No segundo dia de provas do vestibular do meio do ano da Unesp, a abstenção continua pequena. Dos 2.851 candidatos convocados para essa etapa do processo seletivo, apenas 283 – 9,9% do total – não compareceram aos locais de prova.

