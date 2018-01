Unicamp divulga sorteados para simulado

A Unicamp divulgou hoje a lista com os 1.200 nomes sorteados para participar do simulado da primeira fase do novo vestibular da universidade. A Unicamp recebeu 16 mil inscrições – 600 candidatos já constam da lista de espera.

Confira aqui os sorteados para o simulado. E aqui a lista de espera.

Todos os sorteados, e também os constantes da lista de espera, deverão confirmar interesse na participação, no site da Comvest – que organização o vestibular da estadual de Campinas – de hoje até as 17 horas de amanhã, dia 28 de abril. Aqueles que não confirmarem estarão excluídos do simulado.

A lista final de participantes será divulgada no dia 30 de abril. O simulado ocorre no dia 16 de maio, no campus da Unicamp em Campinas. Segundo o novo modelo do processo seletivo da Unicamp, a prova é composta de duas partes: 48 questões de múltipla escolha, que formam a parte de Conhecimentos Gerais, além da parte de Redação. Os participantes precisam elaborar três textos de gêneros diversos. A duração da prova será de cinco horas. Os participantes terão acesso às notas que obtiveram na prova a partir de 15 de junho.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A prova e o gabarito será disponibilizado futuramente na internet a partir do dia 17 de maio. Em meados de junho a Unicamp divulga exemplos de textos da prova de Redação produzidos durante o simulado, com comentários.