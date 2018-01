Unicamp divulga convocados para a próxima fase do processo para vagas remanescentes

A Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) divulgou a relação de convocados para a próxima etapa do processo seletivo para vagas remanescentes. Os aprovados no exame de conhecimentos gerais devem apresentar a documentação exigida para a fase de compatibilidade curricular entre os dias 4 e 8 de outubro, na Diretoria Acadêmica (DAC).

Veja a lista de convocados

A instituição convocou um número de candidatos equivalente ao máximo de três vezes o número de vagas existentes no curso.

Veja a documentação exigida

A Comissão Permanente para os Vestibulares da Unicamp (Comvest) divulgará no dia 6 de dezembro a lista de convocados para as provas de conhecimento específico, que serão aplicadas de 13 a 18 de dezembro.

Veja os critérios e o programa a ser estudado para as provas específicas

Estão sendo oferecidas 529 vagas em 51 opções de cursos. Participam do processo alunos matriculados em cursos de graduação da Unicamp e de outras instituições de ensino superior, além de portadores do diploma reconhecido de curso superior diferente do curso pretendido.