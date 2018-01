Unicamp hoje!

Daqui a pouco começa a 2ª fase do Vestibular Unicamp 2010. Fique ligado no blog do Estadão.edu. A prova começa às 14h e vai até as 18h.

Os 14.706 candidatos passarão por quatro dias de provas, cada um com 24 questões de duas disciplinas. Ao fim, os candidatos terão respondido 184 itens com conteúdos do ensino médio — isso porque cada questão nas provas da Unicamp são compostas por dois itens (A e B). São ao total 3.444 vagas.

Leia mais sobre o vestibular da Unicamp aqui.