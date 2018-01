Unicamp esclarece dúvidas de vestibulandos

A Unicamp montou um serviço de perguntas e respostas para auxiliar os candidatos do vestibular que prestam a partir de domingo, 16, a 2ª fase do processo seletivo. As dúvidas, comentários e sugestões chegaram por meio de telefones, e-mail, redes sociais e pessoalmente.

As dúvidas mais frequentes são sobre a possibilidade de alteração da cidade de provas, a nota de corte para a 2ª fase do vestibular, as provas de habilidades específicas e a segunda opção de curso.

Os candidatos que não conseguiram passar para a 2ª etapa do processo seletivo perguntam sobre a nota obtida em relação à nota de corte para o curso escolhido, bem como os critérios de classificação.

Veja as respostas às principais dúvidas dos vestibulandos da Unicamp neste site.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Para entrar em contato com a Comissão Permanente para os Vestibulares da Unicamp, use os seguintes meios:

Telefones: (19) 3521-7932 / (19) 3521-7665

E-mail: csocial@comvest.unicamp.br

Twitter: @unicamp2011

Site: www.comvest.unicamp.br