Unicamp divulga respostas da 2ª fase

Por Elida Oliveira

A Comissão Permanente para Vestibulares (Comvest) da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) divulga hoje as respostas esperadas pela banca corretora para a segunda fase do processo seletivo de 2010. Elas poderão ser acessadas aqui.

A divulgação vai seguir a mesma ordem da aplicação das provas: português e biologia, hoje; química e história na segunda-feira (18); física e geografia na terça (19) e matemática e inglês na próxima quarta, dia 20.

De acordo com professores ouvidos pelo Estadão.edu, algumas questões de história continham imprecisões em textos adaptados. Em física, uma das fórmulas estava errada.

As provas foram aplicadas no início desta semana, de 10 a 13 de janeiro. Dos 14.706 aprovados para a segunda fase, 1.367 não compareceram. A taxa de abstenção foi de 9,3%, a maior da década.

A lista de aprovados será divulgada em 4/2, às 12 horas no site da Comvest e no campus de Campinas. As notas, no dia 8/2. A matrícula está marcada para 9/2.

As provas de aptidão seguem de 18 a 20 de janeiro para os cursos de Arquitetura e Urbanismo, Artes Visuais, Artes Cênicas, e Regência. (Saiba mais aqui)