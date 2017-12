Unesp teve questão de física mal-formulada, diz Anglo

* Por Cedê Silva, especial para o Estadão.edu

A questão 19 da 2ª fase da Unesp, aplicada neste domingo, foi mal-formulada e atrapalhou o aluno mais atento. A opinião é do cursinho Anglo, que em breve dará mais detalhes sobre essa pergunta, de física.

O enunciado pede que o aluno despreze determinadas variáveis, o que o levaria a dar uma resposta de 10 m/s. Se ele seguisse a figura, porém, a resposta seria 9 m/s.

Os alunos fizeram hoje 12 questões de ciências naturais e 12 de humanas, todas discursivas. Para Alberto Francisco do Nascimento, coordenador de vestibulares do Anglo, as provas, com três ou quatro questões cada, têm pouca abrangência, exceto a de filosofia. “É o problema do cobertor curto”, ilustra. Ele critica o fato da 2ª fase, de provas de conhecimento específico, ser igual para os candidatos de todas as áreas. “Se o conhecimento é específico, a prova deveria ser diferente para os candidatos de Biológicas, Exatas e Humanas”, explica.

As sete disciplinas puderam ser enfrentadas num tempo adequado – 10 minutos por questão, diz Nascimento – salvo a prova de matemática, que deu mais trabalho. O coordenador se perguntou ainda se o aluno de escola pública recebe ensino adequado para fazer a prova de filosofia.

* Editado às 18h12 para acréscimo do segundo parágrafo