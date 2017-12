União Europeia é tema de curso do Insper

O Instituto de Ensino e Pesquisa (antigo Ibmec São Paulo) oferece em setembro curso sobre aspectos jurídicos, políticos e econômicos da União Europeia. Serão debatidos os problemas macroeconômicos, os desafios de uma moeda única, a livre movimentação de trabalhadores e serviços, questões políticas, além de casos atuais de concorrência e as diferenças de visões com outros países. O curso é fomentado pelo programa europeu Jean Monnet, que tem como missão difundir o estudo das questões de integração europeia e destina-se aos profissionais que mantêm negócios ou relações que envolvam a UE.

Em sua quinta edição no Brasil, o curso contará com a participação dos professores Daniel Gisberger, fundador da Faculdade de Direito da Universidade de Lucerna, na Suíça, e Peter Sester, professor Honorário na Universidade de Freiburg e professor na Universidade de Karlsruhe, ambas na Alemanha.

As matrículas podem ser feitas até 4 de setembro (data sujeita a alteração sem prévio aviso em função do número de vagas) pelo site do instituto. As aulas vão de 8 de setembro a 18 de outubro, e acontecem sempre entre 18h30 e 21h30. Serão todas ministradas em inglês e sem tradução simultânea. O valor do curso é de R$ 1.500,00.