos candidatos. Na prova daquela edição do vestibular, os candidatos foram solicitados a produzir dois textos: um relatório de oficina cultural (promovida por alunos de uma escola) e uma carta aberta (dirigida a uma autoridade governamental, cobrando melhorias na mobilidade urbana). Foram selecionados 10 textos de cada uma das propostas da prova de redação.

Entre os autores, há estudantes oriundos de escolas públicas e particulares de Belo Horizonte (MG), São Paulo (SP), Teresina (PI) e de várias cidades da região de Campinas.

A partir deste ano, a prova de Redação do Vestibular Unicamp passará a ser aplicada na segunda fase, junto com a prova de Língua Portuguesa e Literaturas de Língua Portuguesa.

Serviço:

Lançamento do livro “Redações 2014”

Data: 5 de dezembro de 2014

Horário: 10 horas

Local: Sala do Conselho Universitário (Consu) – Prédio da Reitoria II, no campus

da Unicamp, em Campinas