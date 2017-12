Unicamp divulga lista de livros para vestibular do ano que vem

A Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) divulgou a lista de livros de literatura de leitura obrigatória para o vestibular 2019. A nova relação de títulos apresenta três obras novas em relação à anterior.

Para o vestibular 2018, que ocorre no fim deste ano, não há alteração nas indicações de leituras. Veja aqui a lista de obras cobradas no vestibular deste ano.

Entre as obras que serão cobradas no vestibular 2019, a Unicamp acrescentou o livro de poesias A teus pés, de Ana Cristina Cesar, o romance História do Cerco de Lisboa, de José Saramago, e o Quarto de despejo, um diário de Carolina Maria de Jesus.

Veja abaixo a lista completa das obras:

Poesia

Luís de Camões, Sonetos.

Jorge de Lima, Poemas Negros (Livro distribuído pelo governo federal no PNBE).

Ana Cristina Cesar, A teus pés.

Contos

Clarice Lispector, Amor, do livro Laços de Família.

Guimarães Rosa, A hora e a vez de Augusto Matraga, do livro Sagarana.

Machado de Assis, O espelho.

Teatro

Dias Gomes, O bem amado.

Romance

Camilo Castelo Branco, Coração, cabeça e estômago (Livro em domínio público).

Érico Veríssimo, Caminhos Cruzados (Livro distribuído pelo governo federal no PNBE).

José Saramago, História do Cerco de Lisboa.

Diário

Carolina Maria de Jesus, Quarto de despejo (Livro distribuído pelo governo federal no PNBE).

Sermões

Antonio Vieira

(1) Sermão de Quarta-feira de Cinza – Ano de 1672;

(2) Sermão de Quarta-feira de Cinza – Ano de 1673, aos 15 de fevereiro, dia da trasladação do mesmo Santo;

(3) Sermão de Quarta-feira de Cinza – Para a Capela Real, que se não pregou por enfermidade do autor.