A Unicamp fez ontem seu primeiro simulado, com o novo modelo da prova que será adotado este ano no vestibular. A partir do próximo processo seletivo, o candidato deve produzir três textos de gêneros diferentes e responder 48 questões de múltipla escolha.

O tempo de duração da prova da primeira fase passará de quatro para cinco horas. Em 15 de junho, será divulgado o resultado final do simulado para os participantes.

Leia