Unicamp divulga aprovados para vagas remanescentes

A Unicamp divulgou nesta segunda-feira, 17, a relação de candidatos aprovados no processo seletivo para o preenchimento de vagas remanescentes de cursos sem prova de habilidades específicas.

Confira a lista de aprovados

Os convocados devem fazer a matrícula e a solicitação de aproveitamento de estudos nos dias 20 e 21 de janeiro na Diretoria Acadêmica (DAC), câmpus de Campinas, das 9h às 14h. Confira os documentos necessários neste site.

Todos os candidatos aprovados devem fazer a matrícula em disciplinas no dia 18 de fevereiro, como consta no calendário oficial da Unicamp.

Os candidatos que disputam uma vaga em curso com prova de habilidades específicas deverão realizar o exame no dia 26 de janeiro. Esta será a última etapa do processo seletivo para o preenchimento das vagas remanescentes.

A lista dos aprovados e convocados para matrícula nos cursos com prova de habilidades específicas será divulgada no dia 3 de fevereiro.

Mais informações neste site.