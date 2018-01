Uniban explica revogação da expulsão

A Universidade Bandeirante (Uniban) voltou atrás ontem à noite na decisão de expulsar a aluna de turismo Geisy Arruda. Para explicar o porquê das decisões – da expulsão a revogação do ato – o vice-reitor Ellis Brown apresenta em instantes, em coletiva marcada para as 15h desta tarde, as explicações em entrevista coletiva no prédio da universidade, em São Bernardo. Foi neste campus que, em 22 de outubro, a estudante compareceu à aula trajando um minivestido rosa e foi xingada de puta e ameaçada de estupro, por cerca de 700 alunos. Segundo o assessor jurídico da instituição, Décio Lencioni Machado, a atitude de revogar a expulsão da aluna foi tomada pelo reitor e proprietário da Uniban, Heitor Pinto Filho, em decorrência da repercussão negativa do caso.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.