Unicamp divulga 4ª chamada de aprovados

A Unicamp divulgou hoje a quarta chamada do vestibular 2010. Os 584 aprovados devem efetuar a matrícula no dia 4, das 9h às 12h.

Confira aqui a relação de convocados.

A Unicamp divulga a quinta chamada também no dia 4 de março.



O candidato convocado para a sua segunda opção, em qualquer chamada, deverá optar por uma das situações a seguir: Comparecer para fazer a matrícula a que foi convocado, mantendo interesse por futuro remanejamento para o curso em primeira opção; Fazer a matrícula a que foi convocado e desistir de possível remanejamento ou não comparecer para fazer a matrícula e continuar a concorrer por uma vaga ao curso de primeira opção.



Documentos necessários para matrícula

Cópia autenticada em cartório ou cópia acompanhada dos originais de cada um dos seguintes documentos:

I – Certificado de Conclusão do ensino médio ou equivalente;

II – Histórico Escolar completo do ensino médio ou equivalente (somente para Famerp e para candidatos que optaram pelo PAAIS)

III – Certidão de Nascimento ou Casamento;

IV – Cédula de Identidade Nacional ou Registro Nacional de Estrangeiro;

V – Título de Eleitor para os brasileiros maiores de 18 anos;

VI – Certificado de Reservista ou Atestado de Alistamento Militar ou Atestado de Matrícula em CPOR ou NPOR para os brasileiros maiores de 18 anos, do sexo masculino;

VII – Uma foto 3 x 4 recente e colorida (2 fotos para Famerp); VIII – CPF

Os candidatos que optaram pelo PAAIS precisam comprovar, mediante apresentação do Histórico Escolar, ter cursado integralmente o ensino médio em escolas da rede pública. Caso contrário, estarão eliminados do vestibular e terão a matrícula na Unicamp ou na Famerp negada.



Próximas chamadas

Haverá sete chamadas: dia 4, 9, 12, 17, 24 e 26 de narço (nest última dia, será divulgada duas listas).