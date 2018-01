Unicamp faz evento para mostrar seus cursos

A Unicamp fará nesta sexta e sábado o Universidade de Portas Abertas (UPA), evento para mostrar a estudantes em geral os cursos e possibilidades dentro da instituição. As inscrições podem ser feitas até hoje pelo site do UPA. As unidades envolvidas prepararam mini-aulas sobre os objetivos dos cursos, as opções depois da graduação e aulas práticas. Segundo a coordenadora do evento, Vera Aparecida Madruga, de 30% a 40% dos estudantes que passam pelas unidades durante a UPA tornam-se alunos da Unicamp.

