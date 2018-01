Unicamp divulga lista de aprovados

A Comvest acaba de divulgar a lista dos 3.444 aprovados em primeira chamada no Vestibular Unicamp 2011. A lista está disponível no saguão do Ciclo Básico II da Unicamp e também no site da Comvest. Clique aqui para ver a lista.

Todos os convocados devem fazer matrícula no dia 10 de fevereiro, das 9h às 12h, nos respectivos campus. Faculdade de Odontologia (FOP), em Piracicaba. Faculdade de Tecnologia, em Limeira. Faculdade de Ciências Aplicadas (FCA), em Limeira e nas Unidades de Ensino, no campus da Unicamp em Campinas. As matrículas dos convocados para os cursos da Famerp (Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto) poderão ser realizadas em Campinas ou na sede da Famerp, em São José do Rio Preto.

Os candidatos que não foram convocados devem ficar atentos à divulgação das próximas chamadas. Estão previstas onze no total.

As notas da segunda fase serão divulgadas no dia 9 de fevereiro, na página da Comvest, e a segunda chamada, no dia 10 de fevereiro (a ser divulgada até as 24h).