Unesp recebe pedidos de isenção de taxa

A partir de hoje, a Unesp abre o período para pedidos de isenção ou de redução de 50% do valor da taxa de inscrição do vestibular de meio de ano. Os interessados devem se inscrever pelo site www.vunesp.com.br . A página conta com as informações sobre a documentação necessária para os dois procedimentos. O valor integral é R$ 110,00. A universidade vai oferecer 530 isenções nesta edição do vestibular. Entre as careiras oferecidas, estão Agronomia, Geografia, Zootecnia e diversas modalidades de Engenharia. Mais informações: (11) 3874-6300.

