Unicamp: matrícula, listas e atenção!

A Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) divulgou nesta terça no site da Comvest os nomes dos 1.522 aprovados em segunda chamada no Vestibular 2010.

Todos os convocados devem fazer a matrícula no dia 12 de fevereiro, das 9h às 12h, nos câmpus da Faculdade de Odontologia (FOP), em Piracicaba; na Faculdade de Tecnologia, em Limeira; na Faculdade de Ciências Aplicadas (FCA), em Limeira; e nas Unidades de Ensino do câmpus da Unicamp em Campinas.

As matrículas dos convocados para os cursos da Famerp (Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto) poderão ser realizadas em Campinas ou na sede da Famerp, em São José do Rio Preto.

LISTA DE ESPERA

A Unicamp não publica lista de espera junto com as listas de convocados. Por isso, os candidatos não convocados devem ficar atentos à divulgação das próximas chamadas. Estão previstas 11 no total.

Hoje, a universidade recebeu os 3.444 aprovados na primeira chamada do vestibular 2010.

Entre os dias 23 e 25 de fevereiro, os candidatos que fizeram a segunda fase e não zeraram devem fazer uma declaração eletrônica, no site da Comvest, para manifestar interesse em vaga.

Caso o candidato tenha dúvidas, deve consultar o manual ou entrar em contato com a organização do vestibular, no site da Comvest.

