Unesp vai oferecer 6.484 vagas no vestibular 2011

A Unesp realiza neste domingo seu vestibular do meio do ano, e o processo seletivo de 2011 já está quase todo preparado. Serão oferecidas 6.484 vagas, distribuídas em 155 opções de curso na capital e em 18 cidades do interior paulista.

A Fundação Vunesp, que organiza o vestibular, ainda não divulgou o período de inscrições.

Cerca de 300 mil alunos do 3º ano do ensino médio da rede estadual de ensino terão desconto de 75% no valor da taxa de inscrição.

Outros 5 mil alunos de cursinhos comunitários conveniados à Unesp serão isentos da taxa. A Fundação Vunesp divulgará em breve o calendário para os candidatos que podem pedir redução de 50% no valor.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

As datas das provas também já foram definidas: a primeira fase será no dia 14 de novembro. Os convocados para a segunda etapa deverão ser avaliados nos dias 19 e 20 de dezembro. O resultado final sairá em 3 de fevereiro de 2011.

O manual do candidato será publicado em breve nos sites da Fundação Vunesp e da Unesp.