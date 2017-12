Unicamp divulga lista com 110 convocados para vagas remanescentes

A Comissão Permanente para os Vestibulares da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) divulgou a lista de convocados para as provas específicas do processo seletivo para as vagas remanescentes de 2014. As provas serão realizadas de 9 a 14 de dezembro nas diferentes unidades de ensino da Unicamp. A lista tem 110 convocados.

As provas específicas de conhecimento serão compostas por até três disciplinas. Foram selecionados os candidatos que tiveram os currículos julgados compatíveis pelas coordenações de graduação dos cursos, para os semestres onde há vagas. Os candidatos deverão consultar dia/hora/local das provas e/ou entrevista na página eletrônica da Comvest:http://www.comvest.unicamp.br/vr/vr2014/vr.html.

A universidade informa ainda que, para os candidatos que disputam uma vaga em cursos onde não há prova de habilidades específicas (realizadas juntamente com os candidatos do vestibular), essa é a última etapa do processo seletivo para o preenchimento das vagas remanescentes 2014. A lista de convocados para a matrícula (cursos sem prova de habilidades específicas) será divulgada no dia 20 de janeiro de 2014. Para os candidatos a vagas em cursos que exigem também as provas de habilidades específicas (exceto Música), a lista será divulgada em 3 de fevereiro.

O processo seletivo abriu 734 vagas, distribuídas em 59 opções de cursos. Participam da seleção alunos matriculados em cursos de graduação da Unicamp e de outras instituições do ensino superior, além de portadores do diploma de curso superior.