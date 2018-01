Unicamp domingo!

Começa, no próximo domingo, dia 10 de janeiro, a 2ª fase do Vestibular Unicamp 2010. As provas acontecem até quarta-feira, dia 13 de janeiro, e serão realizadas em 21 cidades do País: Campinas, São Paulo, Mogi-Guaçu, Jundiaí, Limeira, Piracicaba, Sorocaba, Santo André, Santos, Ribeirão Preto, São Carlos, São José dos Campos, Bauru, São José do Rio Preto, Rio de Janeiro, Brasília, Curitiba, Belo Horizonte, Salvador, Goiânia e Fortaleza.

A comissão organizadora do vestibular da Unicamp avisa que houve mudança de cidade em três casos: os candidatos que fizeram a primeira fase em Sumaré e Valinhos farão a 2ª fase em Campinas; aqueles que fizeram a 1ª fase em São Bernardo do Campo farão a segunda em Santo André.

Fique atento e cheque o site antes da prova.

Compõem a 2ª fase oito provas dissertativas, comuns a todos os candidatos. A prova de cada disciplina é composta por 12 questões e vale 48 pontos. Domingo, será a vez de língua portuguesa, literaturas de língua portuguesa e ciências biológicas; segunda, os vestibulandos realizam as provas de química e história; na terça, física e geografia; e no quarto e último dia, matemática e inglês.

Foram aprovados para a 2ª fase 14.706 candidatos. Na 1ª fase, houve recorde de inscrições: 55.484 candidatos. A Unicamp oferece, no total, 3.444 vagas em 66 cursos, além de dois cursos da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto.

Confira as notas da 1ª fase da Unicamp