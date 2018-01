União Europeia é destaque em feira de intercâmbios

A União Europeia, que representa 27 países, terá presença de destaque na 12ª edição da ExpoBelta, mais importante feira de educação internacional e intercâmbio do Brasil, que acontece nos dias 19 e 20 de março em São Paulo e no dia 22 do mesmo mês em Belo Horizonte.

Segundo Maria Cristina Araújo, assessora do Programa de Cooperação da União Europeia no Brasil, “o principal objetivo da presença na ExpoBelta é divulgar para os brasileiros as oportunidades existentes dentro de programas europeus como o Erasmus Mundus, que oferecem bolsas de estudos para estudantes, pesquisadores, professores e pessoal acadêmico.”

A edição deste ano será realmente especial para a Europa, já que, além da presença da União Europeia, o Reino Unido é o país convidado e terá auditorio próprio com palestras sobre os diversos assuntos relacionados com educação no país. O Reino Unido conta com 500 instituições de ensino e 600 mil cursos diferentes.

Quem visitar o stand da União Europeia na ExpoBelta receberá informações sobre as oportunidades de bolsas de estudos oferecidas dentro dos programas de mobilidade como o Erasmus Mundus, além de informações de ex-bolsistas.

ExpoBelta 2011

Local: Centro de Convenções Frei Caneca

Endereço: Rua Frei Caneca, 569, São Paulo

Data: 19 e 20 de março

Horário: das 14h às 19h