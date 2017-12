Unicamp divulga expectativas para redação

A Comissão Permanente para os Vestibulares da Unicamp (Comvest) divulgou, no site www.comvest.unicamp.br, a expectativa da banca corretora para as três redações exigidas na primeira fase da Unicamp, que ocorreu no dia 21.

No mesmo site, a Comvest publicou a prova e o gabarito das questões de conhecimentos gerais.

A lista de aprovados e os locais de prova para a segunda fase do vestibular da Unicamp devem ser divulgados no dia 20 de dezembro. As provas estão marcadas para os dias 16 e 18 de janeiro de 2011.